Что изменится в нашей жизни с 1 декабря 2021: у кого-то замолчит телефон, а забывчивых владельцев квартир и авто ждут штрафы

С 1 декабря должны заблокировать все «неопознанные» корпоративные сим-карты. До 30 ноября их надо было зарегистрировать на портале госуслуг. Фото: Shutterstock

НЕ СПИ, ЗАПЛАТИ НАЛОГИ

1 декабря — время «Ч», до которого надо заплатить налоги за свою недвижимость и личный транспорт. Тем, кто этого не сделал, со 2 декабря начнут капать пени: 1/300 ставки ЦБ от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Сейчас ставка 7,5%, то есть получается 0,025% от долга в день.

Только сейчас вспомнили про налоги или по каким-то причинам не получили платежку (что не избавляет от обязанности рассчитаться с казной) и налоговой про это не сообщили? Пока — ничего страшного. Если вы пользователь портала госуслуг, у вас там вылезет оповещение о долге. Можете быстренько заплатить указанную сумму (за один-два дня много пени не соберется) — и спать спокойно. Ежели сумма показалась странной и вы подозреваете ошибку, юристы рекомендуют (с учетом того, что время, предоставленное для разборок, уже прошло) для начала все-таки заплатить указанное, чтобы не собирать штрафные санкции и не создавать себе проблем. А уже потом обращаться в налоговую за разъяснениями. Если действительно ошибочка вышла, вам все пересчитают — на следующий год меньше заплатите (учтут переплату за этот год).

У КОГО-ТО ЗАМОЛЧАТ КОРПОРАТИВНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

С 1 декабря должны заблокировать все «неопознанные» корпоративные сим-карты. До 30 ноября их надо было зарегистрировать на портале госуслуг. Таким образом власти решили избавиться от «серых» номеров, которые покупались на какое-нибудь давно закрытое ООО «Рога и копыта», а теперь находятся неизвестно у кого. Возможно, у мошенников, донимающих граждан звонками от имени «службы безопасности Сбербанка», или каких-то еще нехороших людей.

Сделать надо было следующее. Компания, который принадлежат номера, должна была передать операторам связи данные сотрудников — кто какой симкой пользуется. Оператор через госуслуги запрашивал подтверждение у каждого из этих сотрудников. И после этого активировал симку.

Квест с активацией, судя по всему, одолели далеко не все. В середине ноября операторы связи ударились в панику: на более чем 15 млн корпоративных номеров (всего их по оценкам, около 32 млн) никаких данных не подано. Сколько из них действительно используется левым образом, а на сколько не подано сведений из-за того, что мелкий бизнес «забегался» и забыл про квест, не очень понятно. Аналитики предполагают, что малый и средний бизнес пока не осознал, что и правда может остаться без связи.

Проблемы могут возникнуть не только у бизнеса. К корпоративным симкам привязаны и онлайн-кассы (например, те маленькие, с которыми бегают по домам курьеры), шлагбаумы во дворах и прочие устройства, которые работают от мобильного интернета. Что из этого даст сбои из-за того, что кто-то забыл подать данные, скоро, видимо, узнаем.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ МАВРОДИ БУДУТ БЛОКИРОВАТЬ БЕЗ СУДА

Еще одно новшество должно оградить граждан, как минимум, от некоторого количества интернет-мошенников. Сайты, которые предлагают «левые» финансовые услуги или каким-то еще путем обманом выманивают у наивных пользователей денежки, с 1 декабря будут блокировать без суда.

В частности, поводом для блокировки могут стать:

- маскировка под официальные порталы реальных финансовых учреждений,

- реклама финансовых пирамид или финансовых услуг лиц, которые не вправе их оказывать,

- предложения купить некие слитые базы данных.

Еще одно новшество должно оградить граждан, как минимум, от некоторого количества интернет-мошенников. Фото: Shutterstock

«СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ» НА ХАЛЯВУ

С 1 декабря доступ к сайтам, попавшим в список «социально значимых», будет бесплатным. Новшество давно обсуждалось и тестировалось еще с весны прошлого года. Но теперь должно заработать уже не в тестовом, а в обычном порядке.

Что значит бесплатно? Если вы забыли заплатить за домашний интернет или баланс мобильника у вас на нуле, на «социально значимые» сайты вы со своих устройств все равно попадете.

В списке «значимых» - более 300 сайтов. Это, в частности, госуслуги, порталы федеральных и местных органов власти, некоторые новостные каналы, почтовики, поисковики, соцсети, агрегаторы (все — только российские).

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ В ДЕКАБРЕ

- С 29 декабря Федеральная нотариальная палата начнет включать в реестр отмененных доверенностей те, что были заключены в простой форме. Сейчас в реестр уже включаются нотариально оформленные доверенности. Это важно: мошенничества с доверенностями у нас цветут пышным цветом. Выписку из реестра может получить любой желающий — и таким образом оградить себя от возможного обмана.

- С 30 декабря за производство или сбыт товаров с поддельной маркировкой будет грозить уголовная ответственность — до трех лет лишения свободы. В частности, это касается «левых» лекарств. Ну и алкоголя тоже.

- С 30 декабря иностранцы, которые въезжают в Россию более чем на 90 дней, будут «сдавать пальчики» - проходить дактилоскопию. А также фотографирование и медосвидетельствование на предмет инфекционных заболеваний и употребления наркотиков.

- С 30 декабря ужесточается ряд норм, касающихся кредитных договоров. В них нельзя включать условие о неснижаемом остатке (это когда на счету у клиента всегда должна быть некая сумма в зачет будущего платежа, своего рода депозит). Кроме того, в таких договорах запрещено заранее проставлять галочки, означающие согласие клиента с некими условиями (например, дополнительными услугами). Клиент должен их проставить сам в тот момент, когда будет подписывать договор.

- С 30 декабря зарегистрировать родившегося ребенка можно будет в любом ЗАГСе, который удобен (необязательно по месту проживания). А подавать заявление о разводе можно будет через доверенное лицо (ему понадобится нотариальная доверенность от решивших разбежаться супругов).

- С 30 декабря в России начнут вести госучет выбросов парниковых газов.