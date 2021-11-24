Доходы бюджета выросли на семь триллионов рублей. Сколько достанется россиянам?

В этом году Россия получит на 7 трлн рублей больше налогов, чем в прошлом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году Россия получит на 7 трлн рублей больше налогов, чем в прошлом. Об этом заявил на днях глава ФНС Даниил Егоров. Откуда такие деньжищи на фоне кризиса? Куда государство планирует потратить эти сверхдоходы? И вырастут ли от этого реальные доходы граждан? Давайте разбираться.

ОТКУДА ДЕНЬГИ, ДАНИИЛ?

По словам главного налоговика страны, примерно треть дополнительных доходов принесли более высокие цены на нефть и газ.

- Это и налог на добычу полезных ископаемых, и налог на дополнительный доход, и акцизы, - сказал Даниил Егоров.

По его словам, на рост налоговых доходов повлияло несколько факторов. Во-первых, средняя цена на нефть в этом году сильно выше, чем в прошлом и даже в допандемийном 2019-м.

- По оценкам международного рейтингового агентства Fitch, в текущем году поступления от нефти и газа составят 9 трлн рублей (около $125 млрд). Это на $50 млрд больше, чем в 2020 году, - говорит Юлия Тулупникова, старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия».

Второй фактор - произошел восстановительный рост экономики. Несмотря на пандемию, доходы в некоторых отраслях даже повысились. К примеру, у банков рекордная чистая прибыль — два триллиона рублей. С нее они заплатят налоги и дивиденды в бюджет (если банк государственный). И, в-третьих, налоговики ужесточили контроль за уплатой налогов. В основном за счет цифровизации.

ВЫРАСТУТ ЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

За налоговиков и Минфин можно порадоваться. Первые перевыполнили план. Второй будет спокоен за финансовую стабильность. Но куда интереснее другое. А как этот рост доходов отразится на наших кошельках? Будут ли, например, расти зарплаты и пенсии?

- Хотелось бы развеять миф о том, что если растет цена на природные ресурсы, то одномоментно должна увеличиваться заработная плата россиян, - говорит Максим Черняев, кандидат экономических наук, замдекана экономического факультета РУДН.

- К сожалению, высокие цены на сырье напрямую отражаются только на зарплатах в соответствующих добывающих отраслях. Отрасли, работающие преимущественно на внутренний рынок, не получают валютной выручки, - напоминает экономист Наталья Мильчакова.

По словам экспертов, перенос дополнительных доходов от продажи нефти в наши зарплаты если и будет, то произойдет со значительным лагом — в год или два. Сначала деньги перекочуют в Фонд национального благосостояния. Туда по бюджетному правилу отправляются все излишки. Потом государство определит приоритеты и лишь после этого заложит дополнительные траты в бюджет на следующий год. Как считает Максим Черняев, если цена на нефть останется на высоком уровне, то наши доходы могут вырасти уже в 2022 году. Это время нужно для перераспределения средств между разными сферами.

Справедливости ради, часть расходов, которая зависит от государства, уже увеличена. Как доложил во вторник глава думского комитета по бюджетной политике Андрей Макаров, если сравнивать с докризисным 2019 годом, траты на социальную политику, образование и здравоохранение выросли на 25 — 60% и эти суммы сохранятся в ближайшие годы. Плюс регионам выделят рекордные межбюджетные субсидии — они превысят три триллиона рублей. Эти деньги регионы смогут направить, в том числе, на повышение зарплат бюджетников.