Фэн-шуй на декабрь 2021: благоприятные и неблагоприятные дни

Публикуем фэн-шуй прогноз на декабрь 2021 года Фото: Shutterstock

1 декабря, среда

Поиски себя, поиски истины, возможность передать свой опыт тем, кто стремится к совершенствованию.

Идеальный момент, чтобы решить свои проблемы, взглянуть на них будто бы со стороны.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

2 декабря, четверг

Светлый день для добрых дел. Будьте последовательны, не меняйте резко свои мнения и решения.

Вероятны перепады настроения, постарайтесь держать эмоции под контролем.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

3 декабря, пятница

Довольно опасный и сложный день. Он будет изобиловать соблазнами и мелкими неприятностями, которые «постараются» выбить нас из колеи. Терпение и еще раз терпение! Перед ним пасуют любые трудности!

Часы удачи: с 16.00 до 17.00.

4 декабря, суббота

Чтобы задуманное сбылось, надо все продумать в самых мельчайших деталях. Чем подробнее план, тем ближе цель.

Лучшее время для общения с близкими и друзьями. А вот ссоры сегодня под строжайшим запретом. Если случилась размолвка, лучше сделать первый шаг к примирению.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

5 декабря, воскресенье

Хороший момент для закладки основы материального благополучия. Стройте финансовые планы, занимайтесь инвестированием, проверяйте свои расходы и делайте выводы.

Крупные покупки пока отложите, равно как и глобальные перемены.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

6 декабря, понедельник

Многое будет получаться, если к задуманному идти целенаправленно, а не наобум. Постарайтесь составить четкое представление о том, что вам необходимо и не обращайте внимание на тех, кто будет пытаться сбить с пути.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

7 декабря, вторник

Тот самый момент, когда стоит заглянуть внутрь себя, прислушаться к своим желаниям, мыслям. Идеальный день для медитации, прогулок в одиночестве, размышлений, чтения литературы, молитв.

Кроме того, стоит обратить внимание на состояние своего здоровья.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

8 декабря, среда

Становятся заметны труды предыдущего периода. А это значит, появятся дополнительные силы, вдохновение для новых свершений. Смело строим планы!

Решение важных вопросов перенесите на вторую половину дня.

Часы удачи: с 15.00 до 17.00.

9 декабря, четверг

Спокойный рутинный день, тем не менее весьма подходит для того, чтобы завязать новые романтические знакомства и деловые связи. Вполне вероятно, что некоторые из них могут стать судьбоносными. Возможно, это будет встреча с любимым человеком или надежным бизнес-партнером.

Часы удачи: с 11.00 до 13.00.

10 декабря, пятница

Будьте внимательны ко всему, что происходит вокруг. Вселенная посылает нам знаки, которые не стоит игнорировать.

Берегитесь ссор и ярых споров. Если они случатся, то с последствиями придется разбираться очень долго.

Часы удачи: с 14.00 до 18.00.

11 декабря, суббота

Подводим итоги, выявляем свои промахи и делаем выводы. Сейчас вселенная дает нам второй шанс: можно исправить ошибки и сделать все заново.

Хороший момент для романтический свиданий и для матримониальных хлопот.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

12 декабря, воскресенье

Увы, не лучшие характеристики для воскресенья! Сложный, темный день. Стоит удвоить внимание, соблюдать во всем осторожность и избегать потенциально опасных занятий. По возможности, проведите этот день дома.

Часы удачи: с 11.00 о 13.00.

13 декабря, понедельник

Встреча со своими подсознательными страхами позволит определиться с проблемами, которые требуют быстрого решения. Не отмахивайтесь от них, чтобы не усугубить ситуацию. Будьте внимательны к знакам и не питайте напрасных иллюзий.

Часы удачи: с 9.00 до 11.00.

