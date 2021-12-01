Почему инвесторы выбирают Ставрополье

Взгляд с высоты ветроэлектростанции. Фото: АО «НоваВинд».

Ресурсами богаты

При упоминании о Ставрополье у многих возникают две главные ассоциации: признанная житница страны, из года в год заполняющая закрома Родины отборным зерном, и популярная здравница, славящаяся уникальными целебными источниками, особыми природно-климатическими условиями и мощной оздоровительно-рекреационной базой.

Однако сегодня Ставропольский край - это не только золотая нива и Кавминводы с их бюветами и терренкурами. Хотя именно агропромышленное производство и санаторно-курортный комплекс (интерес к которому сегодня по понятным причинам велик, как никогда) - одни из наиболее значимых для экономики и перспективных отраслей. И именно в них по многим направлениям Ставрополье занимает в стране, без преувеличения, флагманские позиции - есть серьезная база, богатейший опыт, в том числе в применении передовых технологий, высококлассные специалисты и реальные достижения.

Край - настоящая кузница кадров. Он по праву считается крупнейшим научно-образовательным центром Юга России, ежегодно выпускающим более 15 тысяч специалистов с высшим профессиональным образованием.

Выгодное географическое положение, обилие и разнообразие природных ресурсов, развитые промышленный, сельскохозяйственный и туристско-рекреационный комплексы, высокий кадровый потенциал - все это вместе с большой работой, которую проводят краевые власти для повышения инвестиционной привлекательности региона, открывает огромные деловые возможности для потенциальных бизнес-партнеров.

Отборное зерно - залог вкусного хлеба. Особенно когда он прямо из печи. Фото: Shutterstock.com

- На Ставрополье есть все условия для того, чтобы строить, создавать и реализовывать самые передовые проекты, выгодно вкладывая средства и получая высокие результаты, - говорят в правительстве края.

СКАЗАНО

«Ставрополью необходим взрывной рост инвестиций!»

Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края, - на совещании в правительстве края.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора СК.

Ставка - на крупные инвестпроекты

Обозначая перспективы экономического развития Ставрополья, региональные власти делают основную ставку на крупные инвестиционные проекты, и прежде всего речь идет о «зеленой» энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и санаторно-курортной отрасли. - Мы планируем, что в целом к 2030 году в экономике региона будет создано до 35 тысяч новых рабочих мест, а валовый региональный продукт превысит 1,5 триллиона рублей, - сказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Для достижения поставленных целей в крае ведется огромная работа, в результате которой, даже несмотря на пандемию коронавируса, в прошлом году Ставрополью удалось заметно нарастить объем инвестиций - до 232 млрд рублей, что на 12,7% больше по сравнению с благополучным 2019-м, хотя в среднем по стране и практически повсеместно этот показатель снизился. Хорошие тенденции удается сохранять и в этом году.

Подводя промежуточные итоги инвестиционной политики за первое полугодие 2021-го, министр экономического развития края Сергей Крынин отметил, что за шесть месяцев в экономику и социальную сферу региона было привлечено 87,8 млрд руб. инвестиций, что на 16,4% превышает соответствующий показатель 2020 года.

Лидером инвестиционной активности в этом году выступает краевой АПК - в целом в сельском хозяйстве сейчас реализуется 81 проект на общую сумму более 96 млрд руб. Уже ввели в эксплуатацию 2 плодохранилища общей мощностью 7,8 тысячи тонн, завершены 7 проектов по орошению земель на общей площади 5 тысяч гектаров.

42 инвестпроекта на сумму почти 82 млрд руб. развивают и модернизируют промышленность и энергетику края.

Благодаря инвестициям преобразуются санаторно- курортный и туристический комплексы края (41 проект на 45 млрд руб.) - на средства отечественных и иностранных инвесторов строятся объекты инфраструктуры размещения и отдыха. Планируется, что в этой сфере в ближайшем будущем будут созданы 4,7 тысячи новых рабочих мест.

Всего же в инвестиционном портфеле края сейчас 273 проекта на общую сумму в 261 млрд руб.

- Серьезные инвестпроекты сегодня реализуются практически во всех важных сферах, - говорят в региональном минэкономразвития. - Этому способствует в том числе реализация подпрограммы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ставропольском крае, развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей Ставропольского края» госпрограммы СК «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Главная цель инвестиционной политики на Ставрополье, подчеркивают региональные власти, - это рост благосостояния всех жителей края.

