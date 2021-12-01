CК России: по факту ранения мирного жителя Донбасса возбуждено уголовное дело

По мнению следствия, украинские военнослужащие обстреливая населенный пункт, "собирались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте".

Следственный комитет России продолжает устанавливать на Украине должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса, а также фиксировать доказательства их преступлений.

- По данным следствия, 30 ноября 2021 года военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный обстрел с применением стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры по улице Лукьяненко города Донецка. В результате обстрела получил ранение 34-летний мирный житель, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По мнению следствия, украинские военнослужащие обстреливая населенный пункт, "собирались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте".

- Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней. По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации). Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы, - отметила Петренко.

Недавно в Москве прошла пресс-конференция где представители Донбасса подвели первые итоги работы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, генетической идентификации останков и увековечиванию памяти погибших.

По словам первого замминистра иностранных дел ЛНР Анны Сороки, под Первомайском и Краснодоном (где в 2015-м шли кровопролитные бои), обнаружено 17 массовых захоронений. В самом крупном - более 80 останков. Среди убитых опознаны мирные граждане. Сорока отметила, что масштаб насилия на Донбассе отражает статистика: общие безвозвратные потери ДНР уже превысили 5000 мирных граждан, среди которых - 91 ребенок.

В ЛНР и ДНР до сих пор натыкаются на все новые захоронения мирных жителей, которые были сделаны отступающими украинскими вояками. Только за последние три месяца из земли извлечено 345 тел. По фактам обнаружения могильников заведены уголовные дела, но в ООН на них пока не реагируют.

По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, всего в ДНР, ЛНР и на Украине около 1000 захоронений граждан, погибших в в 2014-15 годах. Не исключено, что среди них есть останки и украинских военнослужащих. Но никакого диалога с Украиной по этому поводу до сих пор нет.

Представители ДНР и ЛНР рассказали о том, что в Интернете открыт сайт "Трагедия Донбасса". Он будет переведен на английский, немецкий и французский языки. В нем - все фото и видео свидетельства геноцида мирного населения Юго-Востока Украины. На сайте есть контакты неравнодушных активистов в ЛНР и ДНР, которые помогут с поиском пропавших отцов, матерей и детей. За помощью к экспертам уже обратились 384 жителя Донбасса. Есть и обратившиеся с украинской стороны. Родственники пропавших без вести надеются найти их следы и перезахоронить по православным традициям.