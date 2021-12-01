Встретить Новый год на нью-йоркской Таймс-сквер смогут не все желающие

Новогоднее столпотворение на Тайм-Сквер - одна из традиций Нью-Йорка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В отличие от прошлогоднего новогоднего празднования, практически полностью отмененного ограничительными мерами из-за пандемии, кое-кому все же посчастливится встретить 2022 год в Нью-Йорке на Таймс-сквер.

Успехи кампании по вакцинации от коронавируса в США приводят к постепенной отмене ограничений. Но вместо них приходят новые правила, определяющие, кому можно будет встретить Новый год вместе со всеми, а кому лучше посидеть дома перед телевизором.

– Большой праздник в полную силу. Он возвращается в канун Нового года на Таймс-сквер. Сотни тысяч людей соберутся здесь, чтобы отпраздновать. Мы, наконец, сможем снова собраться вместе, это будет потрясающе. Это будет радость для города, – приводит издание USA Today слова мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

Тем не менее, будут действовать определенные ограничения: чтобы попасть на Таймс-сквер в канун праздника необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации и документ, удостоверяющий личность. Исключение составят дети до 5 лет и люди, имеющие документальное подтверждение медотвода от прививки.

Начиная с 1907 года новогодние празднества на Таймс-сквер были отменены лишь единожды – во время Второй мировой войны, в ночь с 1942 на 1943 год. В прошлом году праздник состоялся, но почти без зрителей – всем желающим пришлось довольствоваться онлайн-трансляцией.