Записки Киевлянки: Русские тут считают, что Украина их предала. А украинцы - что Россия напала. И никто никого не прощает

Украинцы уже устали «вторжения» России считать, надоело Фото: REUTERS

«КИЕВСКАЯ РОДНЯ С НАМИ НЕ РАЗГОВАРИВАЕТ»

Записалась здесь в бассейн, что оказалось очень просто, если есть QR-код или бумажный сертификат о вакцинации.

И конечно, кто–то из сотрудников доложил директору, что я – с Украины. Высокий, интересный, кареглазый, спортивного вида мужчина лет сорока сам обратился ко мне после тренировки:

- Ну как вам у нас, понравилось?

- Здорово! Очень тёплая вода, отличный , современный бассейн, - похвалила я.

И поделилась тем, что в Киеве – поплавать в бассейне стоит значительно дороже. Здесь это - 300 рублей. А там — тоже 300, но уже гривен, что по курсу в рублях - примерно 800. Причем большие бассейны в украинской столице неважно греют (отопление в Киеве вообще включили только в ноябре) и поддерживать температуру воды 28 градусов как в бассейне в российской провинции – невозможно.

Оказалось, что директор - родом из Донецка. А его родная сестра живёт в Киеве.

- Вы общаетесь с сестрой, с донецкими родственниками? - поинтересовалась у него.

- С донецкими — да. А сестра в Киеве на нас за что-то обиделась, и мы почти не разговариваем уже 8 лет. В чем она считает нас виноватыми, мы так и не поняли.

Но мне то все понятно, да только директор не захотел больше говорить об Украине.

Русские считают, что Украина их предала. А украинцы - что Россия напала Фото: REUTERS

«МЫ НА ВАС ТОЧНО НАПАДАТЬ НЕ СОБИРАЕМСЯ»

Беседовала я тут с женщиной - украинкой, которая живёт в России всю жизнь. Её родители из Харьковской области в советское время переехали в Россию, еще в 80-е годы.

- Мои родители - из деревни, где половина жителей были украинцы. Мы вообще никогда даже не интересовались, кто и какой национальности. Украинцы немного говорили на своём языке и то, скорее, на суржике. Но, чтоб вот до такого дойти - нет, такого никто и представить не мог, - сокрушалась собеседница.

И продолжила:

- Зеленскому вашему мы не доверяем. Какой с него спрос? Он - никто, но только денежки у нас заработал неплохие, - ехидно заметила женщина.

- Вы, верите в то, что может быть война между Украиной и Россией?

- Что значит, верите - не верите? Мы на вас точно нападать не собираемся. Своих проблем выше крыши, - отрезала резко россиянка.

Только вот Зеленский опять объявил, что ждет очередного нападения Путина.

Правда, многие украинцы уже устали эти «вторжения» считать, надоело. Это все больше похоже на хайп, жалкое старание Зеленского вернуть внимание к своей персоне, которого все меньше.

Зеленский опять объявил, что ждет очередного нападения Путина Фото: REUTERS

«МЫ РУССКИХ НЕ ПОБЕДИЛИ. МЫ ИХ ОБМАНУЛИ»

На днях посмотрела фильм "Небо". В зале провинциального кинотеатра было много молодых военных, а женщины выходили после сеанса с заплаканными глазами. Смотреть фильм на большом экране - огромное удовольствие, потому что после того, как Ющенко ввел обязательный украинский дубляж всех фильмов - в кинотеатры в Киеве я больше не ходила.

Фильм «Небо» к показу на Украине, конечно, будет запрещен. Но это кино стоило бы показывать всем, кто хочет воевать с Россией. Запомнилась там фраза одного персонажа - американского инструктора ИГИЛовских* бородачей: «Мы не победили русских. Мы их обманули...»

Все тут верят, что на этот раз обмануть не выйдет.

«ЗАПАДЕНКИ БРОСАЛИ В НАС КАМНИ»

Познакомилась я тут в городском парке с одной женщиной. Как выяснилось в разговоре, бывшей женой офицера ВДВ, которого в советские времена распределили в Прикарпатский военный округ - под Львов. Там и прожили супруги в военном городке почти 10 лет. А местные называли их «москалями» и «оккупантами» еще в далеком 1983 году.

Мужа этой случайной знакомой отправили в Афганистан, где он погиб ровно через год.

Женщина осталась вдовой с двумя малолетними детьми, одна, да еще на Западной Украине. Работала в гарнизонном магазине военной спецодежды и к ней там, по ее словам, начальство хорошо относилось. А директор так тот вообще «клеился», уговаривал оставаться. Но она наотрез отказалась, пообещав, что вернётся в Россию, потому что там могила мужа и мама — еще живая. Женщина все делилась яркими воспоминаниями о той, своей прошлой жизни:

- Поляки, на границе что-то устроили и гарнизон наш ночью подняли по тревоге. Мы с детьми, вещами, буквально бежали из наших квартир во Дворец культуры, чтоб пересидеть там заваруху и дождаться мужей. И вот западенки, как сейчас помню, когда мы бежали, начали нас обзывать, кидать в нас землей, камнями, обливать водой из ведер, и проклинать на украинском языке. Хотя многие местные говорили по-русски вполне сносно, нормально. Вскоре все стихло, и мы вернулись в военный городок, в свои квартиры, а жители местные потом вели себя как шелковые...

Я ещё помню их огромные огороды, где они работали с утра до ночи, - продолжала женщина. - Но нам там участков не давали... Возле их огородов было много травы, и мы, русские женщины, жены военных, любили с детьми летом туда ходить позагорать. И обязательно должны были прийти местные, чтоб нас обозвать нас и кинуть в нас чем-то...

Ну, а потом случился Афганистан, после чего мы, офицерские жены, с местными уже почти не общались. Да они и не хотели особо. Все время было какое-то напряжение между нами. Так и прошли все эти годы, как во сне. Как же хорошо, что я забрала детей и уехала в 1985-м в Россию.

- Вы замуж-то снова вышли здесь?

- Нет, так и не вышла. Но дети меня не забывают, - призналась собеседница и оставила мне свой номер телефона.

в Киеве как обычно митингуют Фото: REUTERS

«ЛИШЬ ИЗМЕНЫ ПРОСТИТЬ НЕ МОГЛИ»

А в воскресенье умер Александр Градский. В местном парке уличные музыканты исполняли его песни. Он очень любил Киев и приезжал туда часто... День был мрачный, сырой и на весь парк неслось:

"Мы друзей за ошибки прощали.

Лишь измены простить не могли».

Многие россияне искренне считают, что Украина предала Россию. А украинцы почему–то уверены, что Россия на Украину напала.

И вот так уже 8 лет.

И никто никому ничего не прощает.

*ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в РФ.