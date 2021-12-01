КНР поставит в Африку 1 миллиард доз COVID-вакцин Фото: REUTERS

Глава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выступил с обращением к правительствам всех стран мира, призвав их не паниковать и сохранять спокойствие в свете обнаружения и распространения нового, «омикрон»-штамма COVID-19.

«Мы призываем все государства принять рациональные, пропорциональные меры по снижению уровня риска», – сказал он, признав, что у Организации по-прежнему больше вопросов, чем ответов в отношении «омикрона».

Китай

Глава китайского государства Си Цзиньпин пообещал, что КНР поставит в Африку 1 миллиард доз COVID-вакцин. 600 миллионов поступят на Черный континент напрямую из Поднебесной, а остальные 400 миллионов – другими путями, в т.ч. и путем их производства в африканских странах китайскими фармгигантами.

Новая Зеландия

Появление «омикрона» не изменит планов правительства страны по ослаблению карантинных ограничений и переходу к более открытой фазе реагирования на пандемию. Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. С конца этой недели бары, рестораны, концертные залы, салоны красоты и фитнес-центры Окленда смогут, наконец, открыться. Но для того, чтобы попасть в них, люди должны быть полностью вакцинированы.

Франция

В Пятой республике зарегистрирован самый высокий с весны этого года рост госпитализаций, связанных с COVID-19. Минздрав Франции заявил, что страна вступила в пятую волну эпидемии коронавируса: в среднем, ежедневно регистрируется порядка 30 тыс. новых случаев.

ФРГ

Федеральный конституционный суд подтвердил, что одобренное ранее бундестагом ужесточение ряда мер по борьбе с COVID-19, названное в Германии «аварийным тормозом», не противоречит Конституции страны. Судьи сочли соразмерными масштабам пандемии ограничения на контакты, комендантский час, закрытие учебных заведений и прочие меры.

США

Председатель Федеральной Резервной Системы Джером Пауэлл в своем комментарии, подготовленном для выступления в Конгрессе, отметил, что «недавний рост числа случаев COVID-19 и появление «омикрон»-штамма представляют риски ухудшения занятости и экономической активности и повышают неопределенность в отношении инфляции, а повышенная обеспокоенность по поводу вируса может усугубить существующие проблемы, такие как нехватка рабочей силы и сбои в цепочке поставок».

Власти калифорнийского города Оровилл проголосовали за признание городской общины конституционной республикой. За текст декларации проголосовало большинство членов горсовета. Решение было принято в виду отказа местных властей вводить в Оровилле карантинные ограничения в масштабах, предписываемых властями Калифорнии и федеральным правительством. В декларации говорится, что отныне «любые административные распоряжения губернатора и правительства штата Калифорния или федерального правительства США, чрезмерно ограничивающие гражданские и конституционные права в Оровилле, будут игнорироваться».

Израиль

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что возглавляемое им правительство «сделает все, чтобы избежать введения очередного локдауна». Он оправдал закрытие границ Израиля для иностранцев и ужесточение карантинных требований к возвращающимся из-за рубежа израильтянам, пояснив, что такие меры являются необходимыми для спасения всей экономики страны, пусть и в ущерб индустрии туризма.

Правительство разрешило Общей службе безопасности Израиля (ШАБАК) использовать имеющиеся в распоряжении спецслужбы возможности для слежки за гражданами, подозреваемыми в заражении «омикрон»-штаммом COVID-19.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 1 декабря 2021 года:

Всего заболевших 262 666 591

Всего умерших 5 213 740

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 315 354 Умерших: 30 148

Всего:

Заболевших: 48 520 789 Умерших: 779 802

Германия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 235 611 Умерших: 5 512

Всего:

Заболевших: 5 881 432 Умерших: 101 474

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 103 069 Умерших: 4 155

Всего:

Заболевших: 10 285 338 Умерших: 145 413

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 019 345 Умерших: 33 387

Всего:

Заболевших: 9 468 640 Умерших: 269 900

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 710 706 Умерших: 5 807

Всего:

Заболевших: 8 797 558 Умерших 76 842

По данным Университета Джона Хопкинса.

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