- Доход граждан - величина, производная от уровня инвестиций, от того количества рабочих мест, которые мы создадим, от уровня зарплат. Поэтому привлечение инвесторов в край, создание максимально комфортных и выгодных условий для реализации новых экономических проектов - одна из важнейших задач для каждого руководителя, от регионального министра до главы территории, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Разработанные в крае для повышения инвестиционной привлекательности различные механизмы и инструменты показали свою эффективность и действенность - быть инвестором на Ставрополье выгодно и безопасно.

Полное сопровождение в режиме «одного окна»

Для всех, кто готов вкладывать свои средства в развитие ставропольской экономики, в крае действует комплексная система механизмов господдержки. Инвесторам, к примеру, предоставляют налоговые преимущества, земельные участки в аренду без проведения торгов, выделяют им субсидии из бюджета. Для них установлены льготные ставки арендной платы за пользование имуществом региона, предусмотрена возможность на льготных условиях подключиться к инженерным коммуникациям.

Но главное - инвестору на Ставрополье обеспечат полное сопровождение. Достаточно лишь обратиться в Корпорацию развития Ставропольского края - специализированную организацию по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, созданную в 2015 году для повышения экономического имиджа и потенциала региона. КРСК сопровождает инвестпроекты на территории края, в том числе действующих и потенциальных резидентов региональных парков, готовит документы для предоставления инвесторам господдержки, подбирает подходящие площадки для реализации проектов, занимается поиском финансирования и мер господдержки, а также осуществляет подключение к объектам инфраструктуры.

- Благодаря взаимодействию с органами местного самоуправления, региональными фондами и ресурсоснабжающими организациями в рамках заключенных соглашений у нас собран «информационный кейс» обо всех мерах господдержки и инвестиционных возможностях региона, что позволяет на стадии привлечения инвестиций оперативно осуществлять обратную связь по интересующим инициатора проекта вопросам, - говорят в Корпорации развития. - А скоро для инвесторов в крае появится проект виртуальной реальности, который позволит систематизировать и объединить в одном ресурсе актуальную информацию обо всех экономических зонах, институтах развития и мерах господдержки, льготах и преференциях, реестрах инвестиционных площадок.

Один из примеров успешной реализации в крае масштабного инвестпроекта - создание современного оптово- распределительного центра для хранения продовольствия и промышленных товаров. В 2019 году инвестору для реализации проекта был предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов, а в 2020-м было заключено инвестиционное соглашение между правительством Ставрополья и ООО «Оптово- распределительный центр «Невинномысск» (учредитель - ГК «Ромекс»), в соответствии с которым инвестору полагаются налоговые льготы: снижение на 4,5% ставки налога на прибыль организации, подлежащего к зачислению в бюджет края, и освобождение от налога на имущество организации.

- Мы приступили к реализации своего первого проекта в Ставропольском крае летом 2019 года, - рассказывают в ГК «Ромекс». - За 12 месяцев мы построили и ввели в эксплуатацию мультитемпературный складской комплекс класса А площадью 30 450 кв. м с объемом инвестиций 1,8 млрд рублей. На объекте сейчас более 300 рабочих мест, планируется создать - свыше 500. Комплекс мы передали в коммерческую эксплуатацию компании Х5 Retail Group. Ставропольский край, в частности город Невинномысск, был выбран благодаря своему удобному географическому положению, хорошей транспортной инфраструктуре и благоприятным экономическим условиям, предлагаемым администрацией региона для инвестпроектов. Это позволяет инвесторам оптимизировать свои затраты и ускорить процесс возврата вложенных в проект средств. Данные условия создают благоприятный инвестиционный климат в регионе, и сейчас наша компания обсуждает с администрацией уже второй проект с предварительным объемом инвестиций более 2 млрд рублей.

Есть где развернуться

Сегодня на Ставрополье существует развитая инфраструктура для открытия новых производств - Региональные индустриальные парки (РИП) и Территории особого социально- экономического развития (ТОСЭР).

Первый РИП в крае появился еще в 2010 году. На территории в 804 гектара поблизости от федеральной трассы (есть все необходимые коммуникации и автомобильный подъезд) разместились 9 предприятий-резидентов. Сейчас в крае уже 13 региональных парков, это 2166 рабочих мест. В их развитие вложено 43,8 млрд руб.

В конце 2017 года в промышленной столице края городе Невинномысске появилась первая ТОСЭР. Для инвесторов тут настоящее раздолье. Им предлагается большой выбор земельных участков, к которым уже подвели необходимую инфраструктуру. Есть свободные производственные площадки с помещениями. И что очень важно, резиденты ТОСЭР имеют право на дополнительные преференции и льготы.

