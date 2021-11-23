Грин-пасс или смерть: В Европе устраивают ковид-вечеринки, чтобы переболеть коронавирусом

Теперь организаторам и ведущим этой посиделки может грозить реальный тюремный срок нарушение условий изоляции Фото: REUTERS

Отдельные жители итальянской провинции Больцано решили поднимать коллективный иммунитет весьма экстравагантным способом - через реинкарнацию «ветряночных вечеринок». Да вот только вместо знакомой почти всем с детства ветряной оспы выступает далеко не безобидный, даже для малышей, коронавирус, а вместо ребятишек, которых привели в гости к заболевшему сверстнику, вполне сознательные взрослые.

Антураж соответствующий возрасту — закрытые приглашения, закуски, пиво, клубная музыка. На посиделки, которые местные медики метко окрестили «корона-пати», специально приглашают людей с подтвержденным диагнозом COVID-19, а неинфицированные участники вечеринки тесно общаются с ними без масок и соблюдения социальной дистанции, иногда даже пьют с ними из одного стакана, пытаясь таким образом заразиться вирусом.

Цель подобного времяпрепровождения вовсе не заработать иммунитет от опасного заболевания, а, переболев короной, заполучить заветный грин-пасс, избежав вакцинации. Без этого документа в современной Европе жить тяжело: ни в ресторан не попадешь, ни в кино, ни к соседям по Шенгену не съездишь. Прямо как один из героев фильма ДМБ, просивший находящегося на карантине пациента с ветрянкой поделиться с ним вирусом, дабы подольше оставаться в лазарете и не нести службу. Да вот только в реальной жизни даже безобидная детская болячка для взрослого пациента моет закончится не песнями под гитару о предстоящем дембеле, а реанимационной койкой.

Вот и двое участников одной из таких ковид-вечеринок в Южном Тироле пополнили ряды находящихся на искусственной вентиляции легких пациентов местного госпиталя, а прокуратура Больцано начала соответствующее расследование, сообщает TG24.

Теперь организаторам и ведущим этой посиделки может грозить реальный тюремный срок нарушение условий изоляции человеком, заведомо знавшим о том, что он является носителем коронавируса, влечет за собой уголовную ответственность.