Министр Британии еле пролезла в танк НАТО, чтоб покататься у границы с Россией

Мировая пресса жадно жует "клубничку": глава МИД Великобритании Лиз Трасс проехалась на танке НАТО вдоль российских границ в Эстонии. Фото: www.youtube.com

Мировая пресса жадно жует "клубничку": глава МИД Великобритании Лиз Трасс проехалась на танке НАТО вдоль российских границ в Эстонии.

Газета The Times уже сравнила ее с "железной леди" Маргарет Тэтчер, которая тоже прокатилась на танке в 1986 году в Германии. Правда, тогда стройная Маргарет ловко юркнула в люк боевой машины. А вот располневшая Лиз с трудом смогла протиснуть попу внутрь "Челленджера".

Но давайте о серьезном: что хотела показать и сказать этим шоу Трасс? "Поймать хайп"? Не только.

После этой поездки она встретилась с британскими военнослужащими в Эстонии - на военной базе Тапа. А там открыла карты, "рассекретив свой месседж: мол, таким образом Великобритания поддерживает Украину и предостерегает Россию от «агрессии».

Этот поднадоевший натовский треп леди Лиз в тот же день повторила и на встрече глав МИД стран НАТО. Ну так положено петь в хоре, который упорно раздувает психоз о "скором вторжении российских войск на Украину".

Танковая выходка Трасс, безусловно, - знак для Москвы недружественный. Но скорее не опасный, а глупый. Когда глава МИД лезет в боевую машину - это говорит лишь об утере всех дипломатических аргументов.

Первый зам. главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров так оценил поступок начальницы МИД Великобритании:

«Госпожа Лиз Трасс повела себя в «лучших традициях» представителей Британской империи при посещении колоний и подмандатных территорий. На Украине британцы строят военно-учебный центр, а в Эстонии катаются на танке. Представляю реакцию в натовских столицах, если бы наш Лавров прокатился на танке по белорусско-польской границе".

Вой, конечно, был бы вселенский…

Мне вспоминается: как не так давно 2 наших стратегических бомбардировщика прошлись в нейтральном воздушном пространстве за сотни километров (!!!) от границы с Британией, - какой крик был в Лондоне! Наши боевые корабли ни разу не вторгались в территориальные воды Великобритании, а кто там недавно пытался пролезть в Черном море через нашу госграницу у Крыма? Английский эсминец «Дефендер». Пусть скажет спасибо, что невредимым удрал.

Ну как тут не напомнить Лизе Трасс народную шутку: «Не хотите разговаривать с Лавровым, будете разговаривать с Шойгу»…

Любопытно почитать, как сами англичане отзываются об «экзотической» выходке Трасс.

А отзываются они с юмором и ехидно. Читатели британского издания The Telegraph пишут в комментариях к статье про прогулку Лиз на танке:

«Она предупреждает Россию? Кремль, должно быть, дрожит от страха», — написал Cliff Woods.

«Кажется, ее единственный талант — позировать для фотографий», — написал Martin Davies.

«Провоцирующий Путина, агент-провокатор», — отметил Rene Fossati.

Читатели вспомнили и о покатушках на танке в исполнении Тэтчер.

«Прошло 35 лет, а танк тот же самый!» — написал Graham Cove.