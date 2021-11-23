Украинец пообещал российскому подростку 5000 рублей за вооруженное нападение на школу

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении задержанного возбуждено уголовное дело

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили в Казани вооруженное нападение на школу.

- В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России. По адресу его проживания изъяты пневматическая винтовка, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения, - сообщили в ФСБ России.

По данным источников kp.ru, 14-летнему школьнику, который стоял на учете в полиции, обратился пользователь мессенджера "Телеграм" некий Ярослав Овсюк, проживающий на территории Украины. Украинец ему предложил 5000 рублей за вооруженное нападение на школу в районе Дербышки и сообщил место закладки тайника.

Школьник пошел с другом в указанное место, где обнаружил футболку с надписью "Hate" и окровавленной белой розой в стиле американской субкультуры.

- Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 (приготовление к убийству двух и более лиц) УК России, - сообщили в ведомстве.

Отметим, что даже пневматическое ружье Stoeger способно нанести смертельные ранения. Но Ярослав Овсюк предложил переделать его школьнику в боевое, используя советы, опубликованные в интернете.