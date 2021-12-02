Ирина Понаровская раскрыла главный секрет здоровья: Именно он помог родить долгожданного сына

Ирина Понаровская недавно обследовалась — абсолютна здорова и даже холестерин в норме. При этом певица не пьет вообще никаких таблеток Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У певицы Ирины Понаровской идеальная фигура, шикарная улыбка и стильная одежда. Также было и тридцать лет назад. 68-летняя Понаровская возраста не стесняется, она выглядит намного моложе своих лет. К тому же, у Ирины есть желание и силы много работать. У Понаровской конец года выдался жарким. У артистки вышел клип на песню «Я до слез тебя люблю» Максима Фадеева. Певица готовится к большому концерту в «Крокусе» (18 мая). А в магазинах начались продажи книги Ирины Понаровской «Честно говоря» (издательство «Эксмо»). Это книга с откровенными личными историями – о семье, карьере, шоу-бизнесе. Нам показалась интересной глава, где Понаровская рассказала свои секреты красоты и здоровья.

Оказывается, что Ирина Понаровская 40 лет практикует периодические курсы голодания: в эти дни она только пьет воду и делает очистительные процедуры. Сразу предупреждаем, что повторять можно только после консультаций со своим доктором. Публикуем отрывки из книги Понаровской.

Ирина пишет: «Все началось с того, что в 25 лет врачи сказали, что у меня никогда не будет детей. Вместо того чтобы отчаиваться, я твердо решила, что это не про меня. У меня было огромное желание жить, поэтому я очень попросила и мне откуда-то спустилась нужная информация. Самое первое голодание длилось девять дней и включало в себя очищение печени. Кстати, трое суток вообще не считается голоданием, это всего лишь разгрузка. Она тоже хороша, но лечебный процесс начинается только с четвертых суток: сначала очищаются все внутренние органы, затем начинается забирание белка из жировых клеток и так далее. Это очень серьезная вещь, это все надо изучать и любить. А любить можно только по результату. Когда человек его видит и чувствует, то сразу все понимает…»

Понаровская написала книгу с личными откровениями

Понаровская отмечает, что ее голодание предполагает особый образ жизни: «Вот у меня сейчас полный холодильник мяса и рыбы, а я до них даже не дотрагиваюсь - не хочу. Зато наслаждаюсь свежевыжатыми соками, разными полезными чаями и не отказываю себе в салатах. Ем только сырые салаты и желательно с большим количеством трав и зеленых овощей - капуста, огурцы, петрушка, укроп, кинза… Нарезаем все это, добавляем немного отварной кукурузы и заливаем хорошим подсолнечным маслом – именно подсолнечным, но настоящим, нерафинированным. К соли нужно относиться осторожно. Сладости могу себе позволить, но сейчас тоже не хочу. Вкусы становятся другими, потому что изменяется микробиом: вредные бактерии все сжираются полезными, потому что этим полезным становится нечем питаться. А ведь именно бактерии и руководят нами – мы хотим есть то, что нужно им. Но самое сложное – это не само голодание, а выход из него. А так-то на четвертые сутки ты забываешь про еду. А сколько времени освобождается в этот период! Благодаря таким вот курсам происходит обновление организма, ты начинаешь и выглядеть, и чувствовать себя моложе. Так что для меня лично диета – это панацея. Голодаю иногда два раза в год и не меньше 10 дней, иначе мне уже не интересно. В последние годы курсы длились от 23 до рекордных 30 дней…»

Певица заранее планирует продолжительность голодовки: «Я знаю, что, как и на какой день со мной может происходить, какие возможны взрывы и какие падения энергетики до нуля, когда просто лежишь с сухими губами и будто мир перевернулся, ничего не хочешь. Но при этом понимаешь, что это просто такой момент, тебе нужно подсобраться, сделать очистительную процедуру и ты снова взлетишь. Может даже температура до 40 подняться, но ничего нельзя бояться. Я так живу, потому что доверяю своим чувствам. Когда испытывала эту систему в первый раз, если бы она не дала результатов, возможно, я бы и не стала продолжать. Но она работает, а когда ты уже знаешь, какой это кайф хорошо себя чувствовать, на другое не согласишься. Особенно, если знаешь, что твое здоровье, возможность родить ребенка в данном случае зависит только от тебя, а не от врачей и не от таблеток».

Ирину Понаровскую голодание выручало в самых сложных ситуациях в жизни: «После того как похоронила маму, давление подскакивало до 200, потому что четыре года ухаживала за ней и все это время забывала о себе, не следила за самочувствием. Хотелось помогать растить внуков, а сил не было ни на что. Но и в этих случаях помогло голодание и моя система питания. 30 суток ничего не есть - вода и все! Это, конечно, тяжело, ничего не могу сказать. Вот сейчас у меня закончился 15-дневный курс, и я была в активе. Да, ходила тихо, медленно, но тем не менее была не только в адеквате, а даже с более обостренными мыслями и реакциями. В эту мою систему много лет никто не верил, надо мной смеялись и крутили у виска, а я, перенеся девять операций только на почки, сейчас абсолютно здоровый человек. Есть только одна проблема – с позвоночником, но это наследственное, от мамы. А что касается внутренних органов – вот только сейчас прошла очередное обследование - у меня здоровые печень и кишечник, идеальное количество холестерина. А я ведь не принимаю таблеток – вообще никаких. Только голодание, правильное питание, ходьба и умеренный спорт. У меня были проблемы с тазобедренными суставами, но я их расходила».

Об этих и других секретах красоты и здоровья Ирина Понаровская рассказала в своей книге.

Справка «КП»

Ирина Понаровская родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде в семье музыкантов. Окончила Ленинградскую консерваторию с дипломом пианистки. С 1971 по 1976 год пела солисткой в «Поющих гитарах», потом переехала в Москву, где два года была солисткой джаз-оркестра Олега Лундстрема.

В 1979 году в 26 лет у Ирины отказали почки — она пережила клиническую смерть. После этого артистка начала заниматься своим здоровьем. В 1984-м году Понаровская родила сына Энтони. В 80-х много снималась в музыкальных программах, в 88-м состоялись ее первые в Москве сольные концерты в ГЦКЗ «Россия» под названием «Все сначала».

В 90-е на ТВ вела передачу «Фитнес-класс с Ириной Понаровской». В 1997-м году представила новую программу «Женщина всегда права» и выпустила одноименный диск. В 2018-м году вернулась на телеэкраны с интервью в программах «Привет, Андрей!» и «Прямой эфир» и выпустила песню «Пусть говорят». В 2021-м году выпустили песню с Максимом Фадеевым «Я до слез тебя люблю». Живет в Санкт-Петербурге. Часто бывает в Москве — по работе и в гостях у сына Энтони и его жены Анны: Ирина Понаровская любит нянчится с внуком и внучкой. Сын певицы выпускает ювелирные украшения.