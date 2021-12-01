Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 декабря 2021 10:35

«Технологии искусственного интеллекта — российское общество скорее ЗА»

ВЦИОМ провел исследование об отношении россиян к технологиям искусственного интеллекта
Всеволод Лавров
КомментироватьОставить комментарий(0)
Современные учёные "убили" фантастику

Современные учёные "убили" фантастику

Фото: Shutterstock

В июне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об отношении россиян к технологиям искусственного интеллекта. Так вот, большинство опрошенных воспринимают прогресс спокойно. Мнения за и против разделились примерно поровну. Большинство понимает, что прогресс необходим, что сегодня ИИ - помощник, облегчающий нам жизнь, что благодаря ему появилось больше свободного времени. Самые лояльные к искусственному разуму - молодежь от 18 до 34 лет и обладатели высшего образования. Самые консервативные, как им и положено, пожилые.

Хотя подавляющее большинство считает, что ИИ может только предоставлять варианты решений, а последнее слово должно оставаться за человеком. И это правильно: технологиям надо еще немного «подрасти» и освоиться в нашем людском мире.

УМНЫЕ ВЕЩИ