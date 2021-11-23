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Происшествия23 ноября 2021 8:02

Полицейские перекрыли канал сбыта оружия и поддельных денег под Москвой

В России боевые пистолеты стали продавать через закладки
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Задержанные в ходе ареста дали признательные показания. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела

Задержанные в ходе ареста дали признательные показания. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела

Фото: оперативная съемка

Сотрудникам Главного управления уголовного розыска МВД России с коллегами из МВД по Республике Северная Осетия - Алания пришлось задерживать подозреваемых в незаконном обороте огнестрельного оружия и сбыте поддельных денег в Подмосковье. Именно тут они продавали выше перечисленное через закладки, как наркотики.

И если наркотиков в столичном регионе предостаточно, злоумышленники нашли свою нишу: стали реализовывать поддельные билеты Банка России номиналом 5 тысяч рублей и занимались бесконтактным сбытом огнестрельного оружия посредством закладок.

- Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали двоих соучастников. Одного из них – на автозаправочной станции на автодороге "Кавказ" при сбыте пистолета, второго – в Ленинском городском округе Московской области, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские изъяли у задержанных семь боевых пистолетов, около 200 патронов различного калибра и поддельные денежные банкноты на сумму 700 тысяч рублей.

Задержанные в ходе ареста дали признательные показания. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Сейчас следователи ищут соучастников преступников, а также их клиентов, которые у них приобрели оружие.

ЧПКАРТИНА ДНЯ