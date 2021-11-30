Настя Ивлеева и Элджей воссоединились

Настя Ивлеева и Элджей расстались весной этого года. Фото: Инстаграм.

Настя Ивлеева и Элджей (Алексей Узенюк) расстались весной этого года. Супруги долго скрывали свой развод и объявили о разрыве только в августе. Судя по всему, звезда «Орла и решки» и музыкант расстались не самыми лучшими друзьями. Тем неожиданней стал кадр, который появился сегодня в Инстаграме Ивлеевой. Телеведущая опубликовала в сторис снимок бывшего мужа.

Фотография сделана в салоне автомобиля «Гелендваген» (Mercedes-Benz G-класс), который остался у нее после развода. На снимке нетрудно узнать Элджея, позирующего перед камерой с характерными рэперскими жестами. Настя ничего не стала объяснять и только подписала этот снимок: «Йоу».

Поклонники 30-летней телеведущей тут же принялись обсуждать, что это значит. Некоторые подписчики предположили, что Ивлеева и Элджей снова вместе – но это маловероятно. Возможно, блогерша и музыкант решили возродить былую дружбу и просто приятно проводят время вдвоем.

Телеведущая неожиданно опубликовала в Инстаграме снимок бывшего мужа.

Недавно Настя во время онлайн-общения с фолловерами рассказала, что даже после расставания старается поддерживать контакт с экс-супругом. Правда, о былой страсти, по ее словам, речи уже не идет. Впрочем, поклонники уверены, что Ивлеева все еще любит своего бывшего мужа. В этом они убедились, исследовав в Инстаграме интерьер квартиры звезды шоу «Орел и решка». Кухню Ивлеевой по-прежнему украшают снимки бывшего мужа, которые она повесила на дверь холодильника. Видимо, Насте все еще слишком больно, и она не решается снять и выбросить последние напоминания об экс-возлюбленном.

На кадрах, прикрепленных к двери холодильника магнитиками, экс-супруги запечатлены целующимися и обнимающимися. Каждый раз, когда блогерша заходит на кухню, она любуется счастливыми моментами своей короткой семейной жизни.

Телеведущая все еще не сняла с двери холодильника совместные снимки с Элджеем. Фото: кадр видео.

А вот Алексей Узенюк довольно быстро утешился после развода и посвятил этому событию песню, которая очень не понравилась его бывшей жене. В беседе со своей подругой, блогершей Идой Галич, Ивлеева посетовала на то, что ее муж так быстро и неромантично забыл ее. Ида спросила, слышала ли Настя последнюю песню Элджея, которую он выпустил после развода. Галич имела в виду композицию SODA, в которой есть такие строчки: «...ну и все, на этом закончили! Я больше не твой член, а ты такая миловидная».

Прослушав песню, Настя была глубоко оскорблена. Она удивилась тому, что ее бывший так равнодушно отнесся к их расставанию, и сделала вывод, что она слишком мягко разошлась с рэпером.

- Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать! - посетовала Ивлеева во влоге. - Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает... Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах… А там «больше не твой член», «было прикольно» чава-какава! Ну, добрый вечер! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание!

По словам бывших супругов, они действительно расстались без скандалов. Телеведущая и музыкант дали совместное интервью глянцу и поделили имущество: дом в Подмосковье и дорогие автомобили отошли к Насте. О причинах своего развода Элджей и Ивлеева не рассказывают. По словам телеведущей, им в браке стало слишком спокойно и не интересно. По ее мнению, это пагубно сказалось на их творчестве. Ивлеева призналась, что ее отношения с Элджеем стали напоминать чувства брата и сестры, поэтому они приняли решение расстаться.