Направленная на создание благоприятного инвестиционного климата региональная политика уже приносит плоды - в виде налогов, которые пополняют краевую казну, увеличения числа новых рабочих мест, и позволяет эффективно решать задачи по диверсификации краевой экономики и развитию новых направлений.

В прошлом году резидентом РИП «Ставрополье» стала компания «АСТРА», входящая в большую инвестиционную группу. Сейчас инвестор завершает в столице края строительство предприятия, которое будет изготавливать хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, сухари и снеки. Стоимость инвестпроекта - свыше 275 млн руб. Его реализация даст Ставрополью более 200 новых рабочих мест.

- Один из крупнейших проектов поможет развитию производственной инфраструктуры всего региона, - уверены ставропольские власти.

Ввести в эксплуатацию предприятие планируют в первом квартале 2022 года.

- Мы работаем по всей стране, нам есть с чем сравнивать, - говорит директор ООО «Астра» Елена Дударь. - Нас очень приятно удивило отношение региональных и городских властей к частным инвесторам. Это отношение не чиновников, а партнеров. Благодаря синергии, взаимопониманию, причем как с краевыми профильными комитетами и министерствами, так и с аппаратом губернатора, удается эффективно решать поставленные задачи и получать нужный результат.

Ветер нам поможет

Ветер для Ставрополья - словно еще одна визитная карточка: дует здесь почти всегда, но в последнее время этот «непременный атрибут» ставропольского климата местные власти дальновидно превратили в мощнейший ресурс для интенсивного развития в крае зеленой энергетики.

С вводом Медвеженской ВЭС мощности ветряной энергетики Ставрополья вырастут. Фото: АО «НоваВинд»

В прошлом году на Ставрополье ввели в эксплуатацию ветропарк в Кочубеевском районе - крупнейший в России! Здесь 84 установки общей мощностью 210 МВт. Плановая среднегодовая выработка - 597 млн кВт*ч. Объем инвестиций в создание ВЭС составил более 28 млрд рублей. Построена она АО «НоваВинд» (дивизион Госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике). В 2021 году были введены еще два ветропарка: Кармалиновская ВЭС мощностью 60 МВт и Бондаревская ВЭС мощностью 120 МВт.

- Ставропольский край является ключевым регионом для реализации проектов АО «НоваВинд». На сегодняшний день в регионе введены в эксплуатацию три крупные ветроэлектростанции общей мощностью 390 МВт. В декабре этого года планируется ввод Медвеженской ВЭС общей мощностью 60 МВт. Реализацию этих проектов мы осуществляем в тесном сотрудничестве с администрацией региона, которая оказывает нам всестороннюю поддержку. Общий объем инвестиций АО «НоваВинд» в проекты на Ставрополье превысил 50 млрд рублей, - отметил генеральный директор АО «НоваВинд» Александр Корчагин.

Новые возможности

Сегодня правительство страны предоставляет регионам возможность использовать новые механизмы привлечения средств федерального бюджета на свои инфраструктурные проекты.

К примеру, до 2024 года субъекты вправе направить высвобождаемые после реструктуризации бюджетных кредитов средства на создание объектов инженерной инфраструктуры для реализации новых инвестпроектов. На сумму налоговых отчислений от реализации этих проектов в федеральный бюджет будет уменьшаться госдолг регионов.

Кроме того, на развитие инфраструктуры регионы могут получить льготные бюджетные кредиты. Федеральные средства будут предоставляться на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Погашение кредита стартует с третьего года после его получения, что дополнительно снизит нагрузку на региональные бюджеты. И на Ставрополье уже активно работают в этом направлении.

КСТАТИ

Ставропольский край входит в число субъектов страны, где динамично развиваются практически все наиболее востребованные отрасли, в том числе инновационные промышленные производства, без которых просто невозможен технологический прогресс.

ЦЕЛИ

Среди главных задач, которые должны быть решены к 2030 году, - обеспечение двукратного роста средней заработной платы по краю.

ВАЖНО

В 2022 году в крае намерены достичь показателя в 250 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Планируется, что самые крупные инвестиционные проекты в ближайшие годы буду реализованы:

• в зеленой энергетике - 32 млрд (в 2021 году) и 7,8 млрд рублей (до 2024 года);

• в промышленности (химической и гидрометаллургии) - порядка 7,4 млрд до 2023 года;

• в АПК - около 26 млрд руб. до 2025 года;

• в санаторно-курортной отрасли - порядка 5,5 млрд до 2023-го.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Наибольший объем вложенных инвестиций за 1-е полугодие 2021 года:

более 30 миллиардов рублей - промышленность,

23,4 млрд - строительная отрасль,

свыше 18 млрд рублей - энергетика.