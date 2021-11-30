Ураган в Москве 30 ноября 2021: падают светофоры и елки, зоопарк и Парк Горького закрыли

В столице из-за сильного ветра уже упало несколько деревьев, одно из них на Таганрогской улице прижало такси. Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Столичное управление МЧС объявило 30 ноября в Москве оранжевый уровень опасности из-за непогоды. В городе уже выпало 25% месячной нормы осадков, а ветер усилился дом 20-25 м/с. В некоторых районах уже идет мокрый снег. Власти Москвы предупредили жителей города о реальной опасности.

- Прогноз погоды становится тревожнее. Помимо осадков, дождя, снега и гололеда усиливается штормовой ветер. Это реальная опасность для жизни. Берегите себя. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В связи с ухудшением погоды временно закрыли Парк Горького и Московский зоопарк. Откроются они вновь, исходя из погодных условий. Фото: АГН "Москва"

В связи с ухудшением погоды временно закрыли Парк Горького и Московский зоопарк. Откроются они вновь, исходя из погодных условий.

- В связи с поступившим штормовым предупреждением об усилении юго-западного ветра с порывами 20-25 м/с наш зоопарк временно закрывается для посетителей, - сообщили в Московском зоопарке.

Столичное управление МЧС объявило 30 ноября в Москве оранжевый уровень опасности из-за непогоды. Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

В столице из-за сильного ветра уже упало несколько деревьев, одно из них на Таганрогской улице прижало такси. Там же из-за сильного ветра рухнул новый светофор. Еще одно дерево упало на лавочку возле станции метро «Новокузнецкая». Возле районного центра «Ангара» упала елка.

Временно не будет работать Московская канатная дорога. Ее закрывают из-за штормового ветра. В правилах эксплуатации указана допустимая скорость ветра и реальная сейчас выше.

- Мы приостановили работу канатной дороги в связи с ухудшением погодных условий в Москве. Пассажиры временно не смогут прокатиться и полюбоваться красивыми видами столицы. Безопасность прежде всего. По правилам эксплуатации канатной дороги, можно при ветре до 15 м/с, сейчас порывы превысили 20 м/с, - рассказали kp.ru в пресс-службе Московской канатной дороги.

На Таганрогской улице из-за сильного ветра рухнул новый светофор. Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Транспортный комплекс Москвы рекомендует для поездок использовать городской транспорт, по возможности – оставаться дома.

- К вечеру обещают снегопад и резкое похолодание, температура опустится до -3 градусов, а на дорогах образуется сильная гололедица, - рассказал Антон Вагин, сотрудник Информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

Также Вагин отметил, что дороги будут загружены до 9 баллов. Погода до 21.00 не улучшится, но на дорогах к этому времени будет уже свободнее. Автомобилистов просят не выезжать на личном транспорте без особой необходимости, чтобы не мешать коммунальным службам убирать улицы от снега.

Москвичи уже активно обсуждают непогоду в соцсетях. Кто-то радуется, что работает на удаленке, а кто-то сетует, что пришлось ехать на метро.

- Как всегда о погодных катаклизмах в Москве узнаешь из интернетов. Так посмотришь за окно: дождик моросит, даже перестал, вроде, ветер немного колышет деревья, - написал житель столицы Александр Макеев.

- Вообще-то самый страшный ураган за 70 лет. Так синоптики сказали. Мне пришлось оставить машину и зайти в метро, - написала Елена Комарова.

Ранним утром прокуратура занялась зданием на Зубовской улице – там строительные леса сместились и нависли над дорогой. Фото: АГН "Москва"

Москвичи сняли видео, как «летают» светофоры на Калужском шоссе.

Ранним утром прокуратура занялась зданием на Зубовской улице – там строительные леса сместились и нависли над дорогой.

Фото: АГН "Москва"

В офисных компаниях сотрудников просят не открывать форточки на проветривание на время штормового предупреждения.

- По прогнозам синоптиков Росгидромет, сильный ветер будет до 21.00, - уточнили в ГУ МЧС по Москве.

Временно не будет работать Московская канатная дорога. Ее закрывают из-за штормового ветра. В правилах эксплуатации указана допустимая скорость ветра и реальная сейчас выше.

- Мы приостановили работу канатной дороги в связи с ухудшением погодных условий в Москве. Пассажиры временно не смогут прокатиться и полюбоваться красивыми видами столицы. Безопасность прежде всего. По правилам эксплуатации канатной дороги, можно при ветре до 15 м/с, сейчас порывы превысили 20 м/с, - рассказали kp.ru в пресс-службе Московской канатной дороги.