Лунный календарь на декабрь 2021: фазы Луны, благоприятные дни

Паломническая церковь Св. Иоанна Крестителя на горе Буссен, Германия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1 декабря, среда

27-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Самое время приступить к путешествиям, исследованиям, новым открытиям. Неплохой день для принятия решений, ибо сегодня в нас удачно сочетаются интуиция и разум.

Именинники: Анастасий, Николай, Платон, Роман.

2 декабря, четверг

28-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Не нагружаем себя. Важно сохранить баланс в работе и отдыхе. Переработка может неприятно ударить по здоровью.

Сегодня мы будем пожинать плоды своих предыдущих трудов.

Именинники: Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Варлам, Вениамин, Геннадий, Герасим, Денис, Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Христофор, Яков.

3 декабря, пятница

29-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

День под знаком опасности. Он потребует от нас максимальной концентрации и внимания. Благоразумно будет отказаться от потенциально опасных занятий.

Необходимо подчистить «хвосты» и расплатиться с долгами.

Именинники: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Иосиф, Макар, Николай, Татьяна, Фекла.

4 декабря, суббота

30-й/1-й лунные дни. Новолуние в Стрельце.

Завершаем все то, что было отложено в долгий ящик. Главное, сделать усилие и приступить к делу, остальное пойдет как по маслу.

Идеальный момент, чтобы заняться своим здоровьем: пройти обследование или отправиться на санаторно-курортное лечение.

Именинники: Александр.

5 декабря, воскресенье

2-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Время начала новых дел. Но нельзя приступать к ним спонтанно. Без подготовки будет один результат - фиаско. Ну и, конечно, не забываем строить грандиозные планы. Чем больше задумаем, тем больше воплотится в жизнь.

Именинники: Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Валериан, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Прасковья, Прокопий, Савва, Фаддей, Федор, Филимон, Яков.

6 декабря, понедельник

3-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Все тайное становится явным — это про нынешний день. Наружу выползет то, что давно назревало внутри нас. Возможно, это новые идеи и начинания? Хорошо бы! Сейчас как раз весьма подходящий момент для удачного старта.

Именинники: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Макар, Митрофан, Серафим, Федор.

7 декабря, вторник

4-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Нейтральный день. Не стоит ждать от него негатива, если только вы сами не спровоцируете скандал или ссору. А это возможно: настроение будет нестабильным.

Сегодня удастся многое понять и расставить точки над i в сложных вопросах.

Именинники: Августа, Александр, Алексей, Анисья, Григорий, Евгений, Евграф, Екатерина, Иван, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий, Прокопий, Симон, Христофор.

8 декабря, среда

5-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

День развития, самосовершенствования. Начинайте учебу, курсы, получайте новый опыт и знания. Если вы задумывались о глобальных изменениях в своей жизни, сейчас можно приступать к детальной проработке плана.

Именинники: Александр, Андрей, Варлам, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Серафим, Ярослав.

9 декабря, четверг

6-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Ровный, без потрясений. Используйте это время для отдыха и восполнения сил. Не ставьте перед собой больших целей, их время еще не настало.

Пока же уделите внимание хозяйству и детям, вот где наверняка потребуется помощь или участие!

Именинники: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Никон, Петр, Тихон, Федосий, Юлиан, Яков.

10 декабря, пятница

7-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

У слова особая сила. Не теряемся и используем это на пользу. Сейчас можно склонить на свою сторону оппонентов, благоприятно проводить встречи, семинары, мастер-классы, лекции.

А еще это отличный день для начала путешествия.

Именинники: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей, Федор, Фекла, Феодосий, Яков.

11 декабря, суббота

8-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Следует быть осторожным с техникой. Сегодня она может сбоить на пустом месте и капризничать. Если можно, отложите общение с ней на потом.

А сейчас лучше провести время с детьми и представителями старшего поколения. Лучше всего - отправиться на совместную прогулку в парк или музей.

Именинники: Алексей, Андрей, Анисья, Анна, Василий, Викентий, Григорий, Даниил, Ерофей, Иван, Константин, Никифор, Николай, Павел, Петр, Прасковья, Серафим, Сергей, Степан, Тимофей, Федор, Фома, Харитон.

12 декабря, воскресенье

9-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Тот самый момент, когда из человека лезет весь негатив. Что ж, надо быть к этому готовым!

Кроме того, вокруг возникнет масса соблазнов. Прежде чем принять какое-то «очень выгодное предложение», обязательно возьмите паузу на раздумья. Завтра все покажется не таким уж радужным.

Именинники: Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей.

13 декабря, понедельник

10-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Благоприятный момент для начала путешествий и для закладки традиций, связанных с семьей. Ей вообще сейчас следует уделить повышенное внимание. Постарайтесь собрать всех вместе и поговорить по душам или займитесь объединяющим всех делом.

Именинники: Андрей, Иван.

14 декабря, вторник

11-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Если ты не управляешь энергией, то энергия управляет тобой. Помните об этом, и постарайтесь найти достойное применение своим возможностям. Полезен тяжелый физический труд, уборка, занятия с детьми.

Именинники: Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий.

15 декабря, среда

12-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Один из наилучших моментов для заключения брака. Союзы, созданные сегодня, будут крепкими и счастливыми!

