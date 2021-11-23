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Звезды22 ноября 2021 22:49

Звезды на премии «Женщина года»: Ургант на каблуках, вдова Табакова в перьях и Рудковская в платье за 3,5 млн

Яна Рудковская, Алина Загитова и Марина Зудина блеснули нарядами на премии «Женщина года»
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Комментарии (218)Комментарии (218)(218)
Яна Рудковская выбрала для премии ярко-розовое платье-бутон, а обычно консервативная Марина Зудина нарядилась в полупрозрачную рубашку с пышной перьевой юбкой.

Яна Рудковская выбрала для премии ярко-розовое платье-бутон, а обычно консервативная Марина Зудина нарядилась в полупрозрачную рубашку с пышной перьевой юбкой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На светской вечеринке журнала Glamour выбрали всего восемь победителей в главных номинациях. Актрисой года, обойдя Юлию Пересильд в зрительском голосовании, стала Ирина Старшенбаум; певицей года - Манижа, оставившая позади саму Земфиру; а женщиной года признали Чулпан Хаматову. Однако, главная борьба развернулась на красных дорожках «Геликон-оперы», где знаменитости соперничали за внимание камер и негласный титул самой стильной дамы вечера.

Актриса Чулпан Хаматова

Актриса Чулпан Хаматова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Амбициозная Яна Рудковская решила затмить всех гостей, выбрав для премии ярко-розовое платье-бутон в бесконечных воланах, усыпанное камнями и украшенное длинным (хоть и неудобным в толпе) шлейфом.

Яна Рудковская решила затмить всех гостей, выбрав для премии ярко-розовое платье-бутон

Яна Рудковская решила затмить всех гостей, выбрав для премии ярко-розовое платье-бутон

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Этот наряд я взяла в Париже еще в октябре у своего друга Джорджа Хобейка, короля ковровых дорожек. И он все ждал, когда же я его выгуляю. Стоит такое платье около 40 тысяч евро (почти 3,4 млн рублей. - Ред.), - похвасталась продюсер. - Я всегда знаю себе цену и ставлю очень высокую планку. Например, сейчас Гном Гномычу предложили сыграть в фильме-адаптации «Один дома». Но со мной очень трудно договориться, приходится платить тройную цену. Если отодвигать спорт ради съёмок в кино, это должен быть очень высокий гонорар.

Певица Манижа

Певица Манижа

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Жасмин блистала перед камерами в чёрном бархатном платье с рукавами-«крыльями». Даже невооруженным взглядом было заметно, что звезда хорошо похудела.

Певица Жасмин блистала в чёрном бархатном платье с рукавами-«крыльями»

Певица Жасмин блистала в чёрном бархатном платье с рукавами-«крыльями»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Правильное питание со мной всегда по жизни, но сейчас я усилила тренировки, налегаю на кардио. За весом не слежу, а вот сантиметры уходят. До талии 60 еще придётся поработать, но я стараюсь, - призналась Жасмин kp.ru.

Марина Зудина и Маша Табакова

Марина Зудина и Маша Табакова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юля Барановская выбрала дерзко-красное платье в пайетках

Юля Барановская выбрала дерзко-красное платье в пайетках

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Седокова предстала в платье с модными вырезами по бокам и пышными перьями на груди

Анна Седокова предстала в платье с модными вырезами по бокам и пышными перьями на груди

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алина Загитова и ее «наряд снежинки»

Алина Загитова и ее «наряд снежинки»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тиктокерша Дина Саева

Тиктокерша Дина Саева

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для большинства гостей этот вечер словно стал репетицией Нового года: звезды сияли одна ярче другой. Юля Барановская выбрала дерзко-красное платье в пайетках, Юлия Пересильд - зелёное, Виктория Дайнеко - глянцевое чёрное с глубоким декольте и открытой спиной, а фигуристка Алина Загитова, как сама выразилась, «наряд снежинки». Анна Седокова, которая из-за переезда в Казань мужа-баскетболиста теперь ходит по тусовкам одна, оголила плечи и бёдра, представ в платье с модными вырезами по бокам и пышными перьями на груди. И даже Марина Зудина, обычно консервативная в образах, ради премии нарядилась в полупрозрачную рубашку с пышной перьевой юбкой. Компанию знаменитой маме составила 15-летняя Маша Табакова, которую официально представили в свете неделей ранее на балу дебютанток Tatler.

Виктория Дайнеко в глянцевом чёрном платье с глубоким декольте и открытой спиной

Виктория Дайнеко в глянцевом чёрном платье с глубоким декольте и открытой спиной

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Пересильд

Юлия Пересильд

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юля Паршута

Юля Паршута

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Катерина Шпица

Катерина Шпица

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица года Манижа и женщина года Чулпан Хаматова по версии журнала Glamour

Певица года Манижа и женщина года Чулпан Хаматова по версии журнала Glamour

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лена Летучая

Лена Летучая

Фото: Михаил ФРОЛОВ

И лишь один гость, точнее, ведущий премии Иван Ургант выбивался из этого блестящего великолепия в своём клетчатом костюме с коротковатыми брюками, широком галстуке в полоску и помпезных туфлях на каблуках, которые, судя по ужимкам на сцене, ему нестерпимо жали. Довершили этот чудаковатый образ старомодные усики: ради награждения лучших женщин Ургант зачем-то сменил имидж и сбрил брутальную бородку, с которой обычно зажигает на Первом в своём вечернем шоу.

Ведущий премии Иван Ургант

Ведущий премии Иван Ургант

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ради награждения лучших женщин Ургант зачем-то сменил имидж

Ради награждения лучших женщин Ургант зачем-то сменил имидж

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Помпезные туфли на высоких каблуках приподнимали телеведущего над сценой, но, по всей видимости, оказались не самыми удобными

Помпезные туфли на высоких каблуках приподнимали телеведущего над сценой, но, по всей видимости, оказались не самыми удобными

Фото: Алена МАРТЫНОВА

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