Эксперт: Рост мировых цен на нефть может привести к подорожанию бензина в России

Рост мировых цен на нефть может привести к подорожанию бензина в России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что будет с ценами на газ и на бензин

Минфин не верит своему счастью — из-за роста мировых цен на нефть и газ доходы в бюджет на ближайшие годы ожидаются значительно выше, чем предполагалось. Но есть и обратная сторона медали — цены на внешнем рынке могут потянуть за собой и цены внутренние. Насколько велика такая опасность?

- Стоимость нефти выросла уже свыше 80 долларов за баррель и не собирается опускаться, - сказал kp.ru директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. - Поэтому у наших производителей нефтепродуктов появляется стимул гнать нефть на запад. Это приведет к давлению на внутренние оптовые цены на бензин. Правительству придется вести работу, чтобы ценники на заправках не переписали. Это судьба наша такая. Но дефицита топлива у нас нет и не будет - это можно сказать с уверенностью.

Что касается газа, то по словам эксперта, «тут ситуация ровно обратная - нет никакой связи цен на внутреннем рынке с внешними». Кроме того, стихия рынка, скачки спроса практически никак не влияют на цену «голубого топлива».

- Внутренний рынок у нас завязан на тарифы — говорит Пикин. - И для населения, и для промышленных потребителей. Даже биржевые торги газа пляшут около тарифов. А тарифы у нас порядка 70 долларов за 1000 кубометров. В Евро - 1600-1700 долларов, как говорится, почувствуйте разницу. С объемами тоже проблем нет, потому что запасы газа в наших хранилищах всегда являлись приоритетом. Газпром добывает достаточно, так что дефицита газа у нас не было и не будет.

Что останавливает экспорт угля

Третий основной энергоноситель — это уголь. Он считается наиболее экологически грязным, на дистанции нескольких десятилетий ему предрекают уход с топливного рынка, но сейчас из-за роста цен на нефть и газ интерес к угольку снова проснулся. «Черное золото» на мировом рынке тоже подорожало — примерно в 3-4 раза.

- Цены на уголь не регулируются государством, поэтому они выросли и на внутреннем рынке, - продолжает эксперт. - Но что касается доходов бюджета и самих угольщиков, то они не бесконечны. Дело в том, что экспорт угля ограничен возможностями железной дороги. По запасам и добыче возможности экспорта у нас высокие, но узким местом является «железка». Особенность угля в том, что его не доставишь никаким другим способом - в отличие, например, от нефти — ее можно поставлять и по железной дороге, и автотранспортом, и нефтепроводами. Если перевозить уголь автотранспортом, он станет золотым. Поэтому у нас и строят Транссиб, чтобы расширить пути экспорта угля, поставлять его, например, в Азию.

Рост мировых цен — на пользу нашему бюджету

Рост бюджетных доходов на ближайшие годы ожидается в размере 3-4%. Сколько из них приходится на мировое подорожание энергоресурсов — эксперты сказать затрудняются.

- По нефти формула налогов на добычу полезных ископаемых зависит от цены — чем выше цена на нефть, тем больше собирается налогов, - говорит Пикин. - По газу НДПИ не зависит от цены, но бюджет заработает через дополнительные доходы «Газпрома».

Но вот вопрос — контракты были давно, а цены подскочили сейчас. Не получится ли так, что мы ничего от этого подскока не выиграем, а будем поставлять газ по старым, не таким высоким ценам?

- Есть два вида ценообразования, - пояснил эксперт. — Привязка к спотовой (то есть текущей — ред.) цене газа и привязка к «нефтяной корзине». Когда говорят о ценах по ранее заключенным контрактам, то имеют в виду именно привязку к нефтяной корзине, а не фиксированные цены. У нас фиксированная цена газа только с Белоруссией - 127 долларов за 1000 кубометров. А остальные страны рассчитываются по формуле.

По данным эксперта, в контрактах Газпрома больше половины — по спотовым, то есть нынешним, сверхдорогим ценам. Но какие страны почем берут наши ресурсы — это закрытая информация, сказал Пикин.

А может быть — одни убытки?

Но есть и другое мнение.

- Рост цен на газ приведет к убыткам для российского бюджета, - уверен член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев. - Цены в Европе выросли до такого уровня, что остановилась его продажа. Есть предел росту цен, выше которого нет смысла покупать газ. Это связано с тем, что себестоимость продукции, в производстве которой использовался газ, оказывается слишком высокой и будет неконкурентоспособной на мировом рынке. Это высокотехнологичная продукция, основные конкуренты Европе на этом направлении — США и Япония. В США газ достаточно недорогой, а Япония имеет долгосрочный контракт с Катаром - они не ощущают рост цен на газ в Европе. В Европе уже остановили покупку газа. Так что Россия от этого скачка не выиграет.

По словам Танкаева, основная доля продаж газа — не по спотовым ценам, а по долговременным контрактам.

- Нас спасает то, что 70 процентов российского газа, это данные Евросоюза, продается по долговременным контрактам — не по спотовым ценам, а по формуле, - сказал kp.ru Танкаев. - Поэтому наш газ продается по цене 230-300 долларов за 1000 кубометров. И наши доходы не так сильно страдают, как могли бы пострадать.

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