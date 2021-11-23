На российском судне «Павел Кутахов» снова погиб член экипажа

В прошлый раз трагедия произошла около берегов Гренландии, сейчас - в Японском море. Фото: fightersky.ru

На печально известном российском рыболовном траулере «Павел Кутахов» случилась еще одна трагическая смерть члена экипажа. В прошлый раз, в 2018 году, в машинном отделении судна произошел пожар, который унес жизнь старшего механика корабля Ивана К.* Тогда судно находилось на промысле у берегов Гренландии.

Сегодня стало известно о новом происшествии на злополучном корабле. Сейчас российский рыболовный траулер «Павел Кутахов» находится в Японском море у берегов Южной Кореи. Корабль направлялся в порт корейского города Пусан. Когда корабль уже находился в Корейском проливе, в 10 милях восточнее острова Йондо, в одной из кают был найден мертвым член экипажа, мастер добычи Сергей К.*

«Старший помощник капитана вместе с судовым врачом осмотрели тело мужчины и его каюту. Помочь моряку было уже невозможно, врач констатировал смерть. Каких-либо признаков насильственной смерти на теле мужчины обнаружено не было, порядок вещей в каюте также нарушен не был. Причина смерти не установлена», - рассказал KP.RU источник в экстренных службах.

В связи со смертью члена экипажа, корабль сменил курс. Капитан доложил в экстренные службы России о происшествии на судне. Было принято решение не входить в территориальные воды Южной Кореи и дождаться другое российское судно, которое вскоре должно пройти встречным курсом.

«Сегодня, 23 ноября, из Пусана во Владивосток выходит российское судно. Было принято решение передать им тело скончавшегося моряка. Груз 200 доставят во Владивосток, где передадут экстренным службам. Врачи на материке установят точные причины смерти матроса», - рассказал KP.RU источник знакомый с ситуацией на российском траулере. *Имена изменены