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Экономика23 ноября 2021 7:34

Переход на чистую энергетику можно оплатить за счет «грязных» денег коррупционеров

Известный бизнесмен Александр Лебедев в колонке для kp.ru рассуждает, что поможет России в предстоящем энергопереходе
Александр ЛЕБЕДЕВ
Александр ЛЕБЕДЕВ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал выполнить обязательство развитых стран выделить 100 миллиардов долларов для поддержки развивающихся стран

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал выполнить обязательство развитых стран выделить 100 миллиардов долларов для поддержки развивающихся стран

Фото: REUTERS

Итоги 26-ой Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата вызвали неоднозначную реакцию. Экоактивисты считают саммит провальным из-за мягких формулировок в итоговом документе. Политики уверяют, что именно на этом форуме был сделан важный шаг в определении приоритетов.

Главная проблема, которая было очень четко обозначена на конференции, заключается в том, как обеспечить «зеленый переход» к возобновляемым источникам энергии, и при этом не оказаться в каменном веке из-за всеобщего блэкаута. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал выполнить обязательство развитых стран выделить 100 миллиардов долларов для поддержки развивающихся стран в борьбе с климатическим кризисом и переходом к «зеленой энергетике».

С Гутерришем согласен Франс Тиммерманс, заместитель председателя Европейской комиссии: «Речь идет о сотнях тысяч людей, у которых есть работа. Представьте, что им говорят: «У вашей отрасли нет будущего». Поэтому мы должны убедиться, что мы это будущее для них создадим, обеспечим справедливый энергетический переход, и достаточные инвестиции в новые отрасли», - сказал чиновник из Брюсселя.

Я готов предложить господину Тиммермансу простое и эффективное, не затрагивающее интересы налогоплательщиков решение вопроса, где взять деньги, чтобы финансировать отказ от угля и перевод генерации на «зеленые рельсы». Причем не миллиарды, а триллионы долларов.

Как уже было неоднократно доказано, каждый год по всему миру в финансовых системах разных стран мошенниками и коррумпированными чиновниками похищается более триллиона долларов, которые затем отмываются через офшоры и «скирдуются» в крупнейших международных банках и инвестфондах, расположенных в Европе и Америке. Объем этого «грязного бассейна» давно превысил размеры годового ВВП планеты.

Уверен, что спецслужбы и фискальные ведомства США, стран ЕС и той же Швейцарии прекрасно знают, где лежат эти деньги. Поэтому надо создать международную следственную группу и специальный международный трибунал, чтобы конфисковать их и целевым образом направить на решение глобальной задачи по декарбонизации и спасению планеты от экологической катастрофы. В конце концов, жизнь будущих поколений стоит гораздо больше, чем девятизначные цифры на счетах преступников.

Что касается России, то нам в первую очередь надо активно развивать «зеленые» технологии в транспортной отрасли. Будущее – за электрической тягой. Это касается не только автомобилей, но и водного транспорта. Так, мы уже два года реализуем инновационный проект по серийному производству полностью электрических пассажирских судов. Причем разработана и внедряется технология, с помощью которой можно будет печатать корпуса этих судов на самом большом в мире 3D принтере из материалов, сырьем для которых служат переработанные пластиковые отходы.

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