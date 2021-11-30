Прокачать мышцу рефлексии: в поиске работы поможет то, что вас вдохновляет

Автор фото: Руслан Плетнёв

Актуальные вопросы рынка труда эксперты из разных регионов страны обсудили на круглом столе «Дополнительное профессиональное образование», который прошел в Ставропольском государственном аграрном университете (СГАУ).

- В 2019 году был повышен пенсионный возраст и государство столкнулось с тем, что люди старших возрастных групп не всегда способны адаптироваться к меняющимся условиям. Возникла необходимость этих людей доучивать, переучивать, поправлять их квалификацию, - раскрыл причины сегодняшних трендов в сфере занятости замдиректора Института дополнительного профессионального образования СГАУ Андрей Панкратов. - Следующим шагом в осознании необходимости дополнительного профессионального обучения стал ковид. В прошлом году, в силу введенных ограничений и перевода на дистанционку, большое количество предприятий, профессий и направлений деятельности были закрыты.

Рынок труда «штормит» не только в нашей стране, отметил эксперт. Например, в США на сегодняшний день насчитывается порядка семи с половиной миллионов безработных и 10 миллионов незаполненных вакансий. Причина в том, что у людей зачастую просто не хватает квалификации для тех вакансий, которые нужны современному работодателю.

Обучению россиян востребованным профессиям в рамках нацпроекта «Демография» посвящен специальный федеральный проект «Содействие занятости». С его помощью самые незащищенные категории граждан могут получить новую актуальную специальность бесплатно – в рамках системы дополнительного профессионального образования.

Автор фото: Руслан Плетнёв

- Государство выделило очень большие деньги на переобучение граждан, посчитав, что самыми уязвимыми людьми, которые наиболее нуждаются в защите, являются граждане в возрасте 50 лет и больше, люди, ищущие работу, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми и неработающие женщины с детьми дошкольного возраста, - сообщил Андрей Панкратов.

При этом задача проекта состоит не только в том, чтобы людей обучить, но и в том, чтобы их трудоустроить, подчеркнул, выступая на круглом столе, начальник отдела по взаимодействию с органами государственной власти Томского государственного университета (ТГУ) Святослав Перехожев. Подробнее о том, какую помощь в поиске работы оказывают выпускникам федерального проекта «Содействие занятости», можно узнать на его официальном сайте.

Томский университет выбран одним из федеральных операторов проекта «Содействие занятости» и координирует образовательную деятельность в нескольких российских регионах. По наблюдениям Перехожева, самыми востребованными программами профессиональной подготовки сегодня являются те, что связанны с информационно-коммуникационными технологиями.

- Буквально во всех отраслях стоит задача цифровой трансформации, многим людям чтобы сохранить свою работу, требуются новые навыки в IT-сфере и информационных технологиях. Также актуальны экономика и финансы, но и они связаны с цифровой трансформацией. Например, сегодня требуется все меньше бухгалтеров, но очень востребована специальность дата-аналитика, - рассказал эксперт.

Это, однако, вовсе не значит, что гуманитарии непременно проиграют в конкурентной борьбе с «технарями». Для успеха достаточно выяснить свои сильные стороны и искать профессию с их учетом, советуют специалисты.

- Нужно иметь прокачанную мышцу рефлексии относительно себя и рынка. Прежде чем выбирать работу и профессию, поступать на курсы допобразования, важно понять – с какими задачами вы лучше справляетесь, к чему у вас больше интереса, что вас вдохновляет? – уверена руководитель Карьерной практики в Лаборатории карьеры Алёны Владимирской Анна Алфимова. - Когда мы говорим о буме IT, первая мысль – идти учить языки программирования и веб-дизайн. Но IT содержит в себе огромное количество ролей, тут можно стать и руководителем проектов, и бизнес-партнером, и заняться коммуникацией между подразделениями.

- Цифровизация и пандемия убивают старые возможности и создают новые. Гражданам нужно постоянно чувствовать тенденции в своих профессиональных направлениях и анализировать актуальные предложения по работе. Нет ничего плохого в том, чтобы постоянно следить за открытыми вакансиями и предложениями, - соглашается эксперт интернет-отрасли, медиаменеджер и генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Автор фото: Руслан Плетнёв

Он раскрыл еще один секрет, позволяющий достичь успеха в своей работе. Дополнительное профессиональное образование кратно увеличивает ликвидность специалиста на рынке труда, если оно сопряжено с актуальным практическим опытом.

- Работодателю, как правило, не очень нравится, когда работники повышают свою квалификацию, если только это не приносит краткосрочный эффект именно этому работодателю, - предупреждает Арсений Щельцин. - Поэтому дополнительное образование стоит получать либо без лишнего информирования работодателя, либо по согласованию с ним, запросив, например, дополнительную практику. Этот процесс будет непростым, поскольку свободного времени у гражданина окажется кратно меньше, а доход не увеличится. Однако такие семена должны дать хорошие плоды в будущем.

Эксперты уверены: в 21 веке людям придется учиться на протяжении всей своей профессиональной жизни. Дополнительное образование, таким образом, становится новой нормой, удобным и эффективным инструментом поддержания квалификации. И что особенно важно – сменить профессию теперь намного легче, чем когда-либо в прошлом.