Фото сделано 10 июня 1945 года в Берлине: глава советских оккупационных войск в Германии маршал Жуков (в центре третий слева) вручает орден Победы британскому фельдмаршалу Монтгомери (крайний слева). Фото: U.S. National Archives and Records Administration

125 лет назад, 1 декабря 1896 года (19 ноября по старому стилю), в селе Стрелковка Калужской губернии в семье крестьян Константина и Устиньи Жуковых появился на свет мальчик Егорий, который 20 лет спустя получит два Георгиевских креста за храбрость от русского царя, а позже - четыре Звезды Героя Советского Союза от разных генсеков за полководческие достижения. Маршал Георгий Константинович как минимум дважды спасет лидера СССР Никиту Сергеевича Хрущева, но будет им предан поздней осенью 1957-го.

Ты мне не товарищ

В феврале 1955-го Жуков становится министром обороны СССР. Но 33 месяца спустя по нему прошелся асфальтовый каток непобедимой партийной машины. 31 октября 1957-го во все парторганизации страны ушло закрытое письмо из ЦК. В нем говорилось, что октябрьский пленум ЦК КПСС подверг «принципиальной партийной критике грубые ошибки, которые превратились в антипартийную по существу линию бывшего министра обороны Жукова».

Высказаться о человеке, который брал Берлин и принимал Парад Победы в Москве, записалось 80 человек. Смогли выступить с трибуны пленума 27. Свое веское слово успели сказать 8 маршалов и один адмирал, несколько генералов армии.

«Хотел сделать армию своей вотчиной»

Начальник Генштаба маршал Василий Соколовский врезал по своему вчерашнему шефу от души.

«Линия его поведения вела к тому, чтобы прибрать армию к рукам, - сокрушался Соколовский. - Он лез даже в дела других ведомств. Настаивал на том, чтобы подчинить погранвойска Министерству обороны, хотя это служба неармейская и во всех государствах она выполняется совершенно иными способами. Партийно-политическая работа в армии была в запущенном состоянии благодаря неправильным установкам министра обороны. Он все делал для того, чтобы расставить угодные ему кадры и сделать армию своей вотчиной. Если говорить о т. Жукове как о человеке, то т. Жуков - необычно тщеславная личность».

Командующий Белорусским военным округом маршал Семен Тимошенко тоже говорил о принижении министром роли политорганов в Вооруженных силах и о его мании величия:

«В армии фактически был нарушен устав КПСС в отношении политорганов, а их роль была принижена, - огорчался Тимошенко. - Вокруг личности министра непрерывно создавался ореол славы и непогрешимости. У Жукова не хватало ленинской скромности, чтобы пресечь все это, более того, такой чрезмерный почет ему нравился. Тенденция к неограниченной власти и чувство личной непогрешимости у него как бы в крови. И его за это неоднократно осуждали. Он не раз и не два зарывался».

Не оказался оригинален и 1-й замминистра обороны, главнокомандующий Сухопутными войсками маршал Иван Конев (выдвинутый на этот пост Жуковым):

«В результате политических ошибок активные силы в армии, коммунисты и комсомольцы не были полностью использованы в деле подъема боевой и политической подготовки, в укреплении воинской дисциплины, - кручинился Конев. - Партия подняла т. Жукова, создала ему авторитет. Вместо того, чтобы ответить на это скромностью и правильной работой, он не понял этого высокого доверия партии, зазнался».

Унтер-офицер Жуков во время Первой мировой войны, 1916 год. Фото: Wikimedia Commons

«Культ своей персоны»

Командующий Северо-Кавказским военным округом маршал Андрей Еременко тоже не смог найти новых обвинительных аргументов, зато был эмоциональнее многих:

«Мы никому не позволим оторвать армию от партии. А если кто будет мешать, то попросим убраться с дороги! - рубил фразами воздух Еременко. - В работе т. Жукова было мало партийности. Это человек зарвавшийся. Человек необузданного тщеславия. У него такой характер: если плохо - это мы, а если хорошо - это я».

Заместитель министра обороны маршал Константин Рокоссовский, который, надо признать, никогда не был высокого мнения о полководческих талантах Жукова, остановился на его человеческих качествах:

«Грубостью, унижением человеческого достоинства т. Жуков отличался и в годы войны. Ему ничего не стоило оскорбить и унизить человека, - заявил Рокоссовский. - Считаю решение Президиума ЦК абсолютно правильным и своевременным».

Командующий Киевским военным округом маршал Василий Чуйков прямо сформулировал то, что остальные облекали в иные, более общие формулировки:

«Жуков на место культа личности Сталина хотел насадить культ собственной персоны. Военные советы мешали Жукову на пути к диктаторству, мешали избивать кадры, вот почему он хотел их сделать ручными - при командующих. Тов. Жуков многим хорошим командирам сломал жизнь...» - обвинял Чуйков низвергнутого министра.

