Пять неожиданных признаков того, что у вас проблемы с алкоголем

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С алкоголем у россиян на протяжении веков отношения строились и «нежно», и нервно. Все вроде как знают, что спиртное вредно. Но, увы, многие пили и пьют.

«Как понять, алкоголик я уже или нет?» - вопрос совсем не праздный.

Вопросы алкогольной зависимости мы обсудили с ведущим научным сотрудником отдела первичной профилактики неинфекционных заболеваний в системе здравоохранения ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России Борисом Горным.

Итак, признаки, что проблемы с алкоголем все-таки есть.

1. Вы не считаете себя зависимым, но регулярно выпиваете

Вы условный «средний россиянин». Выпиваете по пятницам, иногда и в другие дни недели. Не хуже и не лучше других. Вроде не запойный… И думаете: если у меня проблемы с алкоголем, то, выходит, они у половины взрослого населения мира есть!

- Между трезвостью и алкогольной зависимостью находится множество промежуточных состояний, которые можно выявить с помощью простых вопросников, - объясняет Борис Эмануилович. - Один из таких называется AUDIT (Alcohol use disorders identification test) - тест для выявления расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Этот тест разработан Всемирной организацией здравоохранения как раз для раннего выявления людей с такими расстройствами. Есть множество ресурсов в интернете, где этот тест можно заполнить в онлайн-формате и получить ответ на вопрос, каков твой персональный риск, связанный с употреблением алкоголя.

Что касается вопроса о количестве людей, у которых есть проблемы с алкоголем, то их приблизительно 30 - 35% от численности взрослого населения в тех странах, где спиртные напитки являются частью образа жизни, в том числе и в России. Но надо понимать, что речь идет о проблемах разного уровня, начиная от плохого самочувствия на следующее утро после выпивки, из-за которого вы отказались идти с ребенком в зоопарк, до болезни и травмы, вызванной употреблением алкоголя.

Рекомендую всем воспользоваться этим вопросником, не лукавя ответить на вопросы теста и понять, где вы находитесь.

2. Вы считаете, что какой-то вид алкоголя лучше и «полезнее» другого

Некоторые знатоки уверяют, что дистилляты (виски, самогон) лучше, чем водка, которая вреднее, потому что в ней «химия». Мол, если уж пить, то что-то более «полезное» для здоровья...

- Лучше для чего? И что значит «лучше»? - удивляется Борис Горный. - Водка содержит меньше «балласта», в отличие от виски и самогона, где есть еще набор других спиртов, так называемых сивушных масел. Но главное, что необходимо знать: все эти напитки однозначно вредны для здоровья! Этиловый спирт - это яд и наркотик, о чем написано в любом учебнике химии.

Люди пьют алкоголь для получения определенных эффектов, связанных с его способностью вызывать эйфорию, возбуждение, релаксацию. Все это – результат влияния этилового спирта на головной мозг. А что именно вы пьете - это дело вкуса, гендерных, культурных предпочтений.

3. Вы пьете, но уверены, что зависимым не станете

Почему некоторые люди так думают? Если у них не было в семье проблем с алкоголем, а дедушка вообще «пил литрами и не пьянел».

- Да, риск заболеть алкоголизмом возрастает в семьях, где один или несколько близких родственников были больны, - говорит Борис Эмануилович. - Но это не значит, что проблемы у человека из пьющей семьи будут обязательно. Семейная предрасположенность, так называется это явление, в большей степени связана с отношениями в семье, чем с генетикой. Хотя и генетический фактор тоже имеет значение.

Одним словом, если раньше проблем в семье с алкоголем не было, это не значит, что они не начнутся у вас.

- Что касается тех, кто «пьет и не пьянеет», - продолжает эксперт. - Есть два фермента, которые участвуют в метаболизме этанола - алкогольдегидрогеназа и альдегидегидрогеназа. Есть такие «счастливчики», у которых эти ферменты очень активны. И они действительно практически не пьянеют. Но токсический эффект алкоголя никуда не исчезает, и тогда непонятно, зачем вообще пить яд, если от этого даже удовольствия не получаешь?

4. Вы не умеете расслабляться без алкоголя

Довольно распространенная ситуация: человек пьет каждый день, но по чуть-чуть. Говорит, что просто стресс снимает. При этом беспокоится за свою печень, даже пьет растительные препараты для ее поддержания. Неужели это тоже алкоголизм? И рано или поздно он станет запойным?

- Алкоголь не является продуктом, без которого человек не может жить, - объясняет Борис Эмануилович. - Мы прекрасно обходимся без алкоголя будучи детьми. Но наблюдая за тем, как взрослые употребляют алкоголь по разным поводам, дети копируют это поведение - сначала в играх, потом в реальной жизни.

Что касается ежедневного употребления спиртного. Диагноз «алкогольная зависимость» ставит врач при наличии комплекса симптомов. Если человек не может не пить каждый день, если ожидание выпивки поднимает настроение, и, напротив, невозможность выпить - портит его, то можно говорить о психической зависимости от алкоголя. В таком случае точно необходимо задуматься.

5. Вы понимаете, что у вас уже есть проблемы, связанные с употреблением алкоголя, но все равно пьете

Скорее всего, если подобные проблемы мешают в жизни, вам о них говорят близкие, друзья или врачи, вы задумываетесь, хотите, но не можете избавиться от пагубной привычки. Многие не знают, как это сделать, с чего начать. В зарубежной практике (как мы знаем по книжкам и сериалам) людям помогает общество Анонимных Алкоголиков (АА). Но есть ли они в России? И как к АА относятся эксперты?

- У меня нет никакого отношения к АА, - говорит Борис Горный. - Я не нарколог и не занимаюсь лечением больных алкоголизмом. Но я знаю, что эта программа помогла многим людям во всем мире справиться с зависимостью. В России есть такие группы во многих городах. Когда человек захочет бросить пить, он найдет всю необходимую информацию. В России есть круглосуточная бесплатная телефонная линия поддержки 8 (800) 200-0-200 при проблемах с зависимостями, где можно получить необходимую информацию и помощь.