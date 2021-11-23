Павел Воля и Ляйсан Утяшева отгуляли свадьбу в Европе: «Люблю. Какое это чудо – встретить тебя!»

Павел и Ляйсан фаянсовую свадьбу отметили мини-путешествием по Европе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

42-летний Павел Воля и 36-летняя Ляйсан Утяшева отмечают фаянсовую свадьбу. Девять лет назад артист и спортсменка поженились. Тогда мало, кто верил, что эта пара вместе надолго. Но по нынешним меркам в шоу-бизнесе Воля и Утяшева оказались парой долгожителями. Паша не обижается, а ему даже приятно, когда говорят о его привязанности и любви к жене, а коллеги шутят как о «подкаблучнике». Утяшева и Воля – образцовая парочка, которая воспитывает 8-летнего сына Роберта и 6-летнюю дочь Софию.

Фаянсовую свадьбу пара отметила мини-путешествием по Европе. Вчера Ляйсан и Павел побывали на познавательных экскурсиях в Амстердаме и известном отеле Spaander в городке Волендам на берегу озера Маркермер. А уже сегодня супруги гуляли по Парижу и даже успели побывать в музее «Орсе». Это один из крупнейших в Европе художественных музеев – там и картины, и скульптуры, и фотографии. Вечером пара уже отправляется дальше. Скоро – домой. Ведущая проекта «Новые танцы на ТНТ» Ляйсан Утяшева готовит премьеру – спектакль «Carmen P.S». А резидент «Comedy Club» Павел Воля один из немногих артистов, кто решил не отменять свой большой концерт в Москве из-за ввода QR-кода на вход на мероприятие. Кстати, на официальном сайте Воли отличный бонус для тех, кто купил билет на его концерт 1 декабря – бесплатный ПЦР тест для входа на это мероприятие в одной из крупнейших столичных лабораторий. Всегда на своих выступлениях Воля посвящает один (а иногда и несколько) номеров супруге. Ляйсан часто в зале и получает публичные признания в любви и цветы.

23 ноября в Париже пара побывала в одном из крупнейших художественных музеев Европы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вот и в день свадьбы артисты не стесняются публично признаваться друг другу в любви. Павел по традиции более красноречив: «Девять совместных официальных невероятных самых лучших лет! Столько всего прекрасного произошло, но так это было быстро и легко. Какое это чудо - встретить тебя. Какая это магия - быть вместе. Какое это счастье - жить друг в друге. Я всегда рядом с тобой. Люблю! Побежали дальше!» У Ляйсан тоже хорошее настроение: «Нашим официальным отношениям 9 лет. Если верить ощущениям, я знаю и люблю тебя всю свою жизнь. Всем любви! Любите и хулиганьте вместе, любовь делает нас добрее».

Утяшева и Воля считаются образцовой парой в шоу-бизнесе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Это теперь Утяшева и Воля много путешествую, а когда расписали – много гуляли по Москве и свадебного путешествия у них не было. Пышные торжества по поводу свадьбы тоже отменили, так как у Ляйсан в начале года умерла мама. Но Ляйсан рассказывает, что одна поездка все же в тот год была – перед походом в загс: «Когда мы с Пашей приехали в Башкирию к моим бабушке и дедушке просить благословления, я танцевала прямо в поле. Я была счастлива. Как я люблю поля башкирские. Там такое чувство, будто ты в центре земли. Помню, я сначала легла на землю и по мне ползали муравьи, потом я их стряхнула, встала, включила в смартфоне любимую музыку и начала танцевать. Паша смотрел, ждал. А когда я наконец натанцевалась, сказал: Натанцевалась? Поехали! Мы с Пашей танцуем по жизни, и наш танец продолжается много лет».