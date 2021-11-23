США захлестнула волна организованных ограблений дорогих магазинов

Правоохранителям пока не удается вычислить, кто стоит за этими дерзкими ограблениями Фото: REUTERS

В США зарегистрирована волна необычных ограблений – толпа людей врывается в магазин, буквально сметает товары с полок, бросает свою добычу в автомобили и быстро скрывается с места преступления.

Одним из последних объектов такого налета стал крупный универмаг Nordstrom в Калифорнии – в помещение ворвалась толпа людей (по предварительным оценкам около 80 человек), которые напали на двоих сотрудников магазина, брызнув им в глаза перцовым аэрозолем, вынесли товары и отправились в неизвестном направлении на автомобилях.

В полиции назвали случившееся «организованной кражей» и подтвердили, что действиям скоординированных групп грабителей подвергся целый ряд магазинов.

– Воры ограбили Louis Vuitton на Юнион-сквер, Burberry и Bloomingdale's в торговом центре Westfield, Yves Saint Laurent на Geary Street, Walgreens на Market Street и несколько аптек с каннабисом по всему городу. Полиции удалось предотвратить кражи в других местах, в том числе в магазинах Fendi и Hermes, – сообщило издание Los Angeles Times.

Правоохранителям пока не удается вычислить, кто стоит за этими дерзкими ограблениями, однако подтвердила, что задержала троих из числа подозреваемых.

На данный момент власти раздумывают над привлечением дополнительных сил по обеспечению безопасности торговых точек, а следователи изучают видеозаписи, чтобы установить личности всех грабителей.