Как в Коктебеле спасли советский кинематограф от международного скандала

Фото: Андрей АБРАМОВ

В 1957 году на Каннском кинофестивале показали советскую картину «Дон Кихот», а еще через семь лет ленту отправили на испанский SSIFF — Сан-Себастьянский фестиваль. Это крупнейшее культурное событие Пиренейского полуострова. Рядовой зритель фильм принял тепло, но испанские кинематографисты — со свойственной народу экспрессией — объявили бойкот.

У профи возникли подозрения: в их страну тайком проникла съемочная группа «Ленфильма» и отсняла материал. Это страшное обвинение в эпоху Холодной войны, которое никак не способствовало улучшению имиджа Советского Союза. Спасти ситуацию помог старейший российский коньяк родом из Коктебеля.

НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В ЛА-МАНЧИ

Фильме Григория Козинцева «Дон Кихот» снимали в Крыму. Роман Сервантеса под пленку адаптировал литератор Евгений Шварц. Юго-восточное побережье полуострова в качестве локации выбрали неспроста. Здешний рельеф при правильном ракурсе напоминает скалистые холмы Ла-Манча, где и развивается история последнего рыцаря.

Именно виды пейзажей Коктебеля и показались испанцам подозрительными.

— Tontería! («Вздор!» — прим.авт.) — вопили киношники.

Не верили, что отснять такие виды можно было где-то еще, кроме их родины.

Скандал срочно надо было гасить. Поэтому чиновники из Союза кинематографистов пригласили испанскую делегацию воочию осмотреть места съемок в Крыму.

Надо ли писать, что от итогов приема зависел не только имидж советских киностудий. Могли последовать международные санкции. Обвинение в нелегальном пересечении границ Испании и работа целой съемочной бригады. А что если это были шпионы?

Испанскую делегация прибыла в крымский Коктебель. Прием был организован по высшему разряду. Советская сторона старательно демонстрировала те самые локации, которые в фильме выдали за Ла-Манчу — это были Енишарские холмы вблизи мыса Хамелеон. Но все равно опасались, что иностранцы не поверят.

К вечеру организовали званый ужин — уровень кремлевского банкета. Стол венчали бутылки коктебельского коньяка. В те годы производство напитка на полуострове только начали. Так что сегодня его можно называть старейшим российским коньяком.

Кадр из фильма "Дон Кихот"

«АМИГОС» НАВЕКИ

По мере дегустации лица испанской делегации становились все более «мягкими». Строгий взгляд, с которым киношники проходили весь день, демонстрируя недоверие, сменился на мягкую улыбку.

Старожилы Коктебеля вспоминают, что под занавес застолья, испанцы так прониклись местными красотами, что готовы были снять обвинения в нарушении их границы и нелегальных съемок холмов Ла-Манчи. Тогда представители «Ленфильма» прямо спросили гостей: какой вердикт те сообщат широкой общественности по возвращению на родину?

Переглянувшись, испанцы закивали в сторону коктебельского напитка на столе. И выдвинули условие: если их чемоданы по отлету будут заполнены тем самым специалитетом, тогда они с советским кино amigos навеки.

На производство отправили распоряжение: срочно предоставить для укрепления международного сотрудничества несколько ящиков. Коктебельские мастера не слишком обрадовались: на этот коньяк и без того безумный спрос по всему Союзу. Впереди международные выставки (где, к слову, напиток будет брать один гран-при за другим), а теперь нужно еще выдать новинку для непонятных нужд киношников.

К консенсусу по итогу пришли. Испанцы улетели довольными. Собрали пресс-конференцию и отказались от претензий к советским кинематографистам. Оправдывались, мол, не думали, что где-то еще на земле есть такой же живописный пейзаж.

Знатоки киномира иногда высказывают и другую версию необычайного желания испанцев докопаться до правды. Ведь Мигель Сервантес — это практически как для нас Александр Пушкин, то есть наше все. Литературный гений, которого, кажется, родила на свет эпоха Ренессанса. Простить такой успех (вкупе с не совсем классическим прочтением) советской киноленты на родине писателя просто не могли. Поэтому претензии к холмам Ла-Манчи могли быть лишь поводом.

Потому как до Сан-Себастьянского фестиваля, работа Козинцева/Шварца была обласкана критиками в канадском Ванкувере и лондонском Стратфорде. К тому же это первая цветная полнометражная лента от «Ленфильма». Мысль о том, что советское кино, которое хоть и развивалось активно, но все же с учетом ряда ограничений, вдруг достигло технологического пика и форма прекрасно подкрепляется содержанием, никак не давала покоя европейцев.

Режиссер Григорий Козинцев позже экранизирует «Гамлета» (1964) и «Короля Лира» (1970). И эти ленты единогласно признают выдающимся прочтением Шекспира в кинематографе.

Возвращаясь к испанцам, стоит сказать, что после этого инцидента, они стали добрее к нашим конкурсантам. На кинофестивале в Сан-Себастьяне были отмечены три советские ленты — «Табор уходит в небо» (1976), «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977) и «Осенний марафон» (1979).

Мыс Хамелеон и виды вокруг него. Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ЗАМЕТКУ

Чем примечателен фильм «Дон Кихот» (1957)

Роль романтика-идальго исполнил Николай Черкасов, а его оруженосца Санчо Пансо играл Юрий Толобуев. В картине также появляются Бруно Фрейндлих (отец Алисы Фрейндлих), Георгий Вицин и Лидия Вертинская. Режиссер картины Козицинцев по своему интерпретировал идею Сервантеса о безумном рыцаре. В кино безумцами кажутся все вокруг, но только не Дон Кихот.

После работы 1957 годы советские студии выпускали еще несколько картин про идальго, но аналогичных успехов они не снискали. Зато снимая фильме «Берегись автомобиля» (1966), Рязанов вдохновлялся тем самым образом Дон Кихота, который основан не только на восприятии оригинального персонажа Сервантеса, но и его киновоплощения.

КСТАТИ

Какие еще фильмы снимали в Коктебеле

«Алые паруса» (1961)

«Человек-амфибия» (1961)

«Туманность Андромеды» (1967)

«Это сладкое слово — свобода» (1972)

«Пираты ХХ века» (1979)

«Спортлото-82» (1982)

«Человек с бульвара Капуцинов» (1987)

«Ричард Львиное Сердце» (1992)