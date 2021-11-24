Нераскрытое преступление века: Угонщик захватил самолет, получил выкуп и растворился в воздухе

Созданный специалистами ФБР фоторобот угонщика на момент совершения преступления (слева) и возможный образ в старости.

Человечество знает немало примеров, когда можно тайком украсть или даже убить. Но угнать самолет так, чтобы никто не узнал, кто это сделал, кажется невозможным. У авиакомпаний всегда есть списки пассажиров, а любой захваченный рейс на земле будут ждать десятки, если не сотни спецназовцев, готовых на штурм. Единственного человека, которому удалось провернуть такое, ФБР пыталось отыскать 45 лет, а потом расписалось в собственном бессилии.

УГОН

24 ноября 1971 года.

Около 13:30. В аэропорт американского города Портлэнд вошел человек в строгом костюме. В кассе он купил билет на рейс до Сиэттла на имя Дэна Купера. Документы тогда никто не проверял, так что кассирша просто записала названое ей имя. Позже она расскажет агентам ФБР, что мужчина был вежлив и спокоен.

14:50. Boeing-727 с 36 пассажирами на борту взлетает по расписанию.

Около 15:05. Человек, назвавшийся Дэном Купером, сидит в хвосте салона на месте 18С. Он просит стюардессу Флоренс Шаффнер принести ему бурбон с содовой, а когда получает бокал, протягивает ей записку. Та решила, что мужчина просто хочет познакомиться, так что взяла бумажку, но убрала ее в карман, не читая.

- Вам стоит прочесть. У меня бомба, - тихо говорит Купер, снова подозвав стюардессу.

Он приказал девушке сесть рядом с собой и открыл чемодан. Там были какие-то провода, циферблаты, лампочки, какие-то красные цилиндры — именно так представляет себе бомбу обыватель.

В отпечатанной на пишущей машинке записке были перечислены требования угонщика: 200 тысяч долларов (большая сумма по тем временам, хорошую машину можно было купить тысяч за 6) немечеными 20-долларовыми купюрами и 4 парашюта, обязательно гражданских, а не военных. Кроме того, авиакомпания должна была дозаправить самолет в Сиэттле.

15:10. Шаффнер относит послание Купера в кабину пилотов. Те передают информацию на землю. Рейс из Портлэнда в Сиэтл занимает всего полчаса, так что времени на принятие решения у властей в обрез. В итоге они соглашаются на требования угонщика.

17:39. Самолет приземляется в аэропорту Сиэтла. Купер настаивал, что деньги уже должны ждать его на взлетно-посадочной полосе, поэтому пилотам пришлось кружить над аэропортом, пока агенты ФБР объезжали все крупные банки города в поисках 20-долларовых купюр.

Пассажиры даже не знали о том, что стали заложниками. Командир корабля объявил, что посадка откладывается из-за небольших технических проблем.

Дэн Купер в это время был на удивление спокоен. Он сидел, уставившись в иллюминатор. Потом стюардесса расскажет следователям, что он явно узнавал местность, над которой они пролетали.

После приземления Купер велел всем пассажирам закрыть шторки иллюминаторов, чтобы его не достали снайперы. Тут уже люди поняли, что рейс задержался в небе не из-за технических сложностей. Как ни странно, Куперу удалось всех успокоить. Как позже вспоминали пассажиры того рейса, он говорил мирно и почти дружелюбно, кто-то даже назвал его настоящим джентльменом.

Угнанный "Боинг" авиакомпании «Northwest Orient Airlines». Фото: ru.wikipedia.org

19:40. Boeing снова поднимается в воздух. К этому времени Купер передали деньги и парашюты, он, проверив, все ли в порядке, отпустил всех пассажиров и стюардесс, кроме одной. Дозаправка судна заняла больше времени, чем планировалось, и Купер начинает нервничать.

Когда самолет все-таки взлетел, угонщик озвучил командиру новые требования: летим в Мехико. Причем потребовал идти на высоте 3 км, тогда как обычно курс втрое выше, и на скорости не больше 350 км/ч — чуть ли не минимальной для такого воздушного судна.

Когда Boeing набрал высоту, Купер велел всем членам экипажа и единственной оставшейся бортпроводнице запереться в кабине пилотов.

18:00. Сработала лампочка, сигнализирующая об открытии заднего трапа самолета.

18:13. Пилоты почувствовали толчок, им пришлось выравнивать машину.

22:15. Самолет приземлился в аэропорту Рино для дозаправки. Купера в салоне не было, как не оказалось там ни денег, ни парашютов.

ПОИСКИ

Было ясно, что угонщик выпрыгнул из самолета. Из Сиэтла Boeing сопровождали два истребителя, шедших над и под пассажирским лайнером, чтобы Купер не увидел их в иллюминаторы. Но пилоты боевых машин ничего не заметили. Не увидели парашютиста и с земли: к тому моменту было уже темно, к тому же шел сильный дождь.

Эксперты изучили каждый сантиметр самолета в поисках следов преступника. Они нашли 66 отпечатков пальцев, ни один из которых не годился для опознания. Купер забрал с собой почти все следы своего существования, даже записку с требованием выкупа, которую вытребовал у стюардессы назад. Единственное, что осталось, - это галстук, который он снял перед прыжком. Больше похоже на насмешку. Правда, с него удалось получить образец ДНК, но нет никаких доказательств, что Купер не купил подержанный галстук или не одолжил его у приятеля.

