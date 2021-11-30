Победители конкурса «ПОРА открыть Арктику»

«Варежки хаски». Фото: Светлана Мишина (Москва)

20 октября 2021 года «Комсомольская правда» и Проектный офис развития Арктики (ПОРА) запустили совместный семейный творческий конкурс «ПОРА открыть Арктику». Для того чтобы стать участником конкурса, нужно было выбрать понравившуюся традицию народов Крайнего Севера и интерпретировать ее своими руками, выложить фотографию работы в специально созданной конкурсной теме в официальной группе «Комсомольской правды» в VK или у себя на странице с хештегом #пораоткрытьарктику. Положение конкурса.

В конкурсе приняли участие более 60 любителей Арктики из разных уголков России. Среди участников не только жители Арктической зоны России, но и жители Москвы, Брянска, Перми, Гурзуфа, Калининграда и др. городов, что говорит о неподдельном интересе читателей к жизни на Крайнем Севере и быту коренных малочисленных народов Севера.

Всего на конкурс было представлено 65 творческих работ от наших подписчиков. Примечательно, что некоторые участники готовили на конкурс не одну, а по две-три и более работ. Мы искренне благодарим всех за интерес к теме и такую активность.

Жюри, состоящее из сотрудников ПОРА и журналистов «Комсомольской правды», более недели активно совещалось, и решение было непростым. Все работы заслуживают должного внимания. Чтобы отметить большее число участников, мы даже увеличили количество призов.

Члены жюри постарались оценить оригинальность, соответствие тематике конкурса, активность участников, оригинальность описания и исполнения. Но особо оценивались именно те работы, которые были выполнены участниками специально для нашего конкурса.

Наши победители.

На конкурс было представлено 3 видеоролика, и жюри оценило труд и талант, который авторы вложили в эти работы.

Наш главный приз – отличный арктический пуховик от известной фирмы BASK получает ролик «Строганина» Веры Агатиповой из Нарьян-Мара.

«Тепла в любые морозы» пожелали участникам в компании BASK, предоставившей главный приз, в котором победитель точно не замерзнет даже в Арктике.

Два других видеоролика будут отмечены арктическими призами.

Это сказки – «Олешек» Марии Бондаревой (Брянск)

и «Сказка о Сейде» Юлии Журавлевой (Мурманск).

Жюри отметило оригинальные блюда Юлии Барамохиной (НАО) «Ненецкий гематоген» https://vk.com/topic-15722194_48059080?post=979 и

Татьяны Егоровой из Никеля «Оладьи из морской капусты», они также получают арктические призы от ПОРА.

Благодарность от организаторов остальным участникам за интересные рецепты, и мы их обязательно внесем в наши каталоги:

Игорь Мишин «Уха»

Елена Аленина «Эвенкийские блюда»

https://vk.com/topic-15722194_48059080?post=848

https://vk.com/topic-15722194_48059080?post=868

https://vk.com/topic-15722194_48059080?post=869

Никита Римский «Пельмешки» и многочисленные рецепты из главной ягоды Севера – морошки и т. д.

Выбор среди художественных работ был наиболее сложен. Арктические призы получают рисунок и фигурка из папье-маше - «Олень-Шаман» от Маши Штром (Мурманская область),

варежки и рисунок «Хаски» Светланы Мишиной (Москва)

батик Татьяны Коноваловой (Пермь).

Благодарим

Ольгу Шадрину,

Марину Сорокину,

Стешу Киргизову,

Ирину Дуркину

за профессионализм и приглашаем их к сотрудничеству. Остальные участники также проявили свои творческие способности, и мы благодарим их от души и желаем дальнейших успехов.

Сертификат на покупку детского пуховика BASK kids получает атмосферный рисунок, рассказывающий о жизни на Крайнем Севере, от Евгении Болониной из Бурятии.

Жюри особо отметило арктическим призом 12-летнего участника Филиппа Сязи за активность и его оригинальную работу «Маска с национальной вышивкой».

Благодарим всех участников за интересные и содержательные работы и неподдельный интерес к Арктике.

"Проектный офис развития Арктики (ПОРА) занимается продвижением региона, проводя множество интересных и креативных мероприятий, способствующих увеличению знания жителей нашей страны об Арктике. Это уникальный регион с хрупкой природой, самобытными традициями и обычаями коренных жителей АЗРФ. Надеюсь, что конкурс расширил ваши знания и доставил удовольствие погрузиться в творчество северных народов. - говорит координатор по СМИ ПОРА главный редактор журнала "Арктика 2035".