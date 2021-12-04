В августе этого года София Михайловна приехала на фестиваль «Новая волна» в Сочи. Выглядела она просто потрясающе.

Вечно молодая София Ротару попала в топы новостей. В сети появилось видео, где у певицы во время выступления заметно дрожат руки. Поклонники заподозрили у артистки болезнь Паркинсона, для которой характерен подобный тремор.

Тут же вспомнился 2018 год, когда у Ротару случился гипертонический криз прямо во время концерта. Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей. Впрочем, после лечения в заграничных клиниках артистка восстановилась и вернулась к нормальной жизни и работе.

И вот опять понеслись слухи о серьезной болезни Ротару. Что же произошло с певицей во время пандемии?

В апреле легла в клинику

- В апреле София Михайловна лежала в неврологическом отделении московской больницы имени Юдина. Там в то же время находилась с подозрением на инсульт актриса Светлана Светличная. Но если звезда «Бриллиантовой руки» лежала в общей палате, то Ротару находилась в ВИП-корпусе, в отдельном боксе. Туда, кроме врачей и медсестер, никто не мог войти, - рассказали «КП» источники в медицинских кругах.

Впрочем, концертный директор Ротару Сергей Лавров в эксклюзивном интервью «Комсомолке» заверил, что серьезных проблем со здоровьем у «хуторянки» нет.

- Я видел этот ролик, который все обсуждают. Он снят во время недавнего корпоратива в Германии, - рассказал «КП» промоутер Сергей Лавров. - Руки дрожат, да. Но не от болезни, у Софии Михайловны нет никакого Паркинсона, как пишут в соцсетях. Вы посмотрите ее выступления десятилетней давности, там то же самое, певицу слегка потрясывает. Да, сейчас это более выражено, поскольку ей все-таки не 16, а 74 года. Годы идут… А тремор у Ротару всегда был. От волнения. Несмотря на свой статус и многолетнюю карьеру, она перед каждым выступлением переживает. Плюс давление скачет после перелетов. Что вы хотите, она немолода…

Посмотрев видео, которое гуляет по сети, поклонники решили, что Ротару не совсем здорова.

Да, волнение есть, но именно поэтому Софию Михайловну и любят столько лет, потому что она живая на сцене, есть нерв. Всех поцелует, всем внимание уделит. Она, честно говоря, уже с трудом соглашается на выступления, деньгами ее сложно заинтересовать, у нее все есть. Надеюсь, уговорю ее на жирную точку, на два концерта в Питере и в Москве. Прощальными они будут или нет, сложно сказать, но хотелось бы, чтобы певица подарила своим поклонникам этот праздник.

Повлияла пластика?

Поклонники артистки вспомнили и ее последнее появление в свете: в августе этого года София Михайловна выступила на фестивале «Новая волна» в Сочи. 74-летняя звезда прилетела туда заметно помолодевшей. Специалисты предположили, что артистка сделала новую пластику и вдобавок поправила улыбку, поставила белоснежные виниры на зубы. Критики уверены, мол, на состояние здоровья «хуторянки» могли повлиять пластические операции.

Наш эксперт уверен, что певица неоднократно делала пластику. Это заметно по молодым фото, на которых у нее немного другие черты лица. Фото: Борис КРИШТУЛ/РИА Новости

В том, что такие вмешательства имели место быть, уверен и пластический хирург Данила Лупин.

- У Софии Ротару отличное состояние и параметры кожи: тонус, упругость, эластичность. У певицы хорошие генетические данные, а также она пользуется услугами высококлассного косметолога, у которого делает различные процедуры по уходу, курс инъекций с гиалуроновой кислотой и, судя по всему, ботокс и пептидные комплексы, - считает Данила Лупин. - Также артистка прибегала к помощи пластической хирургии. Думаю, пластики было совсем немного, но она была очень качественной. При сравнении фотографий разных лет можно заметить, что у певицы несколько видоизменилось положение бровей. Бровные «хвостики» раньше были немного ниже, на данный момент они располагаются вразлет. На основе этого можно сделать вывод, что София Ротару, наиболее вероятно, делала височно-темпоральный лифтинг. Также, скорее всего, артистка обращалась к пластическим хирургам, чтобы ей сделали блефаропластику (коррекцию век) и круговую подтяжку лица. В любом случае, все коррекции Ротару провели очень качественно и практически незаметно, специалистам удалось сохранить ее четкий и естественный овал лица.