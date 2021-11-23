Звезды на премии «Женщина года»: Ургант на каблуках, вдова Табакова в перьях и Рудковская в платье за 3,5 млн

Яна Рудковская выбрала для премии ярко-розовое платье-бутон, а обычно консервативная Марина Зудина нарядилась в полупрозрачную рубашку с пышной перьевой юбкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На светской вечеринке журнала Glamour выбрали всего восемь победителей в главных номинациях. Актрисой года, обойдя Юлию Пересильд в зрительском голосовании, стала Ирина Старшенбаум; певицей года - Манижа, оставившая позади саму Земфиру; а женщиной года признали Чулпан Хаматову. Однако, главная борьба развернулась на красных дорожках «Геликон-оперы», где знаменитости соперничали за внимание камер и негласный титул самой стильной дамы вечера.

Актриса Чулпан Хаматова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Амбициозная Яна Рудковская решила затмить всех гостей, выбрав для премии ярко-розовое платье-бутон в бесконечных воланах, усыпанное камнями и украшенное длинным (хоть и неудобным в толпе) шлейфом.

Яна Рудковская решила затмить всех гостей, выбрав для премии ярко-розовое платье-бутон Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Этот наряд я взяла в Париже еще в октябре у своего друга Джорджа Хобейка, короля ковровых дорожек. И он все ждал, когда же я его выгуляю. Стоит такое платье около 40 тысяч евро (почти 3,4 млн рублей. - Ред.), - похвасталась продюсер. - Я всегда знаю себе цену и ставлю очень высокую планку. Например, сейчас Гном Гномычу предложили сыграть в фильме-адаптации «Один дома». Но со мной очень трудно договориться, приходится платить тройную цену. Если отодвигать спорт ради съёмок в кино, это должен быть очень высокий гонорар.

Певица Манижа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чулпан Хаматова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Жасмин блистала перед камерами в чёрном бархатном платье с рукавами-«крыльями». Даже невооруженным взглядом было заметно, что звезда хорошо похудела.

Певица Жасмин блистала в чёрном бархатном платье с рукавами-«крыльями» Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Правильное питание со мной всегда по жизни, но сейчас я усилила тренировки, налегаю на кардио. За весом не слежу, а вот сантиметры уходят. До талии 60 еще придётся поработать, но я стараюсь, - призналась Жасмин kp.ru.

Марина Зудина и Маша Табакова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юля Барановская выбрала дерзко-красное платье в пайетках Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Седокова предстала в платье с модными вырезами по бокам и пышными перьями на груди Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алина Загитова и ее «наряд снежинки» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тиктокерша Дина Саева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для большинства гостей этот вечер словно стал репетицией Нового года: звезды сияли одна ярче другой. Юля Барановская выбрала дерзко-красное платье в пайетках, Юлия Пересильд - зелёное, Виктория Дайнеко - глянцевое чёрное с глубоким декольте и открытой спиной, а фигуристка Алина Загитова, как сама выразилась, «наряд снежинки». Анна Седокова, которая из-за переезда в Казань мужа-баскетболиста теперь ходит по тусовкам одна, оголила плечи и бёдра, представ в платье с модными вырезами по бокам и пышными перьями на груди. И даже Марина Зудина, обычно консервативная в образах, ради премии нарядилась в полупрозрачную рубашку с пышной перьевой юбкой. Компанию знаменитой маме составила 15-летняя Маша Табакова, которую официально представили в свете неделей ранее на балу дебютанток Tatler.

Виктория Дайнеко в глянцевом чёрном платье с глубоким декольте и открытой спиной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Пересильд Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юля Паршута Фото: Михаил ФРОЛОВ

Катерина Шпица Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица года Манижа и женщина года Чулпан Хаматова по версии журнала Glamour Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лена Летучая Фото: Михаил ФРОЛОВ

И лишь один гость, точнее, ведущий премии Иван Ургант выбивался из этого блестящего великолепия в своём клетчатом костюме с коротковатыми брюками, широком галстуке в полоску и помпезных туфлях на каблуках, которые, судя по ужимкам на сцене, ему нестерпимо жали. Довершили этот чудаковатый образ старомодные усики: ради награждения лучших женщин Ургант зачем-то сменил имидж и сбрил брутальную бородку, с которой обычно зажигает на Первом в своём вечернем шоу.

Ведущий премии Иван Ургант Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ради награждения лучших женщин Ургант зачем-то сменил имидж Фото: Алена МАРТЫНОВА