«Неленинский подход»

Жирную черту подвел замминистра и главком Сухопутных войск (рекомендован на этот пост Жуковым) маршал Родион Малиновский, сменивший Жукова на посту министра обороны:

«Меня всегда возмущало отношение т. Жукова ко многим заслуженным генералам и маршалам. Он низводил многих из них до нуля, - утверждал Малиновский, не глядя маршалу в глаза. - Товарищ Жуков отгораживал военные кадры от ЦК. Военный руководитель должен быть и хорошим политиком. Он показал отсутствие партийной и политической зрелости».

С женой Галиной Александровной в 1971 году. Фото: Лев ИВАНОВ/РИА Новости

Два ответа

Удивительно, но Георгию Константиновичу на разгромном для него пленуме дали выступить дважды.

В первом выступлении он «не дал партийной оценки своим политическим ошибкам, своей вредной и опасной линии на отрыв армии от руководства партии».

Второе выступление, после шквала критики, в том числе от тех, кто воевал рядом и вместе с ним, было другим.

«К моему глубокому сожалению, я только здесь по-настоящему осознал значение тех ошибок, которые были допущены мною... - медленно и тяжело говорил Жуков. - Критику по моему адресу, сделанную здесь, я признаю в основном правильной. Рассматриваю ее как товарищескую. Я даю слово ЦК устранить имеющиеся у меня недостатки...»

Жукова сняли с поста министра обороны и на несколько лет предали забвению. Голосовали за изгнание единогласно. Ни одного голоса в поддержку не прозвучало.

«Неправильно понял свою роль»

Как минимум пятеро из десятка ораторов-разоблачителей из высшего военного руководства страны двумя годами ранее вместе с партийной верхушкой (во главе с Хрущевым) под ручку с супругами пришли отметить 60-летие Георгия Жукова на торжественный обед в его честь. И говорили те же самые люди в адрес Маршала Победы совсем другие слова, и поднимали тосты за его здоровье и благополучие. И пили, не отводя глаза.

И ведь это были боевые офицеры, Герои Советского Союза, не раз смотревшие смерти в лицо. Пуль и осколков не боялись, а тут... Хрущев позже скажет: «Он неправильно понял свою роль».

История рассудила по-другому. Обвинения в адрес Георгия Константиновича оказались, мягко говоря, преувеличенными. А его заслуги перед народом спасенной страны у него отнять не смог никто.

Прах Маршала Победы в нише Кремлевской стены похоронили 21 июня 1974 года с высшими государственными и военными почестями.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

ЖУКОВ стал первым четырежды Героем Советского Союза. Первую Золотую Звезду получил на Халхин-Голе летом 1939-го. Последующие награды - за успешные операции против вермахта в 1944 и 1945 годах. Четвертая Звезда - в 1956-м, в бытность его министром обороны.

В январе 1943-го стал Маршалом СССР - первым с начала войны. В апреле 1944-го получил высшую военную награду страны - орден Победы № 1.

Принимал Парад Победы 24 июня 1945-го на Красной площади и парад Победы союзных войск 7 сентября 1945-го в Берлине. Возглавлял одновременно Группу советских оккупационных войск в Германии и Советскую военную администрацию в Германии. Затем командовал Сухопутными войсками, был заместителем министра и министром обороны СССР.

Ушел из жизни 18 июня 1974 года в Москве на 78-м году жизни.

Заместитель Верховного главнокомандующего маршал Жуков (в центре) и командующий Степным фронтом генерал-полковник Конев (справа) вместе со штабным офицером в поле во время Курской битвы (лето 1943 года). Фото: Минобороны России

КСТАТИ

Маршал Победы в кино: от Ульянова до Балуева

Кто исполнял роль Жукова в фильмах и сериалах

Жуков присутствует в нескольких десятках фильмов, отечественных и зарубежных. Похоже, маршал - один из самых популярных киногероев.

Для подавляющего большинства зрителей главный экранный Жуков - это народный артист СССР Михаил Ульянов, сыгравший полководца во множестве фильмов. Их количество в различных источниках определяется по-разному. Часто используют формулировку «свыше 20 фильмов», однако точнее будет цифра 15, которая, впрочем, тоже выглядит внушительно. Актер Валерий Афанасьев, занимающий в этом своеобразном рейтинге второе место, отстает очень сильно - в его активе всего три картины.

Многим запомнился яркий Жуков в трактовке Владимира Меньшова, сыгравшего маршала в знаменитом сериале 2007 года «Ликвидация». Кстати, для Владимира Валентиновича это был не первый «маршальский» опыт - мундир Георгия Константиновича он впервые примерил за 15 лет до «Ликвидации» в фильме «Генерал». Также дважды Жукова сыграл в далеких сороковых Федор Блажевич.

Не только отечественные актеры исполняли эту роль: известный по саге о Гарри Поттере английский актер Джейсон Айзекс стал Жуковым в комедии «Смерть Сталина» (2017), которую, однако, к прокату в России не допустили, сочтя ее неуважительной по отношению к нашей истории.

Из других заметных артистов, удостоившихся чести сыграть великого полководца, стоит отметить Анатолия Котенева, Валерия Баринова и Александра Балуева. Последний исполнил эту роль в сериале «Жуков» (2011).