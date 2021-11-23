Переход на чистую энергетику можно оплатить за счет «грязных» денег коррупционеров

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал выполнить обязательство развитых стран выделить 100 миллиардов долларов для поддержки развивающихся стран Фото: REUTERS

Итоги 26-ой Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата вызвали неоднозначную реакцию. Экоактивисты считают саммит провальным из-за мягких формулировок в итоговом документе. Политики уверяют, что именно на этом форуме был сделан важный шаг в определении приоритетов.

Главная проблема, которая было очень четко обозначена на конференции, заключается в том, как обеспечить «зеленый переход» к возобновляемым источникам энергии, и при этом не оказаться в каменном веке из-за всеобщего блэкаута. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал выполнить обязательство развитых стран выделить 100 миллиардов долларов для поддержки развивающихся стран в борьбе с климатическим кризисом и переходом к «зеленой энергетике».

С Гутерришем согласен Франс Тиммерманс, заместитель председателя Европейской комиссии: «Речь идет о сотнях тысяч людей, у которых есть работа. Представьте, что им говорят: «У вашей отрасли нет будущего». Поэтому мы должны убедиться, что мы это будущее для них создадим, обеспечим справедливый энергетический переход, и достаточные инвестиции в новые отрасли», - сказал чиновник из Брюсселя.

Я готов предложить господину Тиммермансу простое и эффективное, не затрагивающее интересы налогоплательщиков решение вопроса, где взять деньги, чтобы финансировать отказ от угля и перевод генерации на «зеленые рельсы». Причем не миллиарды, а триллионы долларов.

Как уже было неоднократно доказано, каждый год по всему миру в финансовых системах разных стран мошенниками и коррумпированными чиновниками похищается более триллиона долларов, которые затем отмываются через офшоры и «скирдуются» в крупнейших международных банках и инвестфондах, расположенных в Европе и Америке. Объем этого «грязного бассейна» давно превысил размеры годового ВВП планеты.

Уверен, что спецслужбы и фискальные ведомства США, стран ЕС и той же Швейцарии прекрасно знают, где лежат эти деньги. Поэтому надо создать международную следственную группу и специальный международный трибунал, чтобы конфисковать их и целевым образом направить на решение глобальной задачи по декарбонизации и спасению планеты от экологической катастрофы. В конце концов, жизнь будущих поколений стоит гораздо больше, чем девятизначные цифры на счетах преступников.

Что касается России, то нам в первую очередь надо активно развивать «зеленые» технологии в транспортной отрасли. Будущее – за электрической тягой. Это касается не только автомобилей, но и водного транспорта. Так, мы уже два года реализуем инновационный проект по серийному производству полностью электрических пассажирских судов. Причем разработана и внедряется технология, с помощью которой можно будет печатать корпуса этих судов на самом большом в мире 3D принтере из материалов, сырьем для которых служат переработанные пластиковые отходы.