Лунный календарь на декабрь 2021: фазы Луны, благоприятные дни

Паломническая церковь Св. Иоанна Крестителя на горе Буссен, Германия.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
1 декабря, среда
27-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.
Самое время приступить к путешествиям, исследованиям, новым открытиям. Неплохой день для принятия решений, ибо сегодня в нас удачно сочетаются интуиция и разум.
Именинники: Анастасий, Николай, Платон, Роман.
2 декабря, четверг
28-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.
Не нагружаем себя. Важно сохранить баланс в работе и отдыхе. Переработка может неприятно ударить по здоровью.
Сегодня мы будем пожинать плоды своих предыдущих трудов.
Именинники: Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Варлам, Вениамин, Геннадий, Герасим, Денис, Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Христофор, Яков.
3 декабря, пятница
29-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.
День под знаком опасности. Он потребует от нас максимальной концентрации и внимания. Благоразумно будет отказаться от потенциально опасных занятий.
Необходимо подчистить «хвосты» и расплатиться с долгами.
Именинники: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Иосиф, Макар, Николай, Татьяна, Фекла.
4 декабря, суббота
30-й/1-й лунные дни. Новолуние в Стрельце.
Завершаем все то, что было отложено в долгий ящик. Главное, сделать усилие и приступить к делу, остальное пойдет как по маслу.
Идеальный момент, чтобы заняться своим здоровьем: пройти обследование или отправиться на санаторно-курортное лечение.
Именинники: Александр.
5 декабря, воскресенье
2-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.
Время начала новых дел. Но нельзя приступать к ним спонтанно. Без подготовки будет один результат - фиаско. Ну и, конечно, не забываем строить грандиозные планы. Чем больше задумаем, тем больше воплотится в жизнь.
Именинники: Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Валериан, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Прасковья, Прокопий, Савва, Фаддей, Федор, Филимон, Яков.
6 декабря, понедельник
3-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.
Все тайное становится явным — это про нынешний день. Наружу выползет то, что давно назревало внутри нас. Возможно, это новые идеи и начинания? Хорошо бы! Сейчас как раз весьма подходящий момент для удачного старта.
Именинники: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Макар, Митрофан, Серафим, Федор.
7 декабря, вторник
4-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.
Нейтральный день. Не стоит ждать от него негатива, если только вы сами не спровоцируете скандал или ссору. А это возможно: настроение будет нестабильным.
Сегодня удастся многое понять и расставить точки над i в сложных вопросах.
Именинники: Августа, Александр, Алексей, Анисья, Григорий, Евгений, Евграф, Екатерина, Иван, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий, Прокопий, Симон, Христофор.
8 декабря, среда
5-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.
День развития, самосовершенствования. Начинайте учебу, курсы, получайте новый опыт и знания. Если вы задумывались о глобальных изменениях в своей жизни, сейчас можно приступать к детальной проработке плана.
Именинники: Александр, Андрей, Варлам, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Серафим, Ярослав.
9 декабря, четверг
6-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
Ровный, без потрясений. Используйте это время для отдыха и восполнения сил. Не ставьте перед собой больших целей, их время еще не настало.
Пока же уделите внимание хозяйству и детям, вот где наверняка потребуется помощь или участие!
Именинники: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Никон, Петр, Тихон, Федосий, Юлиан, Яков.
10 декабря, пятница
7-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
У слова особая сила. Не теряемся и используем это на пользу. Сейчас можно склонить на свою сторону оппонентов, благоприятно проводить встречи, семинары, мастер-классы, лекции.
А еще это отличный день для начала путешествия.
Именинники: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей, Федор, Фекла, Феодосий, Яков.
11 декабря, суббота
8-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
Следует быть осторожным с техникой. Сегодня она может сбоить на пустом месте и капризничать. Если можно, отложите общение с ней на потом.
А сейчас лучше провести время с детьми и представителями старшего поколения. Лучше всего - отправиться на совместную прогулку в парк или музей.
Именинники: Алексей, Андрей, Анисья, Анна, Василий, Викентий, Григорий, Даниил, Ерофей, Иван, Константин, Никифор, Николай, Павел, Петр, Прасковья, Серафим, Сергей, Степан, Тимофей, Федор, Фома, Харитон.
12 декабря, воскресенье
9-й лунный день. Растущая Луна в Овне.
Тот самый момент, когда из человека лезет весь негатив. Что ж, надо быть к этому готовым!
Кроме того, вокруг возникнет масса соблазнов. Прежде чем принять какое-то «очень выгодное предложение», обязательно возьмите паузу на раздумья. Завтра все покажется не таким уж радужным.
Именинники: Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей.
13 декабря, понедельник
10-й лунный день. Растущая Луна в Овне.
Благоприятный момент для начала путешествий и для закладки традиций, связанных с семьей. Ей вообще сейчас следует уделить повышенное внимание. Постарайтесь собрать всех вместе и поговорить по душам или займитесь объединяющим всех делом.
Именинники: Андрей, Иван.
14 декабря, вторник
11-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.
Если ты не управляешь энергией, то энергия управляет тобой. Помните об этом, и постарайтесь найти достойное применение своим возможностям. Полезен тяжелый физический труд, уборка, занятия с детьми.
Именинники: Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий.
15 декабря, среда
12-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.
Один из наилучших моментов для заключения брака. Союзы, созданные сегодня, будут крепкими и счастливыми!
