Как штамм “омикрон” влияет на туризм: Список закрывшихся стран

Запрет на въезд в Израиль стал разочарованием для многих российских туристов, которые планировали путешествия на Святую Землю Фото: REUTERS

Новый штамм коронавируса “омикрон” еще не изучен – пока не понятно, насколько он опасен и действительно ли заразнее всех предыдущих. Тем не менее, на туризм он уже влияет. В том числе и в России. Страны вводят ограничения на въезд, закрывают авиасообщение с теми государствами, где уже появился “омикрон”, а некоторые и вовсе перестали пускать туристов. Рассказываем, какие появившиеся из-за нового штампа ограничения касаются российских туристов.

КАКИЕ СТРАНЫ ЗАКРЫЛИСЬ

Полностью запретили въезд иностранцам Израиль, Япония и Марокко.

Запрет на въезд в Израиль стал разочарованием для многих российских туристов, которые планировали путешествия на Святую Землю. Ведь Израиль совсем недавно признал “Спутник”, и с 1 декабря планировал открыть границы для граждан РФ! Придется снова ждать.

В Марокко до появления “омикрона” принимали туристов из России, хотя и с множеством ограничений, и без прямых рейсов. Теперь – нет. С 29 ноября королевство приостановило все международные рейсы на 2 недели.

Япония в данном случае – наименьшая из потерь. Въезд с туристическими целями и так был невозможен, граждане России могли прилетать в Страну Восходящего солнца только по с деловыми целями, на культурные и научные мероприятия и т.д. Отныне и этот невозможно.

- Мы запрещаем въезд иностранцам из всех стран, начиная с 30 ноября, - объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

МОГУТ ЛИ ЗАКРЫТЬ ЕГИПЕТ

Сенатор Владимир Круглый на днях наделал шуму своим предложением закрыть Египет – якобы оттуда в Россию уже завезли “омикрон”-штамм. Появление у нас в стране нового штамма не подтвердилось. Но туристы насторожились: Страна пирамид – самый близкий и самый доступный по цене зимний пляжный курорт, многие планируют погреться на Красном море в новогодние каникулы. А вдруг “омикрон” помешает

Впрочем, в самом Египте официально ни одного больного с “омикроном” нет – мелькали сообщения, но потом египтский Минздрав их опроверг. Страна фараонов и сама уже закрылась от нового штамма, прервав авиасообщение с южноафриканскими государствами.

- Ситуация на курортах и в других туристических местах не представляет никакой эпидемиологической опасности для россиян, - заверили дипломаты посольства РФ и Египте.

Того же мнения и вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. В эфире радио “Комсомольская правда” он напомнил:

- Пока никакой информации о наличии нового штамма в Египте, как и в других популярных странах, нет.

КУДА ТЕПЕРЬ НЕ ЛЕТАЮТ САМОЛЕТЫ

Практически отрезанными от остального мира оказались страны южной Африки, ставшие эпицентром распространения нового штамма. Многие государства вообще закрыли с ними авиасообщение либо запретили въезд оттуда. В том числе и Россия – наша страна ограничила въезд иностранцев из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании. Граждане РФ при этом смогут вернуться домой. Вопрос в том, как.

В любом случае, все эти страны не относятся к массовым туристическим маршрутам. Хотя любители экзотики, сафари и дикой природы летали и в ЮАР, и в Танзанию, и в Намибию.

В ЮАР из-за проблем с авиасообщением застряли 500 наших соотественников. Прямых рейсов между нашими странами не было. Но сейчас и многие стыковочные варианты недоступны..

- По данным Ростуризма, в ЮАР сейчас нет российских организованных туристов. Что касается самостоятельных путешественников, то, по данным генерального консульства России в Кейптауне, в ЮАР находится по меньшей мере 500 россиян, - рассказали ko.ru в Ростуризме.

На 3 декабря запланирован вывозной рейс Кейптаун – Москва, с посадкой в Аддис-Абебе, его будет выполнять авиакомпания Ethiopian Airlines. Генконсульство РФ формирует списки желающих лететь этим рейсом.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Даже для тех, кто предпочитает путешествовать по родной стране, новый штамм создает определенные неудобства. Во вторник, 30 ноября, Роспотребнадзор ограничил срок действия ПЦР-теста до 48 часов – вместо нынешних 72 часов.

- С учетом особенностей нового штамма "омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48 часами, - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Это коснется туристов, которые не вакцинировались от коронавируса и не переболели им. Во многих регионах без QR-кода сейчас невозможно заселиться в гостиницу, попасть в музей, ресторан или кафе. Если нет сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании, нужен как раз результат ПЦР-теста. Теперь его хватит лишь на двое суток.

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