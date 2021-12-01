Календарь австралийских пожарных на 2022 год: Огонь, вода и мимими

Фото: JOBAPROPHOTO/Firefighters Calendar

Бравые пожарные из Австралии снова обнажились для благотворительного календаря - уже в 29-й раз. Традиционно они позируют полураздетыми вместе с животными, которые нуждаются в защите или которым требуются хозяева. И традиционно домашнюю живность разбирают сразу после выхода календаря (а некоторые дамы еще сожалеют, что нельзя забрать и брандмейстеров), а на счета фондов зоозащитников начинают бурным потоком падать пожертвования.

Фото: JOBAPROPHOTO/Firefighters Calendar

Никто из этих парней не является моделью, это самые настоящие профессионалы, прошедшие огонь и воду. Кстати, среди наших пожарных тоже есть немало ребят в прекрасной физической форме, которые ничем не уступят австралийцам: так что вот идея для российского МЧС на следующий год - сделать подобный благотворительный календарь. И животным бы помогли, и на весь мир прославились. А то все австралийцы да австралийцы...

Фото: JOBAPROPHOTO/Firefighters Calendar

ИТОГИ

Отличников и хорошистов в Географическом диктанте стало больше

24 ноября завершился Географический диктант-2021. Его окончательные итоги Русское географическое общество подведет позднее, но уже сейчас можно сказать, что отличников международной просветительской акции стало больше. Правильно на все вопросы в дистанционном формате ответили по меньшей мере 11 600 участников. Средний балл - 26 из 40, что немного выше, чем в прошлые годы.

Диктант писали во всех регионах России и в нескольких зарубежных странах, в Антарктиде и в космосе. Общее число участников достигло почти полумиллиона.

Фото: JOBAPROPHOTO/Firefighters Calendar

Фото: JOBAPROPHOTO/Firefighters Calendar

Фото: JOBAPROPHOTO/Firefighters Calendar

Фото: JOBAPROPHOTO/Firefighters Calendar

Фото: JOBAPROPHOTO/Firefighters Calendar

Фото: JOBAPROPHOTO/Firefighters Calendar

Фото: JOBAPROPHOTO/Firefighters Calendar

Фото: JOBAPROPHOTO/Firefighters Calendar

ЗНАЙ НАШИХ!

«Самая красивая страна» добралась до Монако

В конце ноября князь Монако Альбер II посетил выставочную экспозицию РГО «Самая красивая страна». Мероприятие прошло в одной из самых популярных локаций - на территории садов Святого Мартина. Экскурсию по фотовыставке для князя провел лично вице-президент Русского географического общества Николай Касимов.

Фотовыставку РГО в Княжестве Монако ждали давно, однако из-за пандемии ее открытие стало возможным только сейчас. Фотовыставка экспонировалась в 10 странах мира, ее посетили более 50 миллионов человек.