Стало известно, сколько россиян уже нарядили новогодние елки

Россияне рассказали, когда планируют начать подготовку к праздникам Фото: Олег РУКАВИЦЫН

До Нового года остался ровно месяц, и кто-то уже начал готовиться к праздникам. Чтобы после хмурой осени скорее ощутить праздничную атмосферу некоторые россияне поспешили выбрать своим близким подарки и развесить гирлянды. А много ли таких «торопыг», решил узнать сайт KP.RU.

Мы задали вопрос «Когда вы начинаете готовиться к Новому году» и выяснили, сколько россиян наряжают елку заранее, а сколько – делают все приготовления в последний момент.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Оказалось, что половина россиян отводят на праздничную подготовку около двух недель. 48% опрошенных рассказали, что только во второй половине декабря начинают задумываться о покупке подарков и придумывать новогоднюю программу.

«После декабрьской зарплаты! А она 15-16 числа», - практично рассуждает один из участников опроса.

«Новогоднее настроение наступает ближе к 25 декабря, в канун католического Рождества», - говорит другой.

Еще 13% опрошенных признались, что все будут делать в последний момент. Ведь главное в празднике – настроение, а не подготовка. Эта категория респондентов проголосовала за вариант «30-31 декабря – не раньше».

Десятая часть россиян заявила, что уже вовсю готовится к праздникам. Опрошенные выбирают подарки, делают покупки и украшают свои дома. 9% выбрали вариант «Уже готовлюсь, у меня и елка стоит!»

«Мы уже две недели назад начали подготовку к Новому году!», - рассказывает одна из опрошенных.

«Елка пока не стоит, но подарки уже вовсю закупаю», - радостно кивает другая.

Некоторые же и вовсе признаются, что елка у них стоит, но не новая, а та, что осталось с прошлых праздников.

«А у меня елка еще с прошлого года стоит, так что я готов, хоть сейчас отмечать», - веселится еще один опрошенный.

Оставшиеся 30% респондентов заявили, что готовиться к Новому году вообще не будут. Некоторые пожаловались на отсутствие праздничного настроения, а другие признались, что финансово не могут себе этого позволить.

«В молодости еще что-то интересно, а после 40 лет ко всему просто относишься, еще один год заканчивается», - объяснят одна из проголосовавших за этот вариант.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 5,7 тысячи человек.