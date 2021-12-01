Банкротства не будет: «Роснано» спаслось от дефолта, но осадочек остался

Стенд государственной компании "Роснано" на форуме "Открытые инновации". Фото: Александр Рюмин/ТАСС

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БЕЗ ГАРАНТИЙ

Вообще-то мало кто сомневался, что «Роснано» спасут. Однако интрига держалась до последнего.

Напомним, 19 ноября госкорпорация взорвала на своем сайте информационную бомбу. В сообщении о встрече с кредиторами «Роснано» поведало, что у нее «накоплен непропорциональный долг» и «обсуждались возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов». Намекая, что долг этот был накоплен в эпоху Анатолия Чубайса, который покинул компанию 3 декабря 2020 года. Именно под его руководством за 13 лет компания не только потратила 130 млрд рублей прямых государственных вложений, но также набрала займов по банковским кредитам и облигациям на 148 млрд рублей. От которых тоже в итоге ничего не осталось.

Причем у компании не просто закончились деньги. Хуже того: по нашим данным, с учетом всех долгов баланс у компании отрицательный: -15,4 млрд рублей. А до ближайшей выплаты на тот момент оставалось меньше двух недель: 1 декабря компания должна отдать кредиторам 4,7 млрд рублей. На биржевом языке это называется техническим дефолтом.

Через несколько дней на проблему отреагировал Минфин. На сайте ведомства появилась новость о ситуации в «Роснано» с комментарием: «Ни один из рассматриваемых вариантов повышения эффективности деятельности Компании не предусматривает невыполнения долговых обязательств, обеспеченных государственными гарантиями».

Анатолий Чубайс руководил "Роснано" 13 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это еще больше все запутало. Дело в том, что только часть долга «Роснано» обеспечена государственными гарантиями (то есть деньги под это в бюджете отложены специально). И те долги, которые компания обязана была вернуть 1 декабря, как раз были без гарантий.

И где им в такой ситуации взять эти несчастные 4,7 млрд?

- Ни банки, ни правительство в «Роснано» вкладываться не хотят. Все понимают, что это дырка от бублика, - говорил сайту kp.ru профессор, доктор экономических наук Никита Кричевский.

Однако есть важный момент: «Роснано» - государственная компания. И если бы она действительно отказалась отдавать долги, это был бы серьезный удар по репутации всей нашей экономики. Поэтому хочет правительство или не хочет, а деваться ему было, похоже, некуда.

- Разумеется, нельзя ни в коем случае допустить ни реструктуризации долга, ни тем более дефолта. Потому что иначе будет поставлена под сомнение платежеспособность государственных структур, - говорил в беседе с kp.ru инвестиционный банкир, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

ЗАПЛАТИТ – НЕ ЗАПЛАТИТ

Все это выглядело как странный и немного сюрреалистический детектив. Все ждали развязки: даст государство (ибо больше некому) компании денег или она накроется дефолтом? И вот 1 декабря, в день и час Х, на сайте Национального расчетного депозитария Московской биржи появилось сообщение: деньги от «Роснано» для выплаты держателям облигаций получены. Теперь их перечислят владельцам ценных бумаг. В общем, остались технические детали, пока же компания спасена и продолжит радовать нас невероятными нанотехнологическими прорывами (шутка).

На первый взгляд, история завершилась хеппи-эндом: «Роснано» осталось в живых, инвесторы получили свои деньги. Но осадочек, как говорится, остался.

- С одной стороны, это хорошо, что «Роснано» решило заплатить и облигации будут погашены. С другой, очень непонятна позиция руководства компании, которая тянула до последнего момента. Это неправильно и некрасиво, - прокомментировал ситуацию для kp.ru Евгений Коган. - Видимо, в «Роснано» не совсем понимают, как работает фондовый рынок. Инвесторы купили облигации, они одолжили компании деньги. И до последнего дня их держали в неведении, отдадут им долг или нет. Конечно, в любом бизнесе бывают проблемы. Но надо вести себя деликатно с людьми, которые дали тебе денег. Объясняться с ними, держать их в курсе ситуации.

Профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Евгений Коган. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

По словам экономиста, вся эта ситуация может негативно сказаться на государственных и квазигосударственных (все-таки официально «Роснано» - акционерное общество) ценных бумагах. Возможно, многие инвесторы станут им меньше доверять, требовать больше государственных гарантий при размещении облигаций. А все из-за «Роснано».

- Лично я больше не планирую вкладывать деньги в эти облигации, - подытожил банкир.

Впрочем, расслабляться пока рано – как самой компании «Роснано», так и ее инвесторам. В 2022 году подойдет очередной срок уплаты по облигациям. И там суммы уже совсем другие – больше 30 млрд рублей. Из них 12,1 млрд госгарантиями не обеспечены, и эти деньги надо отдавать в следующем октябре. Вариантов тут два: либо договориться об отсрочке, либо снова ждать помощи от правительства.

А, нет, есть еще один вариант – начать зарабатывать деньги. Получится ли?

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