«В России – 128 тысяч особенных атлетов»: На Форуме Фонда «Обнажённые сердца» рассказали о развитии движения Специальной Олимпиады

Основатель Фонда помощи детям и молодежи «Обнажённые сердца» Наталья Водянова. Фото: Виктор Бойко

«Если бы не спорт и Специальная Олимпиада, мне кажется, я бы никому не была нужна», — говорит Екатерина Сазонова. Катя родилась с ограниченными возможностями здоровья, росла и воспитывалась в детском доме-интернате в Москве.

Из-за особенностей здоровья над девочкой часто смеялись сверстники. Несмотря на нарушение слуха и интеллектуальные нарушения, Катя мечтала о спорте и уверенно шла вперед: каждое утро бегала вокруг детского дома, качала пресс, отжималась. Благодаря тренерам Специальной Олимпиады, девочку заметили в 1992 году - в интернат приехали отбирать лучших ребят для участия в соревнованиях по горным лыжам. Так Катя в составе российской команды особенных атлетов улетела в Австрию на Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады и завоевала свои первые две золотые медали.

Сейчас Екатерина занимается горными лыжами, сноубордом, дзюдо, велоспортом, бегом, фитнесом, выступала на соревнованиях в Австрии, США, Америке, Аляске, Японии, Корее, Доминиканской Республике, Марокко. А ещё — ездит в детские дома, тренирует маленьких спортсменов Специальной Олимпиады и вдохновляет людей уверенно идти к своей мечте.

Эту историю семикратная чемпионка по горным лыжам и дзюдо, лидер-атлет Специальной Олимпиады Екатерина Сазонова рассказала участникам Международного Форума Фонда «Обнажённые Сердца» в Москве. Он проходил с 22 по 24 ноября, слушателями пленарных заседаний стали специалисты в области детского развития, родители и общественные деятели из 22 стран.

Таких особенных атлетов Специальной Олимпиады, как Екатерина Сазонова, в нашей стране - 128 тысяч. Они не стремятся к рекордам и медалям, на играх не фиксируются рекорды и высшие мировые достижения. Так Специальная Олимпиада помогает детям и взрослым с особенностями интеллектуального развития обрести радость, признание в обществе и успех. Многие атлеты становятся тренерами и судьями, выступают спикерами.

—Специальная олимпиада для меня — это семья, это огромные возможности в том деле, которое мы в Фонде «Обнаженные сердца» делаем каждый день в продвижении инклюзии. Это уникальная организация, которая через спорт показывает, что люди с особенностями развития не многим отличаются от нас, любят принимать участие в общественных мероприятиях, они любят друг друга, других людей, путешествовать, им просто нужна помощь, — говорит основатель Фонда помощи детям и молодежи «Обнажённые сердца» Наталья Водянова.

За 20 лет в России движение особенных атлетов уже охватило 64 региона. Ежегодно Специальная олимпиада проводит для них более 5 тысяч мероприятий. Одно из самых долгожданных пройдет в 2023 году в Казани - Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады. Тестовые состязания запланированы на 29 января - 4 февраля 2022 года.

— Соревнования Специальной Олимпиады проводятся по группам (дивизионам), участники в которых определяются по уровню их физической подготовленности на момент соревнований. Количество участников, команд в одной группе не превышает 8. Все спортсмены, участвующие в играх, награждаются по итогам соревнований. Победитель и призеры получают медали, а остальные участники наградные ленты. На параде открытия и закрытия игр Специальной Олимпиады команды идут с флагом своей страны. Но на церемонии награждения в честь победителей звучит не гимн страны, которую представляет победитель, а гимн Специальной Олимпиады. Это показывает, что движение вне политики. Соревнования проводятся по 32 видам спорта: 25 летних и 7 зимних, — рассказал Егор Лебедев, генеральный директор Специальной Олимпиады России.

Движение Специальной Олимпиады развивается в Республике Татарстан с 2006 года. Это более 3,5 тысяч участников движения из 86 организаций. У особенных атлетов из этого региона есть и международные успехи: команда из города Мамадыш заняла 3 место на турнире в Чикаго в честь 50-летия движения.

Сейчас на базе Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма готовят специалистов для работы в сфере адаптивной физической культуры. В ближайшие 3 года совместно со Специальной Олимпиадой России, при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина, они обучат более 2 тысяч профессиональных тренеров для дальнейшей работы с особенными атлетами.

На Форуме Фонда «Обнажённые сердца» свою историю рассказал член Совета Лидеров Атлетов Специальной Олимпиады России из Владимирской области. Александру Густякову – 41 год. Он проживает в Пансионате для пожилых граждан инвалидов в поселке Гусь-Хрустальный, активно участвует в культурной и творческой жизни учреждения и уже 10 лет занимается спортом и развитием личности по программам Специальной Олимпиады во Владимирском региональном отделении.

Александр Густяков. Фото: Станислав Ананьев

А ещё Александр – участник конкурса по разработке логотипа Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани. Конкурсная комиссия отметила логотип Александра Густякова специальным призом:

- Хоть победа была не за мной, мне было приятно, что моя работа была с достоинством оценена конкурсной. В этом году я стал участником программы лидерства. Вся проделанная работа позволила мне войти в состав совета лидеров атлетов Специальной Олимпиады России. Я очень рад! Благодаря Специальной Олимпиаде я раскрылся как лидер, стал более целеустремлённым, повысил свою самооценку и обрёл уверенность в себе. Стремлюсь идти вперёд, развивать свои таланты, участвовать в мероприятиях Специальной Олимпиады и не останавливаться не достигнутом.

Сейчас Александр работает над проектом создания школы лидерства в России для людей с ментальными нарушениями здоровья. Владимирский активист хочет, чтобы атлеты-лидеры Специальной Олимпиады могли в ней обучаться ораторскому мастерству, конструктивному общению, попробовали себя в различных направления по профессиональным навыкам, а специалисты школы помогли им раскрыть свои таланты в разных сферах деятельности.

В знак благодарности за развитие и поддержку атлетов движения Александр передал свои картины основателю Фонда «Обнажённые сердца» Наталье Водяновой и президенту Специальной Олимпиады России Ольге Слуцкер.