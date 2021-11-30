«Быстро и все понятно»: как приобрести по электронному сертификату технические средства реабилитации онлайн

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С осени этого года люди с инвалидностью получили возможность оформлять приобретение необходимых им технических средств реабилитации (ТСР) не выходя из дома. Сделать это можно с помощью электронного сертификата. С 10 ноября к системе «Электронного сертификата» присоединился Оzоn. Благодаря этому покупка технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями стала проще и удобнее.

Ozon – первый маркетплейс, который стал предлагать инвалидам купить онлайн технические средства реабилитации. Другие способы приобрести ТСР остались, но они не столь удобны. Сейчас более 1,5 млн граждан имеют право воспользоваться господдержкой при покупке ТСР, но из-за разнообразных бюрократических процедур на деле этой возможностью пользуются не более 15%. Новый механизм доведения средств бюджета до получателя соцуслуг заработал с конца сентября этого года. Получить технические средства реабилитации раньше граждане могли лишь двумя способами. В первом случае получить ТСР можно через Фонд социального страхования, который закупает их через торги. На это уходит много времени, и не всегда человек получает то изделие, которое ему нравится или подходит. Второй способ – это приобретение необходимых ТСР за свой счет с последующим получением компенсации за него. Но для этого сперва нужно потратить собственные средства, собрать много документов, а потом ждать в течение нескольких месяцев, когда вернут деньги.

Система «Электронного сертификата» и подключение к ней ведущей интернет-платформы Ozon должно изменить эту ситуацию.

Рассказываем, как получить электронный сертификат и какие товары с его помощью можно купить.

У инвалидов появился выбор

Электронный сертификат – это электронная запись в реестре, которая привязана к номеру карты «Мир», выпущенной любым банком страны. С помощью сертификата можно мгновенно оплатить выбранное техническое средство реабилитации, если оно соответствует предписаниям медико-социальной экспертизы.

К средствам технической реабилитации относятся инвалидные коляски с ручным приводом, с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним, ходунки, трости, костыли, опоры, протезы, ортопедическая обувь, слуховые аппараты, противопролежневые матрасы и подушки, а также средства ежедневного ухода и многие другие изделия. Их можно получить бесплатно за счет государства, если они предусмотрены в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА) либо в программе реабилитации пострадавшего от трудовых травм и профзаболеваний. (узнать больше о технических средствах реабилитации и электронном сертификате можно здесь: https://ktsr.fss.ru/).

Проект «Электронный сертификат» разработан Минтрудом совместно с Минцифры, Федеральным казначейством, Национальной системой платежных карт и Фондом социального страхования (ФСС). Электронный сертификат значительно упрощает для инвалидов получение средств реабилитации. Во-первых, сертификат можно оформить не выходя из дома: достаточно подать заявление на сайт госуслуг (при желании заявление можно подать лично - в территориальное отделение Фонда социального страхования или через МФЦ). Платить за сертификат ничего не придется.

Для оформления сертификата через портал Госуслуг нужно будет заполнить заявление в электронной форме и указать реквизиты карты МИР. Важно: без карты МИР не обойтись, ее нужно обязательно заранее оформить.

Еще одно преимущество электронного сертификата: необходимое средство реабилитации можно приобрести быстро и воспользоваться господдержкой прямо в момент покупки изделия. В-третьих, что не менее важно, у инвалидов появился выбор: они могут купить то изделие, которые им нравится. И наконец, электронный сертификат может использоваться на всей территории России, вне зависимости от того, в каком регионе он был получен.

Не хватило? Доплати!

Сумма сертификата определяется по цене технических средств реабилитации, которые Фонд социального страхования приобрел по государственному контракту для обеспечения граждан. Причем согласно действующему законодательству учитывается последний исполненный контракт в данном регионе.

Важно знать, что при оформлении электронного сертификата деньги, поступающие из Фонда социального страхования на приобретение технических средств реабилитации, резервируются, но не перечисляются на карту МИР напрямую. Так что потратить деньги на что-то другое, не получится. При оплате картой выбранного изделия, которое предусмотрено в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида, средства поступят напрямую продавцу.

Еще один немаловажный нюанс: не обязательно покупать технические средства реабилитации в пределах установленного денежного лимита. Если понравилось изделие, превышающее по цене номинал сертификата, то все равно с его помощью можно оплатить покупку. Просто разницу в цене придется доплатить из собственных средств. (узнать больше об электронном сертификате можно здесь: http://ecert.gov.ru/faq.html)

«Большой выбор и много картинок»

Ozon сейчас продает более 1 тысячи технических средств реабилитации, ассортимент постоянно расширяется. Доступные товары отмечены надписью «Сертификат ФСС».

Банк-эквайер в этом проекте – Русский Стандарт.

Ozon отличается высокой скоростью доставки товаров домой или в ближайший пункт выдачи заказов. Около 90 млн жителей России охвачены доставкой Ozon или точками выдачи в пешей доступности.

- Устойчивое развитие общества предусматривает повышение качества жизни конкретного человека. Не покидая дома, наши покупатели получат господдержку уже при покупке нужного им технического средства: они могут не только выбрать, купить, но и в кратчайшие сроки получить средство, которое позволит им улучшить качество жизни. Производителям таких товаров Ozon предлагает полную инфраструктуру маркетплейса: витрину для продажи товаров, возможности для их хранения, логистику, инструменты продвижения и управления бизнесом, - говорит управляющий директор Ozon Сергей Беляков.

Преимущество при покупке технических средств реабилитации через маркетплейс еще и в том, что можно почитать отзывы о понравившемся товаре других покупателей, а также рассмотреть фото и увидеть подробное описание. Первые покупатели уже оценили преимущества покупки технических средств реабилитации с помощью электронного сертификата через Ozon.

- Мне нужна была трость – алюминиевая, регулируемая по высоте, с устройством против скольжения. Понравилось, что на Ozon большой выбор, и можно все рассмотреть в деталях – картинок много, - рассказывает покупательница из Пятигорска Татьяна. - Трость я выбрала дорогую. Пока переживала, получится ли ее купить такую дорогую, да еще и при помощи электронного сертификата, вспомнила, что надо бы посмотреть подарок для внука, раз уж я на Ozon. Положила в «корзину» и подарок. Потом выбрала способ оплаты «Сертификат ФСС», быстро оплатила – там все понятно, что где указывать. Это как заплатить обычной банковской картой. С моей карты «Мир» списали деньги только за игрушку для внука и разницу в цене между той тростью, что мне полагалась, и той, что мне понравилась. А дальше – я просто выбрала удобный способ доставки. И через два дня курьер привез мой заказ домой.

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