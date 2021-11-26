Исследования показали: «побочные эффекты» алкоголя - инфаркты, инсульты и рак

Изменение отношения общества к алкоголю - длительный процесс Фото: Shutterstock

ПЬЕМ «ПО — СЕВЕРНОМУ»

Россия относится к числу стран с так называемой «северной моделью» потребления алкоголя. Это значит, что большая часть населения пьет спиртные напитки большими дозами и часто злоупотребляет крепким алкоголем. В одной группе с нами страны Балтии, Белоруссия, Украина. В то время как при «южной модели» (Греция, Испания, Италия, Франция) люди поднимают бокал хоть и достаточно часто, но пьют понемногу и в основном сухое красное вино.

Международные исследования показывают, что уже начиная с 30 мл этанола в день начинается рост смертности. Такое количество этанола содержат 90 г водки, 800 мл пива или большой бокал вина. Однако и меньшее количество спирта вредит здоровью, вызывая тяжелые хронические заболевания (см. ниже) и снижая качество жизни, предупреждают эксперты.

- На сегодня уже четко доказано, что абсолютно безопасных доз алкоголя нет. Спирт имеет токсичное действие на клеточном уровне, может повреждать ДНК, вызывая опасные мутации. Поэтому обновленные стандарты Всемирной организации здравоохранения предусматривают: здоровый образ жизни в идеале - это полное исключение алкоголя, - пояснил в разговоре с «КП» эксперт Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Артем Гиль.

Максимальное снижение потребления спиртных напитков - одна из основных целей национального проекта «Демография», в состав которого входит федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». Мотивация к здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем, позволят снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, подчеркивают эксперты. При этом сокращение потребления алкоголя рассматривается как один из мощных резервов снижения смертности трудоспособного населения и сохранения трудовых ресурсов. Отказ от спиртного укрепит и сохранит здоровье жителей страны, поэтому антиалкогольные меры - в числе приоритетных направлений работы Минздрава России в 2021 году.

НОЛЬ – ЛУЧШИЙ ГРАДУС ДЛЯ ЖИЗНИ

По данным ВОЗ каждый год в мире из-за чрезмерного потребления алкоголя умирает около 3 млн человек. Самые большие потери - среди людей трудоспособного возраста: 20-39 лет. В России не менее 12% смертей так или иначе связаны со злоупотреблением спиртными напитками. Среди заболеваний, мощный вклад в развитие которых вносит этанол - болезни-лидеры преждевременной смертности россиян: сердечно-сосудистые (инфаркты, инсульты), онкологические, диабет.

- Изменение отношения общества к алкоголю - длительный процесс. Наш пример показывает, что это возможно. С 2008 по 2020 годы потребление алкоголя в России снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения. Смертность от случайных отравлений алкоголем с 2008 по 2020 год снизилась на 60%, - рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в сентябре этого года.

Сейчас наша страна предпринимает дальнейшие шаги в направлении формирования здорового образа жизни, отметил глава Минздрава России. Национальный проект «Демография» предусматривает, что для сохранения здоровья, возможности иметь детей, работоспособности и продления активной жизни нужно стремиться свести к минимуму потребление спиртных напитков. «Ноль – лучший градус для жизни!» - таким девизом предлагают руководствоваться сегодня ведущие ученые и врачи.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОНКРЕТНО

Как этанол бьет по сердцу, мозгу и другим органам

Токсичные продукты распада алкоголя вызывают повреждение эпителия, то есть внутренней выстилки наших кровеносных сосудов, поясняют врачи-кардиологи. Из-за этого развивается воспаление, которое ведет к нарастанию холестерина на стенках сосудов. Их просвет сужается, растет риск формирования и отрыва тромбов. А это - путь к инфарктам и инсультам. Так, если пояснять кратко и упрощенно, этанол наносит свой основной удар по сердечно-сосудистой системе.

Если у человека уже есть гипертония, атеросклероз, какие-либо «неполадки» с сердцем, то даже разовое потребление большой дозы алкоголя может привести к сердечному приступу, предупредил в интервью «КП» доктор медицинских наук, профессор-кардиолог Филипп Копылов. Медики называют это «синдромом праздничного сердца», поскольку самые большие дозы спиртного люди часто принимают по праздникам.

- Этанол, попав в наш организм, запускает процесс из нескольких стадий. Сначала происходит так называемая вазодилатация, то есть расширение сосудов, - пояснил профессор Копылов. - К сердцу поступает увеличенный объем крови, из-за чего растет нагрузка на сердечную мышцу. Затем идет вазоконстрикция, то есть сужение и спазм сосудов. У гипертоников это может сопровождаться опасным скачком давления. Третья стадия - полная вазодилатация, то есть максимальное расслабление вплоть до потери сознания. Наступает в случае чрезмерного потребления алкоголя.

Не обходится без влияния этанола и в запуске развития злокачественных опухолей. «На сегодня доказана связь между потреблением алкоголя и раком не только печени, но и молочной железы, легкого, мочевого пузыря, простаты, матки, поджелудочной железы», - рассказал в одном из выступлений главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Ядовитые продукты распада этанола вызывают мутации в клетках. И если молодой, крепкий, здоровый организм способен до определенного предела обнаруживать и устранять неблагоприятные изменения, то с возрастом вероятность своевременного контроля, исправления «поломок» снижается. А риск развития рака при потреблении алкоголя, соответственно, растет.

В целом на сегодня известно, что злоупотребление спиртными напитками вносит весомый вклад в развитие около 200 видов болезней, включая нейродегенеративные заболевания нервной системы (болезни Альцгеймера, Паркинсона и др.).