Не стесняйтесь проявлять добрые чувства к окружающим и не отказывайте в помощи, тем более что особых усилий от вас для этого не потребуется.

Именинники: Андрей, Антонина, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Феврония, Федор.

16 декабря, четверг

13-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Обязательно следует завершить начатое, без этого не будет нормального движения вперед!

Также сейчас самое время заняться своим здоровьем: пройти обследование, заняться профилактикой и ЗОЖ.

Активизируются наши скрытые резервы: удастся плодотворно поработать.

Именинники: Андрей, Гавриил, Георгий, Гликерия, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.

17 декабря, пятница

14-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

День не подходящий для работы и для принятия важных решений. А вот для веселья, восстановления сил, встреч с друзьями - самое оно!

Постарайтесь не злоупотреблять вредной пищей и алкоголем.

Именинники: Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Серафим, Юлия.

18 декабря, суббота

15-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Ни в коем случае нельзя проводить этот день в лени и бездействии. А потому, запланируйте себе плотный график и постарайтесь все успеть.

Хороший день для того, чтобы заняться заботами о себе, а также поухаживать за комнатной растительностью.

Именинники: Анастасий, Геннадий, Гурий, Захар, Илья, Савва, Сергей.

19 декабря, воскресенье

16-й лунный день. Полнолуние в Раке.

С одной стороны — это день освобождения от обязательств, нагрузки. С другой - весьма неспокойный и нервный день. Лучше не планировать ничего важного, а провести время в уединении и отдыхе.

Именинники: Максим, Николай.

20 декабря, понедельник

17-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Этот день потребует от нас внимания к близким, особенно к самым любимым людям. Сейчас, как никогда актуальны будут ухаживания и приятные сюрпризы. А еще обязательно сделать что-то полезное для себя самого.

Именинники: Антон, Василий, Григорий, Гурий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Нил, Павел, Петр, Сергей.

21 декабря, вторник

18-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Важно говорить правду и ничего кроме правды. Все тайное станет явным, примите это как аксиому. Сохраняйте спокойствие и следуйте своей дорогой. И не бойтесь проявлять добрые чувства к окружающим.

Именинники: Анфиса, Кирилл.

22 декабря, среда

19-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

День под знаком опасности. Соблюдайте повышенные меры безопасности, откажитесь от экстремальных занятий. Берегитесь ссор, они будут иметь тяжелые последствия. А еще постарайтесь трезво оценивать свои способности, не слишком доверяя мнению пристрастных людей.

Именинники: Александр, Анна, Василий, Владимир, Евфросиния, Софрон, Степан.

23 декабря, четверг

20-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Сил не так много, чтобы совершать трудовые подвиги. Так что не перегружаемся и занимаемся привычными занятиями.

Стоит быть внимательнее к рациону питания: не злоупотребляйте жирным и алкоголем.

Именинники: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Дорофей,

24 декабря, пятница

21-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Стремительный, активный и очень творческий день. С самыми сложными задачами можно будет справиться нетривиальным способом. При этом стоит помнить о силе коллективного разума.

Благоприятный момент для вступления в брак.

Именинники: Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Никифор, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан, Филимон.

25 декабря, суббота

22-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Идеальный день для учебы, самосовершенствования, ибо сегодня у в нас просыпаются особые способности для усвоения информации. Работоспособность тоже будет на высоте, так что, может перенести выходной?

Именинники: Александр, Спиридон, Ферапонт.

26 декабря, воскресенье

22-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Так же плодотворный день для учебы, а также для передачи своего профессионального опыта другим.

А вот начинать что-то новое сейчас не стоит. Куда как лучше уделить время подготовки.

Именинники: Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Яков.

27 декабря, понедельник

23-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Очень конфликтоопасный день. Держите эмоции под контролем. Снять напряжение помогут занятия духовными практиками, физические нагрузки.

Благоприятно начинать ремонт и строительство.

Именинники: Илларион, Ипатий, Зосима, Николай, Филимон.

28 декабря, вторник

24-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Занимаемся наведением уюта и порядка в жилище. Важно разобрать «завалы» в шкафах, кладовках. Старые вещи и хлам сдерживают приток новой энергии. Вместе с ней в жизнь придут приятные изменения.

Именинники: Александр, Василий, Илларион, Иона, Павел, Степан, Сусанна, Трифон.

29 декабря, среда

25-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Какие-то цели достигнуты, многие дела завершены. Сейчас необходимо хорошенько отдохнуть и освободить голову от всего, что так давило в последнее время. Займитесь праздничными хлопотами и продумайте, как вы проведете главную ночь в году.

Именинники: Аггей, Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, София, Феодосий.

30 декабря, четверг

26-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Сейчас не стоит штурмовать крепости, которые не сдались с первого раза. Отступите, благоприятный момент наступит чуть позже.

Хороший период для начала кратковременных путешествий «не по делу», а для души.

Именинники: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан.

31 декабря, пятница

27-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

День преобразований, перехода на новую ступень развития. Время, когда необходимо ставить перед собой высокие цели.

Если понадобится принимать решения, не игнорируйте свою интуицию!

Именинники: Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Марк, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Фаддей.