5 проверенных способов бросить курить

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Единственного идеального способа для всех нет, но, по крайней мере, есть несколько проверенных эффективных способов, которые можно использовать с учетом склада своего характера и стажа курения.

1. Просто перестать курить.

Для этого надо быть настроенным на положительный результат и верить в себя. Поэтому бросить курить именно таким способом с первого раза получается у 3% курящих. У большинства зависимых от никотина может случиться срыв, но это нормальное явление. Можно сделать новую попытку самостоятельно, а можно с помощью специалиста, если нет уверенности, что все получится. Многим из тех, кто перестал курить раз и навсегда, помогала определенная цель или веская причина. Например, появлялись проблемы со здоровьем, которые могли привести к серьезным последствиям.

Кому подходит: всем, кто твердо решил бросить курить, особенно начинающим курильщикам.

Плюсы: не требуется материальных затрат

Минусы: есть вероятность срыва, когда кажется, что с курением давно покончено.

Лайфхак: Бросать курить раз и навсегда лучше всего в относительно спокойный период, когда можно себе позволить изменить привычный темп жизни - в отпуске, на выходных. Назначаем дату, оповещаем своих друзей, коллег и родных о том, что бросаем курить, чтобы заручиться их поддержкой. Обязательно надо заранее позаботиться о том, что поможет легче справиться с ломкой. Продумать, чем заменить сигареты, что делать, когда захочется покурить. Справиться с тягой к сигарете многим помогает физическая активность.

2. Заместительная терапия

Антитабачные пластыри, жевательные резинки, таблетки для рассасывания помогают отказаться от курения. Их можно использовать отдельно, а можно комбинировать, чтобы добиться наилучшего эффекта. При использовании пластыря никотин постепенно и медленно в течении дня всасывается в кровь. А жевательные резинки и подъязычные таблетки - препараты быстрого, но короткого действия. Сочетание этих разных по длительности действия препаратов (пластырь + жевательная резинка или пластырь + таблетки) в три раза увеличивает шансы отказа от курения.

Кому подходит: тем, у кого высокая никотиновая зависимость и кто не может отказаться от курения без помощи фармакотерапии.

Плюсы: при соблюдении всех условий (сроки, дозировка) способствует более комфортному отказу от курения.

Минусы: это довольно долгий способ – надо настроиться на длительное лечение: клеить пластыри или жевать антитабачные жвачки придется как минимум три месяца. При использовании жевательной резинки надо постоянно контролировать процесс, чтобы не никотин всасывался с полости рта и не попал в желудок.

Лайфхак: если не комбинировать с пластырем, антитабачную жевательную резинку лучше жевать не в тот момент, когда захотелось покурить, а с опережением. Никотин из нее подействует через минут 20, и это отдалит желание затянуться сигаретой. Тем, кто, проснувшись утром, первым делом тянется за сигаретой, рекомендуют клеить антиникотиновый пластырь на ночь.

3. Таблетки от курения

Это другой вид фармакотерапии. В них нет никотина, но есть вещества, которые влияют на те же рецепторы, что и сигареты. Только таблетки блокируют эти рецепторы, поэтому курить уже не так вкусно, как раньше, и привычная удовлетворенность от сигарет исчезает, уступая место неприятным ощущениям.

Кому подходит: курильщикам с большим стажем; тем, кто не может бросить без помощи фармакотерапии.

Плюсы: человек не обязан бросать курить в первый день приема таблеток, можно продолжать курить в первую неделю приема таблеток, и постепенно снижая количество сигарет, психологически адаптироваться к близкой перспективе отказа от курения. Этому способствуют неприятные ощущения от выкуренных сигарет на фоне приема препарата, которые нарастают день ото дня.

Минусы: есть таблетки, для которых нужен рецепт. Есть безрецептурные, но с определенными противопоказаниями и побочными эффектами. Поэтому все равно придется обращаться к врачу, что, впрочем, можно рассматривать скорее, как плюс.

4. Мотивационные книги.

Самые известные - книги Аллена Кара, известного британского эксперта по отказу от курения. Карр, который сам был когда-то заядлым курильщиком, раскладывает по полочкам, почему надо избавляться от этой зависимости. Курение в итоге предстает бессмысленным и глупым занятием, уделом слабаков.

Кому подходит: людям, которые привыкли все решать сами и не терпят запретов, ведь метод Карра - это не запрет, а мотивация. Подходит и беременным женщинам, которые никак не могут отказаться от сигарет, - никакого стресса и побочных эффектов.

Плюсы: не требует затрат (кроме покупки самой книги), позволяет отказаться от курения постепенно (Карр не запрещает курить во время чтения книги, но призывает поставить точку сразу же после ее прочтения).

