Ольгу Бузову госпитализировали с травмой

Певица рассказала, что врачи настояли на ее госпитализации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ольга Бузова угодила в больницу: певицу госпитализировали с травмой руки. О том, что с ней случилось, певица рассказала в Инстаграме. По словам поющей телеведущей, врачи настояли на том, что она должна лечь в больницу. Ольга предупредила поклонников, что исчезнет из Инстаграма на некоторое время.

Несколько месяцев назад у Бузовой отказала рука: она практически не может ею двигать. Медики диагностировали у нее защемление нерва. Певица получила травму на одном из шоу, но недуг серьезно обострился после участия в проектах «Я смогу» и «Ледниковый период». Ольге сделали операцию, и она снова стала выступать. Однако окончательного улучшения не наступило, и врачи настояли на повторной госпитализации.

- Вы уже знаете о моей проблеме с рукой. Все эти две недели я находилась под присмотром врачей, но, к сожалению, лучше не становится. И по их настоятельному требованию я ложусь в больницу и покидаю Инстаграм, - рассказала телеведущая в соцсети.

Ольга уверена, что проведет в больнице всего несколько дней. Однако врачи настроены не столь позитивно, они предупредили звезду, что полное восстановление руки наступит через пару месяцев.

- Надеюсь, что станет лучше уже к субботе. Но врачи не так воодушевленно настроены, как я. Они говорят, что полное восстановление всех функций кисти будет только через пару месяцев, - рассказала Бузова.

Поющая телеведущая предупредила, что на некоторое время исчезнет из Инстаграма. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все предыдущие месяцы артистка много репетировала и готовилась дать сольный концерт в Москве. Однако несчастья преследовали ее одно за другим: сначала у Ольги пропал голос. Затем шоу пришлось отменить из-за роста заболеваемости COVID-19 и карантина. А теперь у артистки обострились проблемы с рукой.

Кроме этих неприятностей Ольга пережила настоящий стресс из-за отмены спектакля «Чудесный грузин», в котором она играла одну из главных ролей. Новый генеральный директор Московского Художественного академического театра имени М. Горького Владимир Кехман решил не проводить запланированный на 2 ноября показ «в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений». Он отметил, что это было прагматичное решение, связанное именно с низкими продажами билетов. А спустя месяц спектакль и вовсе сняли с репертуара.

Новость о том, что спектакль с ее участием отменили, Ольга узнала в последний момент. Телеведущая не спала ночей, репетировала роль и отказывалась от важных проектов, чтобы выйти на мхатовскую сцену подготовленной. Но в итоге новый директор театра прислал ей сообщение о том, что спектакль не состоится. По словам Бузовой, он «бросил ее по СМС».

- Господин Кехман написал мне, что это только бизнес. Мне просто интересно, с каких пор театр стал бизнесом. Для меня театр был, есть и будет всегда высоким искусством, сетовала Ольга.

По словам телеведущей, ситуация с МХАТом серьезно подорвала ее здоровье. Бузова призналась, что очень нервничала и плакала по ночам.

- Это тоже стресс, тоже слезы по ночам, чтобы никого не напрягать своим подавленным состоянием. МХАТ и так далее… Все это, конечно, накопилось под конец года, - поделилась Ольга.