Прочесывания местности, куда мог приземлиться угонщик, ничего не дали — никаких следов.

Мир снова вспомнил о загадочном угонщике в 1980-м. 8-летний Брайан Ингрэм отдыхал с семьей на берегу реку Колумбия, когда нашел полусгнивший пакет с деньгами. Было это примерно в 30 км от предполагаемого места приземления Купера, а купюры оказались теми самыми, что выдали угонщику — номера всех банкнот благоразумно переписали, прежде чем выплатить выкуп. Больше того, лежали они точно в том же порядке, что их выдали преступнику.

Находка породила множество версий. Купер разбился после своего отчаянного прыжка? Потерял часть денег? Нарочно оставил малую часть добычи (в пачке было без малого 5 тысяч долларов), чтобы сбить ищеек со следа?

Ответить на эти вопросы должны были ученые, которые взялись изучить отложения водорослей на купюрах. Но их выводы только всех запутали. Оказалось, что деньги пролежали в песке на берегу реки максимум полгода — на купюрах нашлись следы только следы определенных сезонных водорослей. Если бы деньги валялись там с момента угона самолета, на них «отметились» бы и другие растения. Неужели Купер через 9 лет снова прошелся по «местам боевой славы»? Ответа на это ни у кого нет.

На купюрах нашлись следы только следы определенных сезонных водорослей. Фото: ru.wikipedia.org

Расследование продолжалось 45 лет, пока в 2016-м агенты ФБР не признались в собственном бессилии и не решили, что ресурсы Бюро лучше тратить на другие дела. Если поначалу следователи были уверены, что Купер — опытный парашютист, в какой-то момент они решили, что тот, скорее всего, не пережил прыжок.

- Ни один опытный парашютист не прыгнул бы в кромешную тьму ночи под дождем на скорости 320 км/ч в плаще и мокасинах, - говорит агент ФБР Ларри Карр, отвечавший за расследование последние 10 лет.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ

Ричард Маккой. Его ФБР до сих пор называет главным кандидатом на роль Купера. Ветеран армии, воевавший во Вьетнаме, заядлый парашютист-любитель — значит, к такой операции Маккой был подготовлен. Больше того, через полгода после успеха Купера, он сел на Boeing той же модели в Денвере и в воздухе достал гранату и пистолет, потребовав парашюты и полмиллиона долларов. Он, как и Купер, получил деньги, снова поднял самолет в воздух и также прыгнул с кормового трапа. Правда, он забыл на борту свои записи, по которым его удалось вычислить. Через пару дней его арестовали и позже приговорили к 45 годам тюрьмы. Оттуда он сбежал, протаранив ворота захваченным мусоровозом (куда смотрят голливудские киношники, такой сценарий пропадает!). Через 3 месяца его снова выследили, но Маккой погиб в перестрелке, когда его попытались задержать. Официально Маккоя исключили из числа подозреваемых в угоне в Портлэнде, потому что он был явно моложе Купера, к тому же в тот день веселился в Лас-Вегасе.

Роберт Рэкстроу. Тоже ветеран Вьетнама с отличной парашютной подготовкой. Он дважды пытался уйти от спецслужб США: через 7 лет после угона его депортировал из Ирана, где обвинили в хранении взрывчатки, а через несколько месяцев, выйдя под залог, он попытался инсценировать собственную смерть. Официально его исключили из числа подозреваемых, потому что его не опознала стюардесса. Но писатель Томас Колберт, собравший собственную группу для расследования дела Дэна Купера, уверен, что ему удалось разгадать спрятанный в письмах Купера шифр. Послания якобы от угонщика приходили в крупнейшие американские газеты вскоре после преступления. По версии Колберта, в одном из них зашифрована фраза «Я лейтенант Роберт Рэкстроу». Сам Рэкстроу откровенно троллит журналистов, которые спрашивают, не он ли Купер. Якобы, он однажды даже признался во всем Колберту, но потом заявил, что все это шутка. А еще у Колберта есть небольшая яхта с говорящим названием «Бедность — отстой».

КОМПЕТЕНТНО

- Видно, что Купер постарался максимально повысить свои шансы на благополучный исход прыжка, - сказал заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболоцкий в совместной программе радио «КП» и РГО «Клуб знаменитых путешественников». - Об этом говорит даже выбор самолета: у Boeing 727-51 есть трап сзади, как у нашего Як-42, например. И вот оттуда прыгать удобно, тогда как в любом другом типе самолета пришлось бы «выходить» через боковой люк, а это опасно из-за возможного удара парашютиста о крыло или стабилизатор. Кроме того, Купер приказал пилотам лететь на высоте 3000 тысячи метров — очень удобной для прыжка. Если открыть люк, салон не разгерметизируется, а во время прыжка можно обойтись без кислородной маски. Важна и скорость, с которой шел Boeing. 350 км/ч — это минимум для нормального полета и вполне комфортно для покидания борта. Да даже скромная сумма выкупа в 200 тысяч долларов (хотя по тогдашним ценам это немаленькие деньги) объясняется тем, что Купер продумал прыжок. Весят такие деньги килограмм 10 — для прыжка нормально, а вот сигать из самолета с миллионов, который потянул бы на все 50 кг, было бы уже очень опасно.