Не стесняйтесь проявлять добрые чувства к окружающим и не отказывайте в помощи, тем более что особых усилий от вас для этого не потребуется.
Именинники: Андрей, Антонина, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Феврония, Федор.
16 декабря, четверг
13-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.
Обязательно следует завершить начатое, без этого не будет нормального движения вперед!
Также сейчас самое время заняться своим здоровьем: пройти обследование, заняться профилактикой и ЗОЖ.
Активизируются наши скрытые резервы: удастся плодотворно поработать.
Именинники: Андрей, Гавриил, Георгий, Гликерия, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.
17 декабря, пятница
14-й лунный день. Растущая Луна в Раке.
День не подходящий для работы и для принятия важных решений. А вот для веселья, восстановления сил, встреч с друзьями - самое оно!
Постарайтесь не злоупотреблять вредной пищей и алкоголем.
Именинники: Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Серафим, Юлия.
18 декабря, суббота
15-й лунный день. Растущая Луна в Раке.
Ни в коем случае нельзя проводить этот день в лени и бездействии. А потому, запланируйте себе плотный график и постарайтесь все успеть.
Хороший день для того, чтобы заняться заботами о себе, а также поухаживать за комнатной растительностью.
Именинники: Анастасий, Геннадий, Гурий, Захар, Илья, Савва, Сергей.
19 декабря, воскресенье
16-й лунный день. Полнолуние в Раке.
С одной стороны — это день освобождения от обязательств, нагрузки. С другой - весьма неспокойный и нервный день. Лучше не планировать ничего важного, а провести время в уединении и отдыхе.
Именинники: Максим, Николай.
20 декабря, понедельник
17-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.
Этот день потребует от нас внимания к близким, особенно к самым любимым людям. Сейчас, как никогда актуальны будут ухаживания и приятные сюрпризы. А еще обязательно сделать что-то полезное для себя самого.
Именинники: Антон, Василий, Григорий, Гурий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Нил, Павел, Петр, Сергей.
21 декабря, вторник
18-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.
Важно говорить правду и ничего кроме правды. Все тайное станет явным, примите это как аксиому. Сохраняйте спокойствие и следуйте своей дорогой. И не бойтесь проявлять добрые чувства к окружающим.
Именинники: Анфиса, Кирилл.
22 декабря, среда
19-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.
День под знаком опасности. Соблюдайте повышенные меры безопасности, откажитесь от экстремальных занятий. Берегитесь ссор, они будут иметь тяжелые последствия. А еще постарайтесь трезво оценивать свои способности, не слишком доверяя мнению пристрастных людей.
Именинники: Александр, Анна, Василий, Владимир, Евфросиния, Софрон, Степан.
23 декабря, четверг
20-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.
Сил не так много, чтобы совершать трудовые подвиги. Так что не перегружаемся и занимаемся привычными занятиями.
Стоит быть внимательнее к рациону питания: не злоупотребляйте жирным и алкоголем.
Именинники: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Дорофей,
24 декабря, пятница
21-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.
Стремительный, активный и очень творческий день. С самыми сложными задачами можно будет справиться нетривиальным способом. При этом стоит помнить о силе коллективного разума.
Благоприятный момент для вступления в брак.
Именинники: Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Никифор, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан, Филимон.
25 декабря, суббота
22-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.
Идеальный день для учебы, самосовершенствования, ибо сегодня у в нас просыпаются особые способности для усвоения информации. Работоспособность тоже будет на высоте, так что, может перенести выходной?
Именинники: Александр, Спиридон, Ферапонт.
26 декабря, воскресенье
22-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.
Так же плодотворный день для учебы, а также для передачи своего профессионального опыта другим.
А вот начинать что-то новое сейчас не стоит. Куда как лучше уделить время подготовки.
Именинники: Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Яков.
27 декабря, понедельник
23-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.
Очень конфликтоопасный день. Держите эмоции под контролем. Снять напряжение помогут занятия духовными практиками, физические нагрузки.
Благоприятно начинать ремонт и строительство.
Именинники: Илларион, Ипатий, Зосима, Николай, Филимон.
28 декабря, вторник
24-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.
Занимаемся наведением уюта и порядка в жилище. Важно разобрать «завалы» в шкафах, кладовках. Старые вещи и хлам сдерживают приток новой энергии. Вместе с ней в жизнь придут приятные изменения.
Именинники: Александр, Василий, Илларион, Иона, Павел, Степан, Сусанна, Трифон.
29 декабря, среда
25-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.
Какие-то цели достигнуты, многие дела завершены. Сейчас необходимо хорошенько отдохнуть и освободить голову от всего, что так давило в последнее время. Займитесь праздничными хлопотами и продумайте, как вы проведете главную ночь в году.
Именинники: Аггей, Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, София, Феодосий.
30 декабря, четверг
26-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.
Сейчас не стоит штурмовать крепости, которые не сдались с первого раза. Отступите, благоприятный момент наступит чуть позже.
Хороший период для начала кратковременных путешествий «не по делу», а для души.
Именинники: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан.
31 декабря, пятница
27-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.
День преобразований, перехода на новую ступень развития. Время, когда необходимо ставить перед собой высокие цели.
Если понадобится принимать решения, не игнорируйте свою интуицию!
Именинники: Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Марк, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Фаддей.