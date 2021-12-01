Качество воды станет прозрачным

Сегодня бутилированная вода стала привычным атрибутом нашего обихода Фото: Shutterstock

В 1760-х годах бостонская компания Jackson’s Spa разливала ее в стеклянные емкости, предлагая клиентам как средство от разных болезней. Сегодня бутилированная вода стала привычным атрибутом нашего обихода: на работе пьем ее из кулеров и покупаем домой. Вода в магазинах есть на любой вкус и кошелек: «ледниковая», «талая», «горная», «минеральная столовая», «артезианская» - надписи на этикетках бутилированной воды пестрят многообразием. Вся ли она отвечает заявленным производителем качествам?

Приговор со дна бутылки

Наталья Бахарева покупает внуку питьевую воду в бутылочках известного бренда.

«Меня всегда устраивало качество этой воды, на ней мы готовим нашему девятимесячному малышу первые блюда, кашу, да и просто даем пить. У этой воды особый вкус, она мягкая, слегка сладковатая, - говорит Наталья. - Но на днях купила несколько бутылок в обычном киоске, открыла дома, как всегда, попробовала на вкус, и он мне показался другим, без привычной для этой воды свежести».

Как потом выяснила Наталья Бахарева, это была подделка. Производители решили подзаработать на известном бренде и выдавали свою продукцию за подлинную. На оригинальной крышечке был специальный знак фирмы, а на подделке он отсутствовал. Но ведь заметить это сразу очень трудно. В результате потраченные деньги оказались в буквальном смысле на дне этой бутылки.

Интернет пестрит и более страшными историями – когда покупатель, открыв бутылку с водой, обнаруживает в ней неприятный болотный запах, изменение цвета и т.д.

Как наладить контроль за производством этого ценнейшего для человека продукта, который должен приносить пользу здоровья, а не вред?

Заслон контрафакту

С этого года, согласно постановлению правительства, для защиты здоровья людей введена обязательная маркировка целого ряда товаров для производителей и участников оборота. С 1 декабря в рамках национального проекта «Честный знак» маркировка станет обязательной для минеральной природной питьевой воды. С 1 марта 2022 года - для всей упакованной питьевой воды. Вся продукция, проходящая через единую национальную систему маркировки «Честный знак», позволяет потребителю в два клика по экрану смартфона проследить путь товара от производства или ввоза в страну до момента покупки. В качестве средства идентификации для маркировки товаров выбран цифровой код Data Matrix. Подделать такой код вряд ли удастся. Создатель системы - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), помогает производителям оперативно запустить процесс маркировки.

Игра по-черному отменяется

Маркировка ярко демонстрирует истинное лицо рынка: кто работает честно, нацелен отстаивать качество своей марки. Промаркированный товар выдает всю исчерпывающую о нем информацию: наименование, страну производства, производителя, срок годности, артикул, номер стандарта (ТР ТС, ГОСТ) и т.д., а благодаря обратной связи каждый покупатель сам может стать активным контролером.

Стоит отметить, что производители очень ответственно отнеслись к данному проекту обязательной маркировки и заявляют о готовности работы по новым правилам.

Так, на территории крупнейшего предприятия Пермского края Очерского завода напитков уже заработала первая линия по обязательной маркировке минеральной природной питьевой воды.

Завод минеральных вод «Горячеключевской», оснастивший все линии по выпуску минеральной воды оборудованием для маркировки, заранее позаботился о переоснащении оборудования.

«Работу мы начали в мае и зарегистрировались в системе «Честный знак». В июне уже выбрали поставщиков оборудования, заключили договор. На сегодняшний день все четыре линии оборудованы и настроены, мы начали выпускать тестовые партии продукции. Будем готовы к 1 декабря», - сообщил директор завода минеральных вод «Горячеключевской» Александр Коробко.

Подготовила «сани летом» и ростовская компания «Аква-Дон». Еще в апреле 2020 года здесь начали запускать процесс обязательной маркировки упакованной воды. Сегодня предприятие готово начать работу в новых условиях.

По словам директора ООО «Аква-Дон» Сергея Зайченко, маркировка для предприятия, поставляющего продукцию в розничную торговлю на территории всей России, должна стать эффективным способом борьбы с поддельной и контрафактной продукцией.

Маркировка продукции позволит упорядочить рынок и оздоровить отрасль: увеличить прибыль легальных изготовителей, обезопасить здоровье граждан от опасного суррогата.