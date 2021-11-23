Звезды на премии «Женщина года»: Ургант на каблуках, вдова Табакова в перьях и Рудковская в платье за 3,5 млн

Яна Рудковская выбрала для премии ярко-розовое платье-бутон, а обычно консервативная Марина Зудина нарядилась в полупрозрачную рубашку с пышной перьевой юбкой.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На светской вечеринке журнала Glamour выбрали всего восемь победителей в главных номинациях. Актрисой года, обойдя Юлию Пересильд в зрительском голосовании, стала Ирина Старшенбаум; певицей года - Манижа, оставившая позади саму Земфиру; а женщиной года признали Чулпан Хаматову. Однако, главная борьба развернулась на красных дорожках «Геликон-оперы», где знаменитости соперничали за внимание камер и негласный титул самой стильной дамы вечера.
Актриса Чулпан Хаматова
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Амбициозная Яна Рудковская решила затмить всех гостей, выбрав для премии ярко-розовое платье-бутон в бесконечных воланах, усыпанное камнями и украшенное длинным (хоть и неудобным в толпе) шлейфом.
Яна Рудковская решила затмить всех гостей, выбрав для премии ярко-розовое платье-бутон
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Этот наряд я взяла в Париже еще в октябре у своего друга Джорджа Хобейка, короля ковровых дорожек. И он все ждал, когда же я его выгуляю. Стоит такое платье около 40 тысяч евро (почти 3,4 млн рублей. - Ред.), - похвасталась продюсер. - Я всегда знаю себе цену и ставлю очень высокую планку. Например, сейчас Гном Гномычу предложили сыграть в фильме-адаптации «Один дома». Но со мной очень трудно договориться, приходится платить тройную цену. Если отодвигать спорт ради съёмок в кино, это должен быть очень высокий гонорар.
Певица Манижа
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Чулпан Хаматова
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Певица Жасмин блистала перед камерами в чёрном бархатном платье с рукавами-«крыльями». Даже невооруженным взглядом было заметно, что звезда хорошо похудела.
Певица Жасмин блистала в чёрном бархатном платье с рукавами-«крыльями»
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Правильное питание со мной всегда по жизни, но сейчас я усилила тренировки, налегаю на кардио. За весом не слежу, а вот сантиметры уходят. До талии 60 еще придётся поработать, но я стараюсь, - призналась Жасмин kp.ru.
Марина Зудина и Маша Табакова
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Юля Барановская выбрала дерзко-красное платье в пайетках
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Анна Седокова предстала в платье с модными вырезами по бокам и пышными перьями на груди
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Алина Загитова и ее «наряд снежинки»
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Тиктокерша Дина Саева
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Для большинства гостей этот вечер словно стал репетицией Нового года: звезды сияли одна ярче другой. Юля Барановская выбрала дерзко-красное платье в пайетках, Юлия Пересильд - зелёное, Виктория Дайнеко - глянцевое чёрное с глубоким декольте и открытой спиной, а фигуристка Алина Загитова, как сама выразилась, «наряд снежинки». Анна Седокова, которая из-за переезда в Казань мужа-баскетболиста теперь ходит по тусовкам одна, оголила плечи и бёдра, представ в платье с модными вырезами по бокам и пышными перьями на груди. И даже Марина Зудина, обычно консервативная в образах, ради премии нарядилась в полупрозрачную рубашку с пышной перьевой юбкой. Компанию знаменитой маме составила 15-летняя Маша Табакова, которую официально представили в свете неделей ранее на балу дебютанток Tatler.
Виктория Дайнеко в глянцевом чёрном платье с глубоким декольте и открытой спиной
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Юлия Пересильд
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Юля Паршута
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Катерина Шпица
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Певица года Манижа и женщина года Чулпан Хаматова по версии журнала Glamour
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Лена Летучая
Фото: Михаил ФРОЛОВ
И лишь один гость, точнее, ведущий премии Иван Ургант выбивался из этого блестящего великолепия в своём клетчатом костюме с коротковатыми брюками, широком галстуке в полоску и помпезных туфлях на каблуках, которые, судя по ужимкам на сцене, ему нестерпимо жали. Довершили этот чудаковатый образ старомодные усики: ради награждения лучших женщин Ургант зачем-то сменил имидж и сбрил брутальную бородку, с которой обычно зажигает на Первом в своём вечернем шоу.
Ведущий премии Иван Ургант
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Ради награждения лучших женщин Ургант зачем-то сменил имидж
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Помпезные туфли на высоких каблуках приподнимали телеведущего над сценой, но, по всей видимости, оказались не самыми удобными
Фото: Алена МАРТЫНОВА