Магнитогорский металлургический комбинат – среди лучших работодателей России

«Наша кадровая стратегия всегда основывалась на внимании к людям и их потребностям во всех сферах жизни и работы, – подчеркнул Олег Кийков, директор по персоналу ПАО «ММК», комментируя результаты третьего Рейтинга лучших работодателей, составленного Forbes Russia и аудиторской компанией KPMG. – То, что комбинат в очередной раз вошел в число лидеров рейтинга среди металлургов, доказывает актуальность нашего подхода».

Оценивая крупные компании с точки зрения привлекательности для сотрудников, эксперты Forbes уделили большое внимание работе с персоналом и социальной ответственности перед сотрудниками, а также показателям устойчивого развития. 104 компании, вошедшие в финальный список, были разделены на четыре категории: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Для металлургов категория «Золото» стала высшим результатом, поэтому можно констатировать, что ММК признан одним из лучших работодателей в своей сфере.

Руководство ММК уделяет повышенное внимание безопасности сотрудников. Согласно Стратегии развития Группы ММК, одной из ключевых целей до 2025 года является достижение показателя «Ноль травм». Комбинат планирует снизить коэффициент LTIFR, отражающий частоту травм с потерей трудоспособности, до 0,45 – в то время как в 2020 году он составил 0,66, а еще в 2016-м достигал уровня 1,16.

Другое важное направление работы с персоналом – создание и развитие корпоративной культуры возможностей. Задача к 2025 году – повысить вовлеченность сотрудников в производственный процесс, сократив тем самым срок вывода новых продуктов. «ММК – это в первую очередь люди, – уверен председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. – От их квалификации, командной работы, инновационности и заинтересованности в общем результате зависит эффективность всей нашей деятельности».

В соответствии с политикой компании, ММК активно поощряет инновации: на комбинате работает система подачи и внедрения рационализаторских предложений. Любой сотрудник может внести на рассмотрение экспертных комиссий идеи по ускорению работы или повышению качества выпускаемой продукции. Так, за первое полугодие 2021 года к рассмотрению поступило 2720 рацпредложений, 79,2% из них одобрили к внедрению, суммарный экономический эффект составил более 350 миллионов рублей. ММК поощряет инициативных сотрудников, проводит конкурсы на лучшее рацпредложение, регулярно выплачивает инноваторам премии. Кроме того, комбинат приветствует желание сотрудников получать дополнительное образование и повышать квалификацию: для них доступно 370 программ обучения. Компания активно сотрудничает с корпоративным центром подготовки кадров «Персонал» и МГТУ имени Г.И. Носова. Квалифицированные и вовлеченные в работу сотрудники – залог стабильности ММК, как в производственном, так и в экономическом аспекте.