Спасти Дальний Восток от наводнений

На табличке у памятника в Благовещенске высечено: «Собака по кличке Дружок, ставшая во время наводнения 2013 года в Амурской области символом мужества, преданности, любви к дому и родине».

На набережной Амура в центре Благовещенска красуется бронзовая скульптура пса по кличке Дружок. Дворняга, вскочив передними лапами на парапет, пристально и с надеждой всматривается вдаль. Так, по мнению автора памятника собачьей верности, Дружок ждал хозяина на крыльце затопленного паводком дома. Однако в реальности эта история была намного драматичнее.

Август 2013 года стал настоящим бедствием для 235 дальневосточных населенных пунктов. Среди них село Владимировка Амурской области. Из-за мощных осадков левый берег реки Зеи полностью скрыло водой, а вместе с ним и поселки.

Дом Андреевых оказался в центре бедствия. Хозяева успели эвакуироваться, а Дружок так и остался сидеть на крыльце затопленного дома. Всю ночь по шею в воде он охранял жилище, опасаясь, что в отсутствие хозяев сюда придут непрошеные гости. Когда утром Владимир на резиновой лодке подплыл к своему дому, Дружок встретил его усталым, но радостным лаем. Благодаря журналистам пес моментально прославился на всю страну и стал символом всех дальневосточных регионов, регулярно страдающих от паводков.

Рассказ, конечно, трогательный, но со славой вечно подтопляемых территорий пора завязывать. Так решили власти и на ближайшие три года выделили из федерального бюджета средства на строительство 21 сооружения инженерной защиты от затоплений. Так, к 2024 году планируют защитить от природной стихии более 50 тыс. жителей Дальнего Востока. Это предотвратит ущерб, который мог достигать более 35 млрд рублей.

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов:

«От воды зависит множество отраслей. Потому эффективное управление водными ресурсами - это опора устойчивого развития. Мы делимся с партнерами опытом и научно-технологическим потенциалом. Росводресурсы реализуют девять межправительственных соглашений, в том числе с Эстонией, Финляндией, Белоруссией, Казахстаном, Азербайджаном. Совместно наблюдаем за качеством воды, обмениваемся гидрологической информацией, проводим научные исследования. Итог простой: вода - это зона интересов всех государств. Важно закрывать потребности, сохраняя возможности».

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