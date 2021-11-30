В суд передали дело на экс-руководство Главного управления связи Минобороны за хищение 1,6 миллиарда рублей

Москва. Въезд на территорию комплекса зданий Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Перед судом предстанет фигурант уголовного дела о хищении 1,6 миллиарда рублей при исполнении государственных контрактов. Обвиняемого в крупном мошенничестве зовут Александр Оглоблин, а преступления он совершал, когда занимал должность начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России.

- Установлено, что Оглоблин совместно с бывшим начальником Главного управления связи Вооруженных сил – заместителем начальника Генерального штаба Халилом Арслановым и иными соучастниками заключил государственные контракты от имени Министерства обороны с АО "Воентелеком" на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга управления сетью по завышенной стоимости. В результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 миллиарда рублей.

По данным следствия соучастникам Оглоблина – трем бывшим должностным лицам Минобороны России, в том числе Арсланову, а также двум представителям АО "Воентелеком" и руководителям трех коммерческих организаций – также предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, расследование по которому продолжается.

В это время по информации ряда СМИ, подобное дело может быть возбуждено в отношении семи офицеров и генералов Управления связи Внутренних войск МВД России, часть которых ушла в отставку, другая продолжает службу в Росгвардии.

По данным источников в правоохранительных органах они могли совершить махинации на 192 миллиона рублей подписывая пять контрактов с подрядчиками, которым доверили внедрение в структуре Внутренних войск (ВВ) МВД России информационной системы (ИС) "Недвижимость". Система должна была заработать еще в 2016 году, но этого не случилось.