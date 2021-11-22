Чулпан Хаматова стала «Женщиной года», а покорившая космос Юлия Пересильд осталась без награды

Актриса Чулпан Хаматова с наградой премии "Женщина года" по версии журнала Glamour. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премия журнала Glamour «Женщина года» с раздачей статуэток актрисам, певицам, спортсменкам и другим выдающимся дамам в этом году вернулась в привычный формат вечеринки с парадом наряженных знаменитостей, вспышками фотокамер и игристыми напитками. Если в прошлом году от гостей пришлось отказаться (победительницы по очереди приезжали, чтобы получить награду из рук главного редактора Glamour Иляны Эрднеевой), то в этом году все проблемы решил популярный формат covid-free, при котором каждый обязан предъявить справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест - те самые QR-коды, вокруг которых сейчас бурлят такие страсти.

На этот раз выбирали лучших в восьми номинациях: актриса года, певица, автор, режиссёр, спортсменка, лицо с экрана, женщина года и… мужчина года - это традиционный реверанс сильному полу.

Пока знаменитые номинанты красовались на красных дорожках да пресс-воллах, которых в «Геликон-опере» оказалось сразу несколько, гости между собой делали ставки, кто же победит в этом году. Главной претенденткой единогласно назвали Юлию Пересильд, чья карьера в этом году в буквальном смысле вышла на космическую орбиту. К слову, сама Пересильд была представлена также в номинации «Актриса года», и по мнению большинства, имела все шансы взять аж две статуэтки.

Актриса Юлия Пересильд. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако, судьба, а точнее, зрительское голосование на сайте журнала распорядилось иначе. Актрисой года признали Ирину Старшенбаум, которая со сцены попросила сценаристов придумывать больше самостоятельных главных ролей для женщин и сорвала овации. А вот побывавшая на МКС Юля вышла к зрителям без всякой номинации и спела живьем так, словно делала это всю жизнь. «Вот что космос животворящий делает!», - ахнули в зале.

"Актрисой года" стала Ирина Старшенбаум. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ещё одним сюрпризом стала номинация «Певица года». Казалось, номинированную в этом году Земфиру обойти невозможно, однако, статуэтку у рокерши вырвала участница «Евровидения» Манижа.

Манижу назвали "Певицей года" по версии Glamour. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я давно хотела сказать… как же давит этот ремень! - огорошила «русская женщина» и махом стянула широкий аксессуар. - И вообще, нам, женщинам, постоянно приходится терпеть. Взять, к примеру, стринги. Они неудобные, но красиво же. Поэтому мы говорим себе: «Терпи!». Или мы весь день в делах, а близкие говорят, что бьем баклуши. И снова: «Терпи!». Просто какое-то поколение терпил! Но я так больше не хочу и не буду. Женское терпение заканчивается, и на это очень интересно смотреть.

Ну а главную номинацию в итоге взяла Чулпан Хаматова, которую такое решение удивило, пожалуй, больше всех.

- Если бы мне сказали об этом несколько лет назад, я бы не поверила: ну где я, и где гламур, - призналась растроганная «Женщина года». - Но время меняется. И я хочу сказать, что очень рада сегодня быть женщиной, потому что женщины в моем окружении намного более смелые, ответственные, дерзкие и свободные (видимо, чем мужчины. - Ред.). За наше настоящее сестринство, и всем любви!

А КТО ЕЩЁ?

Лицо с экрана - Женский стендап

Артистка, продюсер программы "Женский стендап" Ирина Мягкова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автор года - Катерина Гордеева

Мужчина года - Евгений Чебатков

Стендап-комик Евгений Чебатков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Режиссёр года - Кира Коваленко

Спортсменка года - Дина и Арина Аверины