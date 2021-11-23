Россияне рассказали, что думают о введении QR-кодов на транспорте

Казань. Сотрудник контрольно-ревизионной службы после проверки QR-кодов у пассажиров автобуса на остановке общественного транспорта. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Татарстан стал первым российским регионом, который ввел QR-коды на общественном транспорте. За сутки в электротранспорт региона не пустили почти две тысячи человек, при этом было зафиксировано несколько случаев нападения недовольных пассажиров на кондукторов.

Во вторник, 23 ноября, QR-коды в общественном транспорте решила ввести Камчатка. Сайт KP.RU провел исследование и выяснил, считают ли россияне правильным распространить такие антиковидные меры по всей стране.

Мы задали вопрос «как вы считаете, нужны ли такие меры по всей стране?» и узнали, что о подобных методах борьбы с пандемией думают опрошенные.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Как оказалось, больше половины респондентов считают, что пока вводить QR-коды на транспорте повсеместно не стоит. 60% опрошенных отметили, что равнять все регионы с разной эпидемиологической обстановкой не стоит.

При этом 14% опрошенных заявили, что как раз по всей стране QR-коды и нужно ввести. По мнению этой категории участников исследования, только жесткие меры помогут справиться с коронавирусной инфекцией.

«Только при помощи жестких ограничений мы сможем выбраться из периода пандемии», - говорит один из опрошенных.

«Подумайте хотя бы о других, тех, кто подвержен риску тяжелого течения коронавируса. QR-код – это, конечно, не панацея, но эта мера все-таки поможет снизить заболеваемость», - добавляет другой.

Более того, еще 8% участников опроса отмечают, что QR-коды нужно ввести не только в общественном транспорте, но и в других общественных местах.

«Система QR-кодов уже показывала свою эффективность, ее нужно вводить везде», - говорит респондент.

Еще 12% опрошенных отмечают, что вводить QR-коды в общественном транспорте по всей стране не стоит, но на междугородних, и уж тем более на международных перевозках QR-код необходимо спрашивать у каждого пассажира. Это позволит локализовать инфекцию и не дать ей активно распространяться по всей стране.

Еще 2% опрошенных поддержали введение подобных антиковидных мер в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка будет резко ухудшаться.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 9,3 тысячи человек.