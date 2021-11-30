VK запускает VK Музыку — новый музыкальный сервис для слушателей и музыкантов

Приложение VK Музыка

VK Музыка — отдельное мобильное приложение для прослушивания музыки, которое запущено на основе приложения BOOM.

В приложении удобно: пользователи получили быстрый доступ к своей медиатеке ВКонтакте и в Одноклассниках.Треки можно слушать онлайн и офлайн. Просто и находить новую музыку — можно слушать радио на базе миксов по жанрам, артистам и альбомам или подборки от музыкальной редакции VK Музыки. А бесконечный умный плейлист VK mix подстроится под предпочтения и поведение слушателя.

Новый подход к поиску музыки

VK Музыка выходит за пределы алгоритмических рекомендаций и предлагает пользователям новый опыт — рекомендации от людей.

Сейчас в базе VK Музыки более 100 млн уникальных плейлистов, которые собраны людьми и сообществами. В ближайшее время сервис запустит алгоритм, который покажет музыкальную совместимость и подберёт плейлисты на основе совпадения вкусов. Такая технология уже используется в алгоритмических плейлистах VK Музыки: количество их прослушиваний за год выросло на 54%

Инструменты для музыкантов

Сегодня стала доступна VK Студия — продукт для музыкантов. Он помогает анализировать аудиторию, получать инструменты для продвижения и запускать рекламные кампании на основе актуальных данных.

VK Студия станет основой для направления работы с музыкантами. В его рамках будут создаваться продукты, которые поддержат музыкантов на всех этапах творчества: от первых релизов до концертов на стадионах. Инструменты помогут с монетизацией, продвижением новых релизов и мероприятий, продажей билетов на концерты прямо из VK Музыки.

Андрей Законов, директор по музыкальным сервисам VK:

«Каждый день выходят тысячи крутых треков, но искать новую музыку чаще всего неудобно. Люди слушают одно и то же по кругу, потому что приходится тратить много времени на поиск. На мой взгляд, лучшее решение — правильно совмещать экспертизу пользователей и силы алгоритмов. Люди, которые любят и понимают музыку, создают сотни тысяч уникальных плейлистов в наших сервисах. Наши алгоритмы находят лучшие подборки, которые подходят под ситуацию и конкретный музыкальный вкус».

VK Музыка доступна без подписки с рекламой, а также без ограничений с подпиской VK Combo — сейчас новые пользователи могут приобрести её за 75 рублей в месяц на первые 3 месяца. Подписка включает скидки на доставку еды и такси, онлайн-кинотеатр, образовательные ресурсы. При этом слушать музыку всё так же можно и в музыкальных разделах ВКонтакте и Одноклассников — с подпиской без ограничений или без подписки с рекламой.