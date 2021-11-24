У нас все ходы записаны!

Впрочем, в ряде случаев техосмотра не миновать. Фото: Shutterstock

Новые правила техосмотра

С 1 марта 2021 года стартовала реформа техосмотра. С учетом эпидемиологической ситуации в стране и неизбежных для любого начинания организационных накладок правительство постановило провести запуск реформы с полугодовым переходным периодом.

Цель

Обеспечить реальную проверку безопасности транспорта. Действующая прежде система открывала лазейку для недобросовестных операторов, торгующих диагностическими картами. Не секрет, что по этой схеме приобретали карты 80% автомобилистов. Рано или поздно такая ситуация может привести к росту ДТП по причине неисправного состояния транспортных средств.

Что изменилось

Диагностические карты переведены в электронный вид и формируются в Единой автоматизированной информационной системе техосмотра - ЕАИСТО, в которую попадают данные обо всех техосмотрах. В соответствии с задачами федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» система ЕАИСТО прошла необходимую модернизацию. Введена обязательная загрузка файлов с фотографиями ТС в начале и в конце процедуры осмотра с указанием времени съемки и геолокации. Техосмотр автобусов теперь проводится при непосредственном участии сотрудников Госавтоинспекции. Усилена ответственность операторов ТО.

Чего ждем

Несмотря на то что в настоящее время в России активно работают и оформляют диагностические карты более 4,7 тыс. пунктов техосмотра и значительная часть автовладельцев добросовестно проходит ТО в установленные сроки, услуга эта не всегда доступна. В ряде регионов попросту не хватает пунктов техосмотра, и низкие ставки не способствуют выходу новых игроков на рынок. Поэтому принято решение сделать процедуру техосмотра добровольной для владельцев мотоциклов и автомобилей, принадлежащих физлицам и не задействованных в перевозках (для автобусов, грузовиков и такси требования остаются прежними). Госдума уже приняла соответствующий законопроект в первом чтении, и есть вероятность, что до конца года его примут окончательно.

Впрочем, в ряде случаев техосмотра не миновать. Так, без диагностической карты по-прежнему будет нельзя оформить в Госавтоинспекции перерегистрацию ТС на нового владельца. Внесение изменений в конструкцию автомобиля также предполагает процедуру ТО. Однако Минтранс и МВД России озаботились тем, чтобы упростить процедуру для граждан без ущерба для безопасности дорожного движения. В Постановление правительства № 1434 вносятся изменения, согласно которым не будут проверяться подтеки двигателя, коробки передач, мостов, кондиционера, а также наличие огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки.

Новый регламент по проведению экзаменов для кандидатов в водители

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

С 1 апреля 2021 года новой редакцией Постановления правительства № 1097 и приказом МВД России № 80 введена новая система проверки навыков будущих водителей.

Цель

Повысить уровень подготовки кандидатов в водители и не допустить на дороги общего пользования тех, чьи навыки управления недостаточны для безопасного движения.

Что изменилось

«Площадку» объединили с «городом» в один практический экзамен, который проводится в условиях реального городского движения. Экзаменационные маршруты теперь не публикуются, и это дает более объективную оценку того, насколько водитель способен ориентироваться на дороге. Сама система оценки стала строже. Все ошибки поделены на четыре группы по числу штрафных баллов: однобалльные, двухбалльные, трехбалльные и те, после которых сразу выносится заключение «не сдал». Упражнения на базовые навыки вождения, которые прежде проверялись на «площадке» и оценивались отдельно, теперь оцениваются по общему экзаменационному листу. Можно ошибиться один раз и попробовать заново.

Еще одно принципиальное нововведение - возможность присутствия наблюдателей в автомобиле. Это могут быть представители автошколы, другие кандидаты в водители, сотрудники полиции или представители общественных организаций. Присутствие наблюдателей повышает прозрачность экзаменов и помогает в разрешении спорных ситуаций.

Чего ждем

Новый регламент - только часть реформы. Минпросвещения России при поддержке ГУОБДД МВД России и экспертного сообщества разрабатывает новые программы подготовки водителей, предусматривающие новые дисциплины и увеличение часов на обучение вождению в городе.

На смену информационной табличке 8.23 «Фотовидеофиксация» пришел дорожный знак 6.22

Впрочем, в ряде случаев техосмотра не миновать. С 1 сентября вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, которые исключают табличку дополнительной информации «Фотовидеофиксация» и вводят новый дорожный знак 6.22 с тем же названием.

Цель

Изменения в законодательной базе понадобились потому, что камер на дорогах становится все больше. Анализ эффективности применения комплексов фотовидеофиксации показывает: в местах их работы отмечается снижение как общего количества ДТП, так и тяжести их последствий.

Что изменилось

И табличка, и знак внешне ничем не отличаются. Поэтому смысл перемен понятен не сразу. А он есть! Начнем с функционала. Табличка несет дополнительную информацию, и без знака ее устанавливать нельзя. Символ 8.23 обычно устанавливался вместе с основным знаком 3.24 «Ограничение максимальной скорости». А знак может стоять сам по себе. А уже под ним могут устанавливаться информационные таблички. Для знака 6.22 по стандарту это 8.1.1 «Расстояние до объекта», 8.13 «Направление главной дороги» и 8.14 «Полоса движения».

Еще важное отличие. Табличка «Фотовидеофиксация» устанавливалась как в населенных пунктах, так и вне таковых, то есть буквально перед каждым участком, на котором осуществлялось слежение за транспортным потоком. Тогда как знак 6.22 устанавливается вне населенных пунктов за 150 - 300 метров до зоны контроля камер (и стационарных, и передвижных), а в населенных пунктах - только на въезде. А уж сколько там камер встретит водитель на пути! Впрочем, это всегда можно узнать в специальном разделе на официальном сайте Госавтоинспекции.

Чего ждем

Система фотовидеофиксации правонарушений на дорогах активно развивается и нуждается в строгом контроле. Ожидается, что правительство России подготовит требования и стандарты размещения видеокамер на дорогах, а также их программного обеспечения.

Словом, любые изменения в общественной жизни неизбежно влекут изменения в ее правовом регулировании. Как гласит максима римского права: «Tempora mutantur et leges mutantur in illis» - «Времена меняются, и законы меняются вместе с ними».

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».