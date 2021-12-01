Следователи и полицейские сняли фильм о современных мошенниках

Чтобы обезопасить себя от противоправных действий телефонных мошенников, необходимо проявлять максимальную бдительность

Граждане уже не могут обходиться без интернета, смартфонов и банковских карт. Злоумышленники понимают это и проявляют изобретательность. Они активно используют атрибуты цифровой жизни для реализации преступных целей.

Следственный комитет и МВД России предупреждают, что мошенники все чаще представляются сотрудниками правоохранительных органов. Неизвестные псевдоправоохранители просят помочь задержать банду мошенников или сообщают, что их родственники попали в беду. Представляются букмекерами, сотрудниками банков и другими сотрудниками кредитных учреждений.

Чтобы обезопасить себя от противоправных действий телефонных мошенников, необходимо проявлять максимальную бдительность и знать о наиболее частых их схемах. С целью предупреждения новых жертв обмана Следственный комитет совместно с МВД России подготовил профилактический видеоматериал.

Полицейские и следователи предупреждают граждан, что их коллеги никогда не требуют никакую информацию по телефону, а вызывают свидетелей или подозреваемых повесткой в отдел или суд. И никогда не требуют перевести деньги, чтобы "обезопасить сбережения".

Эксперты просят незамедлительно сообщать об утере телефона, карт, или несанкционированного списания денег. Не перечислять деньги за пустые обещания вручить призы или подарки. При получении СМС о блокировке карты необходимо звонить только по телефону, который указан на это карте.

Об эти и других несложных рекомендациях, которые позволят обезопасить себя и близких, можно узнать в сюжете «Внимание, мошенники!».