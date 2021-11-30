Почему шторм бушует по всей Европе, и каких аномалий ждать от погоды в Москве в первые дни зимы

Снег продолжит идти, покрывая сверху корку льда, и делая дорожное покрытия ещё более скользким Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва 30 ноября пережила и последний сильнейший осенний ливень, и первый зимний снежный шторм. Побиты сразу два рекорда: по температуре и атмосферному давлению.

За все 140 лет метеонаблюдений 30 ноября никогда еще не было так тепло, как в 2021 году. Что особенно удивительно, максимум зафиксирован в 7 утра, +7,5 градуса. Прежний рекорд, +5,8 градуса, держался с 1974 года.

Атмосферное давление во вторник упало до 712,5 мм рт. ст. До сих пор “барическим дном” для 30 ноября считалась отметка 718,2 градуса, достигнутая в 1988 году.

После 16 часов температура опустилась ниже ноля градусов, а к 17 часам похолодало до -2. И хотя метель с ветродуем к вечеру в большинстве районов столицы поутихли, им на смену пришла новая напасть: гололедица. Синоптики центра “Фобос” предупреждают:

- Снег продолжит идти, покрывая сверху корку льда, и делая дорожное покрытия ещё более скользким. В такой ситуации длина тормозного пути увеличится в разы. Движение автотранспорта осложнится, возможны многочасовые пробки. Будьте внимательны и осторожны, как находясь за рулём, там и передвигаясь пешком.

- За день выпало 1 – 3 см снега, еще 2 – 4 см добавится за ночь, - уточняет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Какая погода ждем москвичей в первые дни календарной зимы? Готовиться ли к новым аномалиям? Прогноз Гидрометцентра России таков:

В ночь на среду, 1 декабря, подморозит до -5...-7 градусов, местами снова сильный снег и метель, на дорогах очень скользко. Ветер будет свистеть с порывами до 22 м\сек., такая скорость по метеорологической классификации считается штормом. Днем -1...-3 градуса, небольшой снег.

В четверг, 2 декабря, ночь будет морозной, до -11 градусов, днем 0...-2, облачно и снова снег.

В пятницу, 3 декабря, потеплеет: ночью 0...-5, днем +2 градуса, пасмурно, с мокрым снегом.

В субботу, 4 декабря, тоже обачно и снежно. Под утро до -7, днем около 0 градусов.

В воскресенье, 5 декабря, начнется новое похолодание: ночная температура понизится до -11, дневная -3...-8 градусов. Зато снегопады прекратятся!

- На следующей неделе погода будет по-настоящему зимней, - считает Татьяна Поздякова. - Днем в начале недели -2...-4 градуса, потом еще на пару градусов ниже. Ночной морозец до -8, а иногда и до -11 градусов. Снег уже не растает. К выходным высота снежного покрова достигнет 5 - 7 см, и короткая оттепель с ним не справится. Скорее всего, образовался устойчивый снежный покров, который пролежит до весны.

- Правда ли, что на следующей неделе по ночам будет -30? Люди, привыкшие смотреть прогнозы погоды в своих смартфонах, видят именно такие пугающие цифры.

- Нет, в наших моделях подобной стужи нет. Холоднее всего будет в конце следующей недели, 10 – 12 декабря, но речь идет о ночном морозе до -12...-15 градусов.

- В последние дни осени шторм обрушился не только на Москву, но и на Великобританию – там ливни и снегопады, ветродуй до 45 м\сек (вдвое сильнее, чем сегодня у нас!), и на Турцию – в Стамбуле по вине сильнейшего метра погибли несколько человек... Ненастье от крайнего запада до самого востока Европы как-то связано?

- В Великобританию непогоду принес совсем другой циклон, “Арвен”. А вот стамбульский шторм и правда связан с московским. Циклон образовался над севером Италии, прошел через Балканы и Турцию, принес ненастье в том числе и в Крым. Перед тем, как выйти к Москве, он соединился с атлантическим циклоном, добавил сил. Кстати, именно благодаря южному происхождению циклона в Москве и установлен температурный рекорд – мы были в теплом секторе атмосферного вихря.

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