Минусы: читать такие книги надо, не делая слишком длительных пауз, и выполнять определенные инструкции, а на это не у всех хватает времени и желания. В конце концов книга может попросту не впечатлить и показаться неинтересной.

Лайфхак: В помощь бросающим курить разработаны мобильные приложения, которые помогают пережить это непростое время. Приложения будут считать, сколько денег сэкономили и насколько продлили свою жизнь с каждым новым днем без курения, рассказывать, что хорошего происходит в это время с вашим организмом, отправлять мотивационные сообщения.

5. Помощь психолога

С помощью психолога человек анализирует свои мысли, чувства, факторы, которые для курильщика могут быть не очевидны, но именно они способствуют курению, работает над мотивацией. При необходимости работа с психологом может дополняться консультацией врача, который поможет подобрать дополнительную терапию. Лекарства назначает врач!

Кому подходит: тем, кто курит много лет, кто несколько раз безуспешно пытался бросить курить самостоятельно и не верит, что справится с зависимостью.

Плюсы: всегда есть к кому обратиться за поддержкой, особенно на грани очередного срыва.

Минусы: для визитов к психологу нужно выделить время. Хотя некоторым пациентам бывает достаточно и одного сеанса.

Лайфхак: Если врач советует вести дневник, где будут фиксироваться все этапы отказа от курения - ведите! Это полезно, особенно на первом этапе.

Какие еще методы используются?

- Иглорефлексотерапия и другие виды рефлексотерапии. Для достижения эффекта требуется опытный специалист, в послужном списке которого есть пациенты, кому иглоукалывание помогло избавиться от никотиновой зависимости.

- Гипноз. И в этом случае важно, чтобы специалист был психотерапевтом высокой квалификации, а пациент - гипнабелен (то есть поддавался гипнозу).

- Народные методы. Среди них есть и совершенно безобидные вроде травяных чаев, в составе которых эхинацея, эвкалипт, чабрец, дягиль и другие растения. Есть диковинные способы: говорят, отвращение к сигаретам возникнет, если вымочить их предварительно в молоке. Если вы знаете людей, которые перестали курить именно с помощью таких методов, расскажите!

ВАЖНО

Электронная сигарета не поможет!

Иногда курильщики меняют обычные сигареты на электронные с надеждой, что это поможет со временем избавиться от никотиновой зависимости. Но это самообман. Поскольку курительные гаджеты, которые видоизменяются и появляются на рынке в новых обличьях, - это просто новая форма доставки никотина, все та же зависимость и новые последствия. Так, состав жидкости в электронных сигаретах при нагревании меняется и становится опасным для здоровья.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Бросать курить можно несколькими проверенными способами одновременно. А лучше всего делать это при поддержке специалиста

- Один способ отказа от курения не исключает другие. Если человек хочет самостоятельно бросить курить, он может прибегнуть к разным видам помощи одновременно. Если прибегать к фармакотерапии, то надо выбирать что-то одно - либо никотинозаместительные препараты, либо таблетки от курения. А, например, мотивационные книги или работа над собой не противопоказаны при использовании лекарственных средств от курения, - говорит Маринэ Гамбарян, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России. - Комплексный подход в преодолении никотиновой зависимости будет эффективнее, если человек обратится за помощью к медицинским работникам, которые обеспечат ему поддержку, при необходимости назначат нужную терапию, объяснят, как она действует и как принимать, чего ожидать от лечения и как преодолевать возникшие трудности на пути отказа от курения. Такая подготовка необходима, чтобы не было разочарований на начальном этапе терапии. Если человек не подготовлен, он может не справиться, и ожидаемого эффекта от пластыря или таблеток не будет.

Очень хорошо, если есть положительный настрой, готовность бросить курить и воля к победе. Но еще лучше, если справиться с зависимостью помогает специалист, который поможет поработать с мотивацией, подскажет, чем заменить тягу к сигарете, если она возникает, как правильно питаться в период отказа от курения, что изменить в жизни. Специалисты нашего Центра профилактики и контроля потребления табака помогают даже самым безнадежным курильщикам, которые уже и не надеялись справиться с этой зависимостью.

НОВИНКА

Консультант-бот рассказывает, как бросить курить

Те, кто хочет бросить курить и пока не знает, с кем об этом можно обстоятельно поговорить, могут пообщаться с Флоренс. Это виртуальный консультант ВОЗ по отказу от курения, к помощи которой прибегают тысячи курильщиков во всем мире. Теперь Флоренс заговорила и по-русски. Она ведет диалог, разрабатывает план отказа от курения, дает полезные советы. Пообщаться с ней можно здесь. Сейчас «русскоязычная» Флоренс работает в тестовом режиме, и опыт каждого курильщика, который к ней обращается, помогает ей совершенствоваться и работать более эффективно. Вы тоже можете помочь Флоренс стать лучше.