14 декабря, вторник

Хороший день для начала новых дел и новой жизни! Большинство перемен пойдут на пользу, особенно, если они связаны с получением новых знаний, с заключением новых союзов и коллабораций. Не бойтесь экспериментов и поворотов сюжета.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

15 декабря, среда

Пик энергии. Сегодня нам любые дела и любые вершины по плечу. Просто преступление проспать этот день или же провести его. В бездействии. Сегодня вероятны озарения, которые могут принести приятные изменения в жизнь.

Часы удачи: с 8.00 до 14.00.

16 декабря, четверг

Не даром символ дня сердце: не скупитесь на добрые эмоции и милосердие. Помните, все сделанное вернется к вам бумерангом. Хорошо делать подарки без повода и оказывать благотворительную помощь.

Часы удачи: с 11.00 до 18.00.

17 декабря, пятница

Сегодня будет легкое чувство неудовлетворенности собой. Используйте и это во благо: выясните, почему так и постарайтесь ликвидировать причину.

Отличный момент ля процедур по омоложению.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

18 декабря, суббота

Время активных действий, большого рывка вперед. Не ленитесь и не тормозите события. Если сейчас не решиться на перемены, второй шанс наступит очень нескоро.

Благоприятный день для свадеб и подготовки к торжеству.

Часы удачи: с 8.00 до 16.00.

19 декабря, воскресенье

Проявите осторожность во всем. Не поддавайтесь соблазнам, ограничьте удовольствия. Кратковременное блаженство потом, скорее всего, сменится разочарованием.

Не совершайте крупных покупок и не начинайте ремонт.

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

20 декабря, понедельник

По возможности лучше отказаться от различных медицинских манипуляций, а также от путешествий. День выдастся нервным, богатым на ссоры и эмоциональные всплески. Благоразумно провести его в одиночестве, «на удаленке».

И не стройте больших деловых планов, они вряд ли сбудутся.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

21 декабря, вторник

День накопительной энергетики, плодородия и веселья. Он подходит для романтических свиданий, для зачатия.

Кроме того, сейчас следует проинспектировать свои деньги. Проверьте вклады и изучите свои траты. Возможно, удастся выбрать более выгодные условия и для первого, и для второго.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

22 декабря, среда

День обладает эффектом зеркало. Это значит, что к нам вернется ровно то, что мы отправляем во Вселенную. Не делайте зла, не произносите грубых слов и помогайте другим. Добро вернется сторицей!

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

23 декабря, четверг

Спокойствие, умиротворение, познание самого себя - ключевые слова. Не планируйте ничего важного, постарайтесь сосредоточиться на себе, на близких и на своем доме. Благоприятный день для очищения - духовного и физического.

Поездки и командировки предпочтительнее отложить.

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

24 декабря, пятница

День духовного роста, преодоления сомнений, прозрения. Не отвергайте помощь других и прислушивайтесь к советам мудрых и опытных. Иногда опыт бывает важнее знаний.

Прислушивайтесь к своей интуиции, а также к знакам Вселенной.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

25 декабря, суббота

Важно заплатить все долги: и материальные, и духовные. Не тащите с собой в новый год незакрытые обязательства и невыполненные обещания.

Кроме того, помните, что незаконченные дела не дадут в полной мере заняться новыми проектами.

Часы удачи: с 13.00 до 16.00.

26 декабря, воскресенье

Сегодня усиливаются наши интеллектуальные способности, логическое мышление. Будет отличный шанс справиться с теми проблемами и делами, которые никак не давались.

Хорошо строить планы и прорабатывать возможности их воплощения в реальность.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

27 декабря, понедельник

Тяжелый день, связанный с агрессией, ссорами и непониманием. Сегодня будет немало желающих поживиться нашим хорошим настроением и эмоциями.

Для деловой активности лучше выбирать первую половину дня.

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

28 декабря, вторник

Чтобы построить что-то новое, нужно расправиться со старым. Запланировали перемены? Тогда проявите настойчивость и активность. Никаких

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.