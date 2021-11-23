Байден распечатывает стратегический запас «черного золота»: эксперт оценил, смогут ли американцы обрушить цены на нефть

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

ЗОЛОТОЙ БЕНЗИН

- Дорогие американцы! Как я ни уговаривал Россию, Саудовскую Аравию и другие нефтедобывающие страны, не хотят они увеличивать выпуск. Поэтому мы откупориваем нефтяную кубышку и выпускаем на рынок 50 млн тонн.

Примерно с такими словами (в нашем немного вольном переводе) обратился к нации Джо Байден во вторник - слова президента приводит сайт Белого дома. А заодно сообщает, что свои нефтяные резервы также распечатают Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания.

Зачем им это нужно и для чего Байден уговаривал нас увеличить выпуск нефти?

- Вакцинация от коронавируса во всем мире идет весьма успешно. Вакцинировано примерно 50% населения планеты, а в развитых странах – не меньше 60-70 процентов. Это привело к тому, что в развитых странах началось восстановление промышленности. И оно сопровождается быстрым ростом спроса на нефть. При этом производство нефти растет медленнее. Поэтому она дорожает. Байден уговаривал страны ОПЕК+ увеличить производство нефти, чтобы сбить цены, но они очень мудро от этого отказались, - говорит Рустам Танкаев, член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России.

Но проглотить отказ ОПЕК+ и сидеть сложа руки Байдену было нельзя – просто потому, что из-за дорогой нефти цена бензина на американских заправках сильно выросла. Сейчас литр бензина в США стоит уже почти доллар, а еще в начале года цена равнялась 62 центам.

- Байдену, может, и всё равно, сколько стоит бензин. Но ему небезразлично отношение избирателей к нему. А оно серьезно ухудшилось: цены на бензин подскочили до фантастического для американцев уровня, поддержка Байдена упала до 36%. И ему надо было что-то делать, чтобы успокоить население Соединенных Штатов. Поэтому он и решил распечатать нефтяной резерв и вывести на рынок 50 млн баррелей, - объясняет Рустам Танкаев. Для справки: всего в нефтяном резерве США хранится примерно 650 млн баррелей.

КАПЛЯ В МОРЕ

Естественно, одним махом 50 млн баррелей из резервов не вытащить. По словам эксперта, американцы в состоянии вывести на рынок чуть меньше миллиона баррелей в день. Так что процесс этот затянется примерно на два месяца.

Что же касается Китая, Японии и прочих «примкнувших» к США стран, то у них тот же интерес - снизить цены на топливо. Но их запасы куда меньше. По оценкам Рустама Танкаева, все они вместе с американцами смогут вывести из резервов максимум 70 млн баррелей. Для сравнения: страны ОПЕК вместе с Россией добывают около 40 млн баррелей в сутки. Так что весь тот объем, которые американцы с «союзниками» выведут из резервов, меньше двухдневной добычи ОПЕК+.

- Эта «интервенция» может понизить цены на нефть на мировом рынке примерно на $2 за баррель приблизительно на два месяца. За это время США увеличат производство моторного этилового спирта и восстановят добычу нефти в Мексиканском заливе (в августе-сентябре ураган Ида разрушил там половину платформ и добыча упала вдвое, - Ред.). А потом Америка, Китай и другие страны начнут закачивать нефть в свои резервы и цены опять вырастут, - прогнозирует Рустам Танкаев.

В общем, немного снизить цены на нефть американцам удастся, но существенно повлиять на них «интервенция» не поможет. Для нас это хорошо, ведь от цены на нефть во многом зависит курс нашей валюты. Рубль в последнее время и так сильно просел, и серьезное снижение цен на нефть могло еще сильнее подкосить российскую валюту.